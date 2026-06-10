Lo que necesitas saber: Es un momentazo para escuchar a No Na antes de que suenen por todos lados. Te contamos todo lo que debes saber sobre este cuarteto.

No Na es uno de esos proyectos de pop que te hace mover la cabeza e investigar sobre la composición y producción de las rolas de este cuarteto de Indonesia que trae banger tras banger, aparte de lograr un R&B fino y brillante.

No Na ha parado de atrapar oídos a nivel internacional, y antes de que lancen su primer LP de estudio, es un momentazo para escucharlas antes de que suenen por todos lados.

Todo lo que debes de saber sobre el proyecto que trae No Na

¿A qué suena No Na?

Si extrañas el sonido de los grupos vocales clásicos de R&B de los 90 como TLC, SWV o Ciara, pero buscas la energía fresca de actos contemporáneos como Flo o Victoria Monét, tienes que escuchar a No Na. Música de Indonesia (gamelan) suena en su sencillo más reciente, “Rollerblade”, y le meten también letras en su idioma nativo. En entrevista para NME, Baila Fauri declaró: “Pudimos elegir nuestras canciones, y elegimos R&B. Está en nuestra sangre”.

Son un cuarteto femenino originario de Indonesia, conformado por Christy Gardena, Esther Geraldine, Baila Fauri y Shazfa Adesya. Con bastante orgullo, el video para su sencillo debut “Shoot” muestra terrazas de arroz de Bali.

Su propuesta sonora es una mezcla súper pulida de pop y Rhythm and Blues, pero no le temen a hacer rolas que van hacia lo más dance, con tintes de moombathon y el afrobeat base del reggaeton, como en la reciente “Work”.

Canciones esenciales de No Na

Su carta de presentación obligada para adentrarse en su propuesta es “Shoot”, su sencillo debut lanzado el año pasado, es un pop con presencia de R&B. También tienes que echarle oreja a rolones indispensables como “Bleach”, “Sad Face :(” y “Rollerblade”. Aún no lanzan su primer LP de estudio, pero estaremos atentos.

Así suena No Na en vivo

No Na son todo lo que se espera de un girl group, en claro homenaje a las presentaciones noventerotas. Llevan las armonías coreografías y energía vocal en vivo en coordinación planeada para hacer un show clásico para corear junto a ellas.

Con el gigante fenómeno de BTS como fuerza definitiva tras la conquista asiática del pop, No Na es un acto que en vivo apunta a maximizar la experiencia en vivo y llevar su música desde Asia al mundo entero.

¿Han colaborado o trabajado con otros proyectos?

Al formar parte de la gigante agencia asiática 88rising, No Na se ha rodeado de talento top de la industria musical. En producción, se han aliado con gigantes como The Stereotypes (Bruno Mars, Twice), Tec Beatz (Killer Mike, Vic Mensa) y taydex (Joji, Anderson Paak.).

3 datos curiosos sobre No Na

Su primer sencillo de 2026, “Work”, tuvo un momento viral: la flexibilidad de Christy intentó ser replicada y sorprendió al mundo digital.

El nombre del grupo es derivado de la palabra Indonesia para “mujer joven”.

Dieron el gran salto al mundo de los videojuegos en enero de 2026, asociándose con el exitoso título Mobile Legends para lanzar “Sizzle”, la canción temática oficial del campeonato mundial M7.