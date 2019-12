¿Qué clase de listado de rock no tiene una sola canción rock en su Top 10 de ‘las mejores 50 canciones rock de la década‘? La de Billboard… No estamos seguros si los que clasifican a los artistas y canciones rock de Billboard están sordos o simplemente medio confundidos… Pero de lo que sí estamos seguros es que es la lista mas decepcionante de todas.

Una de las mejores cosas de terminar un año, y ni se diga una década, es darle un vistazo a los listados de lo mejor que nos ha dejado la música en ese periodo de tiempo. Un vistazo a recordar, a revivir y a sentir esa hermosa nostalgia que solo la música nos puede dar. Desgraciadamente, ahora que le echamos un vistazo a la lista de las mejores 50 canciones rock de la década de Billboard, no encontramos (casi) nada de rock.

Para una lista que midió número de ventas y reproducciones en los últimos diez años, Imagine Dragons obtuvo los tres primeros lugares (“Believer”, “Thunder” y “Radioactive”). En un acto de categorización realmente para el olvido, el dúo alternativo de hip-hop Twenty One Pilots (“Heathens”, “Ride” y “Stressed Out”) también consiguió meter tres rolas en el Top 10. Alguien por aquí que nos ayude a entender esto… Las otras bandas que entraron al Top 10 son: Panic! At The Disco (“High Hopes”), The Lumineers (“Ho Hey”), Walk The Moon (“Shut Up And Dance”) y Portugal. The Man (“Feel It Still”). ¿Y el rock?

Viendo un poco más allá del Top 10 sí podemos encontrar a unos verdaderos rockeros como Foo Fighters (en el lugar #16 “Rope” y #19 “Walk”), The Black Keys (#18 “Tighten Up”), Muse (#30 “Uprising” ) y Linkin Park (#48 “Waiting For The End” ). Sin embargo, también te encontrarás con artistas como Lorde, Fun, Lil Wayne y Bastille por mencionar unos cuantos. Claramente el problema no es el conteo, estamos seguros que sus métricas son correctas, el problema es la categorización de los artistas/canciones… Billboard parece terriblemente tímido sobre etiquetar los actos comerciales pop como eso. También peca de querer incluir casi a la fuerza a bandas en sus listados que no son parte de un género al que le quieran hacer una lista como folk o el mismo pop.

The top rock songs of the decade 🎸 See the full chart here: https://t.co/PdKH4WXrSq pic.twitter.com/Qr83mZoKaA — billboard (@billboard) 29 de diciembre de 2019

En una década que vio lanzamientos de AC/DC, ZZ Top, Roger Waters, The Struts, Ozzy Osbourne, David Bowie, Radiohead, Faith No More, Metallica, Arctic Monkeys, Rammstein… ¿Seguimos? Royal Blood, Iron Maiden, Tool, Rush, Queens of the Stone Age, Kurt Vile, Weezer, Sharon Van Etten, The National, Tame Impala y Vampire Weekend solo por mencionar unos cuantos, es raro no ver a ninguno por ahí. Claramente no es que no haya rock, ni mucho menos buen rock allá afuera, lo que pasa es que tal vez en Billboard no saben a ciencia cierta qué es rock o eligen lo que suene más parecido a rock del pop comercial que les funciona.

El rock solía ser la música más peligrosa del mundo, el tipo de música que ponías y se espantaba la generación anterior. Sin embargo, no fue lo que encontramos por aquí. Y no se trata de decir que Billboard es una revista de música comercial y que por eso no encontramos lo que esperábamos, se trata de que si vas a hacer una lista de rock, hay que asegurarse que aunque sea haya un poco de rock por ahí. Les dejamos la lista completa:

Las 50 mejores canciones rock de la década de Billboard:

01. Imagine Dragons – “Believer”

02. Imagine Dragons – “Thunder”

03. Imagine Dragons – “Radioactive”

04. Panic! at the Disco – “High Hopes”

05. The Lumineers – “Ho Hey”

06. Twenty One Pilots – “Heathens”

07. Walk the Moon – “Shut Up and Dance”

08. Portugal. the Man – “Feel It Still”

09. Twenty One Pilots – “Ride”

10. Twenty One Pilots – “Stressed Out”

11. Bastille – “Pompeii”

12. Hozier – “Take Me to Church”

13. Imagine Dragons – “Natural

14. Awolnation – “Sail”

15. Lorde – “Royals”

16. Foo Fighters – “Rope”

17. Fall Out Boy – “Centuries”

18. The Black Keys – “Tighten Up”

19. Foo Fighters – “Walk”

20. Imagine Dragons – “It’s Time”

21. Imagine Dragons – “Whatever It Takes”

22. Rise Against – “Savior”

23. Imagine Dragons – “Demons”

24. Stone Sour – “Say You’ll Haunt Me”

25. X Ambassadors – “Unsteady”

26. lovelytheband – “Broken”

27. Elle King – “Ex’s and Oh’s”

28. fun. – “Some Nights”

29. The Dirty Heads feat. Rome – “Lay Me Down”

30. Muse – “Uprising”

31. Lorde – “Team”

32. Passenger – “Let Her Go”

33. X Ambassadors – “Renegades”

34. Vance Joy – “Riptide”

35. The Black Keys – “Lonely Boy”

36. Paramore – “Ain’t It Fun”

37. Coldplay – “A Sky Full of Stars”

38. Of Monsters and Men – “Little Talks”

39. American Authors – “Best Day of My Life”

40. Neon Trees – “Animal”

41. Foster the People – “Pumped Up Kicks”

42. Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons With Logic & Ty Dolla $ign – “Sucker For Pain”

43. Bush – “The Sound of Winter”

44. Fall Out Boy – “Uma Thurman”

45. Mumford and Sons – “Little Lion Man”

46. Panic! At the Disco – Hey Look Ma, I Made It”

47. Capital Cities – “Safe and Sound”

48. Linkin Park – “Waiting For the End”

49. Disturbed – “The Sound of Silence”

50. The Lumineers – “Ophelia”