Después de varios años de ausencia, Scott Derrickson está de regreso en el terror con The Black Phone, su más reciente película protagonizada por Ethan Hawke como el sádico The Grabber, un asesino en serie que pone en jaque a un pequeño pueblo de Denver en los 70. AQUÍ el tráiler.

The Black Phone se estrenará en México el próximo 23 de junio, pero les podemos adelantar que se trata de una de las mejores películas de lo que va en este 2022. Y no sólo dentro del género, sino en la cartelera en general a darle un giro de 180 grados a las tramas de lo sobrenatural para entregar una historia intensa, aterradora y llena de esperanza.

Es uno de los títulos imperdibles. Así que si no saben nada de The Black Phone, por acá les contamos algnos puntos destacados del filme para convencerlos de verla (a los no fanáticos del horror) y reconocerla como una de las mejores cintas en los últimos años (a los amantes del cine).

Póster de ‘The Black Phone’ / Foto: Universal Pictures

Scott Derrickson: terror y el MCU

La filmografía de Scott Derrickson es relativamente corta, y se ha centrado en el género de terror con algunas de las películas más destacadas en los últimos años como El exorcismo de Emily Rose (2005) y Sinister (2012), esta última considerada con la película más aterradora de todos los tiempos según la ciencia (ACÁ les contamos).

Pero sin duda, su punto de mayor popularidad llegó en 2016 con la primera entrega de Benedict Cumberbacth como Doctor Strange, la cual confirmó lo efectivo en la estrategia de Marvel Studios para seleccionar directores de género para sus enormes producciones (Chloe Zhao es otro gran ejemplo).

Ethan Hawke en ‘Sinister’ / Foto: Summit Entertainment

Así que después de casi 8 años fuera del horror (su última fue en 2014), Derrickson decidió volver en 2021 con The Black Phone, la cual reúne al mismo equipo de Siniestro con un guion de C. Robert Cargill, la producción de Jason Blum y el protagónico de Ethan Hawke.

La mancuerna que los cuatro lograron en 2012, dio como resultado un éxito rotundo que se repite aún con mayor relevancia este 2022 con el estreno de The Black Phone donde nos entregan una cinta sumamente personal que explota la experincia del director con la narrativa del terror. Y al mismo tiempo, una historia emocional y reflexiva que ha sorprendido a las audiencias.

Ethan Hawke en ‘The Black Phone’/Foto: Universal Pictures

La adaptación de Joe Hill

En 2005, Joe Hill (hijo de Stephen King), publicó el libro 20th Century Ghosts que contenía varios cuentos cortos de terror que incluían “The Black Phone”, el más popular hasta la fecha. Aquí nos presentó a John Finney, un niño de 13 años que en los 70 es secuestrado por un sujeto conocido como Al que viste como payaso para atraer a sus víctimas.

John es encerrado en un sótano donde sólo encontramos un teléfono negro desconectado, pero el cual recibe llamadas del más allá. Cuando John levanta el teléfono, escucha las voces de las víctimas anteriores, aquellos niños que fueron asesinados en manos de Al.

Mason Thames como Finney Shaw en ‘The Black Phone’ / Foto: Universal Pictures

La adaptación de Derrickson y Cargill muestra algunos cambios en la historia entre detalles que respetan la trama original. Sin embargo, como mencionamos, The Black Phone es una película más personal al también integrar algunas experiencias del director tras su infancia en el norte de Denver en los 70.

En la película, el nombre del protagonista es Finney Shaw, y vive con su hermana Gwen y su padre, un alcohólico. Finney es un chico tímido, y en la escuela es víctima de abusos físicos por parte de un grupo de bullies. El pueblo se encuentra a merced de un sujeto que ha secuestrado varios niños. Los medios lo llaman The Grabber.

Un día, Finney se encuentra con The Grabber (quien luce como un mago), y es llevado a un sótano donde sólo hay un teléfono negro en la pared que está desconectado. Pero Finney escucha que suena, y cuando contesta, reconoce la voz de uno de los niños perdidos del pueblo. Esto da pie a varias llamadas que lo pueden ayudar a salir con vida.

Ethan Hawke

Ethan Hawke siempre se negó a interpretar a un villano, pues creí que si lo hacías bien, el imaginario de la gente sobre él cambiaría para siempre. Puso como ejemplo a Jack Nicholson y la forma en la que lo percibió la audiencia después de The Shining. Así que decidió no entrarle al quite con estos personajes.

Sin embargo, este 2022 rompió su regla, y primero lo vimos como el malévolo Arthur Harrow en Moon Knight, pero sólo para dar paso a The Grabber en The Black Phone, un sádico asesino en serie que secuestra niños en una pequeña comunidad en Denver.

Foto: Universal Pictures

El personaje utiliza una máscara divivida (que varía entre interacciones) que muestra su frente y ojos, o bien, la boca, pero nunca el rostro completo. Por lo que Hakwe utilizó su voz y sus manos para darnos una de sus interpretaciones más impresionantes. The Grabber es impredecible, y a veces se presenta ante sus víctimas con un extraño cuidado que en realidad esconde una actitud sumamente amenazante. De nueva cuenta… es aterrador.

Lo que hace a este personaje tan impactante, es que nunca conocemos nada de su historia, y sus únicas apariciones se dan mientras interactúa con su víctima. La película (afortunadamente) no se toma el tiempo de explicarnos el contexto de The Grabber, y eso le da menos herramientas a la audiencia para conectar con él. El resultado es sensacional a partir de que tenemos la misma cantidad de información que sus víctimas.

Ethan Hawke como The Grabber / Foto: Universal Pictures

Mason Thames y Madeleine McGraw

Es justo decir que Ethan Hawke no es el protagonista de la historia, pero es el detonador en la trama. Al centro de The Black Phone está el personaje de Finney Shaw acompañado por Gwen. Ambos niños llevan toda la carga emocional de la historia, sobre todo al encontrarse en distintos entornos de violencia: en su hogar, en la escuela y en las calles.

Mason Thames y Madeleine McGraw lo hacen espectacular. Thames tiene pocos créditos que incluyen

Madeleine McGraw

Finney y Gwen Shaw de ‘The Black Phone’ / Foto: Universal Pictures

La leyenda de Tom Savini

Como les platicamos, el personaje de The Grabber utiliza una máscara que muestra distntas variantes. Puede sonreír o mostrar tristeza. También revela distintas partes del rostro de Ethan Hawke como la frente y los ojos, o sólo la boca. En ningún momento se nos revela el significado o por qué decide cambiar.

Pues bien, la máscara fue creada por el legendario Tom Savini, aristas, maquillista y actor. Savini es el responsable de icónicas imágenes en películas como Creepshow, Friday the 13th o Maniac. El trabajo de este artista es tan impactante porque participó en la Guerra de Vietnam como fotógrafo.

Por lo que en varias ocasiones ha dicho que incorpora ese imaginario visceral y grotesco que capturó con su cámara, para su trabajo en el maquillaje y los efectos especiales. Para The Black Phone no hay excepción. Así que prepárense para ver la máscara de The Grabber en Halloween.

Ethan Hawke y Mason Thames como The Grabber y Finney en ‘The Black Phone’ / Foto: Universal Pictures