Lo que necesitas saber: Green Day está a punto de estrenar una película, pero el tema es curioso: no trata de ellos, pero sí. Se llama 'Nimrods'

En estas épocas de biopics por todos lados, si escuchas que viene una película de Green Day sabes —más o menos— qué te espera, ¿no? Sin embargo, Nimrods va por otro lado. Acá les contamos todos los detalles que conocemos.

Sí es de Green Day, pero no…

La película está dirigida por Lee Kirk, el cineasta estadounidense que ya había trabajado con Billie Joe Armstrong en la película Ordinary World. En esta ocasión, retoma su relación con la banda, pero de una manera completa: Green Day produce la película.

Unas escenas del tráiler de Nimrods// Foto: Green Day

En realidad, Nimrods sigue a una banda de jóvenes conocida como The Analog Dogs que creen que van a cumplir su sueño de ser los abridores de Green Day en una tocada de Año Nuevo… o eso creen.

La cinta la describen como “una carta de amor” —clásico— a las películas noventeras, al rock, a la música, a la valentía de nuestra juventud con una buena road movie.

Billie Joe Armstrong y el resto de Green Day aparece en la película

Bueno, una vez aclarado que no es una biopic, ni un documental… y mucho menos una película en todo serio (se trata de una comedia), ahora un dato importante: la cinta sí tiene toda la música de Green Day.

Échenle un ojo al tráiler de Nimrods

Poco antes de su estreno, ya tenemos el trailer oficial de la película para que le echen un ojo a los personajes y a la historia. Antes hubo uno, pero ahora sí va el bueno: el oficial.

La cinta está protagonizada por el fabuloso Mason Thames, que seguro recuerdan por las películas de Black Phone o el live-action de Cómo entrenar a tu dragón.

¿Cuándo se estrena Nimrods?

Seguro me quieren escupir, pero es que la historia es complicada. Aunque no es una biopic de Green Day e incluso la banda de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool son personajes en la película, resulta que sí tiene algunos elementos biográficos de la banda.

En una entrevista, Armstrong reveló que los viajes se enfocan en la historia de la banda antes de que la rompieran con Dookie.

‘New Years Rev’ es la nueva película de Green Day // Foto: Green Day

“Tocábamos en todos lados y muchos de esos shows no existieron”, comenta Billie Joe. “Lee (el director de la película) hizo un gran trabajo en incorporar todos los elementos de nuestro pasado”.

¿Entonces? ¿Cómo la describimos? Es una película de Green Day que no trata de Green Day, pero sí un poquito. A ver qué tal le va en su estreno, el cual será el próximo 14 de agosto.