'Council Skies': Noel Gallagher nos trae algunas de sus mejores letras en su nuevo disco con High Flying Birds

El Gallagher mayor no quita el dedo del renglón y entrega 11 canciones espléndidas, con la mayor cohesión de los cuatro discos que tiene a la fecha en su proyecto solista. Council Skies de Noel Gallagher y los High Flying Birds tiene varias de las mejores letras que ha escrito, así como la presencia de arreglos orquestados que le suman a las rolas principalmente lideradas por guitarra.

No es novedad que los rumores sobre una reunión de Oasis se encuentren por todos lados, entre que Erling Haaland los quiere acercar o que Matty Healy los critica, Noel no se enfrasca tanto en eso, sino en hacer música y trabajar en el proyecto que tiene en la actualidad.

Checa a continuación nuestra reseña de ‘Council Skies’ de Noel Gallagher ‘s High Flying Birds. Foto: Getty.

Reseña de ‘Council Skies’ de Noel Gallagher y High Flying Birds

Un contador de historias prolífico

Desde Oasis, varias letras llegadoras de Noel se quedaron con nosotros, y afortunadamente, a partir del disco debut del 2011, nos continúa regalando versos y coros para recordar.

En Council Skies de Noel Gallagher y High Flying Birds, nos encontramos con “Dead to the World” que llega como una balada redentora que toca fibras sensibles y trae líneas maravillosas como: “But if love ain’t enough, To make it alright, Leave me dead to the world, If love ain’t enough”. Una oda al amor que cautiva bastante.

La capacidad de Noel de crear versos con peso y a la vez hablar de la realidad que lo rodea, le da un estatus de cuentacuentos extraordinario. Sí, el mundo se puede estar yendo a la ruina, pero siempre tendremos esperanza y personas que pueden expresarlo a través de melodías que se quedan con nosotros.

‘Council Skies’ de Noel Gallagher es el disco con más claridad del británico

Estas nuevas rolas son sumamente coherentes entre ellas, ya que Council Skies de Noel Gallagher ‘s High Flying birds no desentona en ningún momento. Si tienes ganas de escuchar baladas compuestas para guitarra, rolas optimistas, y momentos simplemente geniales por parte de Noel, este disco no tiene desperdicio.

Ejemplo de esto es “Trying to Find a World That’s Been and Gone Pt. 1”, una canción brillante de Noel, que sigue haciendo la música que le gusta para él mismo. En su presentación de Glastonbury, insistió que tocaría una parte del concierto para él, pero que seguramente la gente que traía gorros de pescador se alegraría después, en referencia a Oasis.

Con su aliado Paul Stacey en la producción y guitarras, Noel no explora muchísimo en este disco, sino que se apega a una formula que no deja de agradarnos. “Easy Now” incluye coros de apoyo muy a la Black Crowes, banda en la que estuvo Stacey, y hasta un solo de guitarra corto y bonito.

Ojo, esto no quiere decir que las experimentaciones pasadas de Noel no nos hayan gustado, ya que las partes bailables y sintetizadas del Where the City Meets the Sky (2015) nos encantaron, pero realmente Noel lleva sus rolas a otro nivel cuando se apega a lo que mejor le sale, y pareciera que más le gusta.

La rola homónima de este disco agrega mucha presencia de cuerdas y escuchamos metales en los precoros, que simplemente van a la perfección con el estilo de Noel.

Como si fuera poco, se incluyeron “Don’t Stop…” y “Mind Games” en la edición de lujo del Council Skies de Noel Gallagher, junto con instrumentales, remixes y grabaciones en vivo. En realidad, Noel tiene al fan presente y le da bastante, sabiendo que tiene detrás de lo que él hace muchísimos seguidores.

Las ediciones físicas de Council Skies de Noel Gallagher ‘s High Flying Birds las pueden encontrar por acá y seguramente veremos pronto a Noel en nuestro país… Solo queda esperar cuándo será. Esperemos que el anuncio no tarde.

Portada de ‘Council Skies’ de Noel Gallagher. Foto: Sour Mash Records.