Nothing But Thieves nos cuenta sobre su evolución y la vez que tiraron el techo en un show en México

Lo que necesitas saber: Aprovechando el regreso de Nothing But Thieves a México, platicamos con Joe Langridge-Brown sobre sus shows en nuestro país y más.

Si algo tenemos muy claro es que el público mexicano es de los más entregados del mundo con las bandas y artistas que les encantan. Sin embargo, hay casos de agrupaciones que a pesar de que han pisado solo una vez nuestro país, eso bastó para que se ganaran el cariño de un montón de fans de este lado del charco. Tal es el caso de Nothing But Thieves, quienes definitivamente son muy queridos en México.

Fue en 2018 cuando el grupo conformado por Conor Mason, Joe Langridge-Brown, Brian MacDonald. Dominic Craik y Philip Blake hizo su debut en tierras aztecas, aventándose tres shows (en la CDMX, Guadalajara y Monterrey) que nos dejaron con un gran sabor de boca. Pero la realidad es que ya tiene rato de aquellos conciertos y luego de la pandemia, se complicó muchísimo su regreso.

Platicamos con Joe Langridge-Brown de Nothing But Thieves antes de su regreso a México

Afortunadamente las cosas han cambiado un montón desde entonces. Justo cuando la situación seguía tensa con el COVID-19, Nothing But Thieves lanzó Moral Panic, el cual no pudieron presentar en México por obvias razones. Sin embargo, este 2024 estrenaron la versión de lujo de su más reciente álbum de estudio, Dead Club City, y con él, los tendremos de vuelta para compensar todo el tiempo que pasaron sin venir a tocar para sus fans mexas.

Aprovechando que la banda regresará a nuestro país para tocar en el Guanamor Teatro Studio de Guadalajara y en House of Vans en la CDMX, tuvimos chance de platicar un rato con Joe Langridge-Brown, el guitarrista, tecladista y corista de la agrupación británica, quien nos contó un poco sobre la versión deluxe de su más reciente material discográfico, la evolución por la que han pasado a lo largo de los años, los shows íntimos que darán en tierras aztecas y más.

El camino hacia ‘Dead Club City‘

Aunque no lo crean, han pasado tres años desde el lanzamiento de Moral Panic, el tercer disco de Nothing But Thieves que está fuertemente influenciado por la pandemia y todo lo que estaba pasando alrededor del mundo. Sin embargo, para 2023, la banda volvió con Dead Club City, un álbum con un sonido e ideas completamente distintas.

Pero, ¿qué pasó con el grupo todo este tiempo? ¿Cómo fue el proceso de grabación de este disco y qué tan complicado fue desprenderse de los pensamientos que quizá tenían desde el encierro y los demás eventos que han pasado desde el 2020 para componer canciones con un enfoque totalmente diferente? Bueno, pues el propio Joe Langridge-Brown nos explica un poco del proceso de este disco.

“Sí, somos grandes creyentes en la autoinspiración, así que tienes razón. Especialmente con ‘Moral Panic’, para nosotros fue como si ese álbum –porque hicimos dos partes, la primera y la segunda, y debido a la pandemia no pudimos salir de gira– hubiera durado mucho tiempo. Así que cuando intentamos escribir algo, ya sabes, nuestro siguiente álbum, durante un tiempo tuvimos la sensación de que seguíamos en el mundo de ‘Moral Panic’, porque habíamos estado en él durante mucho tiempo. Es por eso que salimos a intentar autoinspirarnos y cambiamos el proceso (de grabación) de forma masiva, por eso ‘Dead Club City’ es un disco conceptual. Para ‘Moral Panic’ y los dos discos anteriores, fuimos a Los Ángeles y los grabamos realmente rápido en siete semanas con un productor increíble llamado Mike Crossey, y esta vez hicimos todo lo contrario. Construimos un estudio en nuestra ciudad natal, Dom (Craik) el guitarrista lo produjo con nuestro amigo John (Gilmore), y pasamos cinco meses en el estudio que construimos grabando este disco conceptual, lo que creo que fue una forma completamente diferente de trabajar para nosotros. Pienso que eso realmente nos ayudó a salir de la era de ‘Panic Moral'”.

Una lista de rolas “nuevas” que completan el más reciente disco de Nothing But Thieves

Este 2024 y a pesar de que todavía no cumple ni un año el más reciente álbum de Nothing But Thieves, la agrupación británica lanzó la versión deluxe de Dead Club City, la cual incluye nuevas canciones y reversiones de los sencillos que complementan muy bien al tracklist original del disco.

Por supuesto que al sonar espectacular con las demás rolas del álbum, nos llamó la atención que no aparecieran en la primera versión de este material discográfico, sobre todo porque se grabaron a la par de los demás temas. Pero el propio guitarrista de la agrupación nos explicó por qué no las incluyeron en un inicio en la primera versión de Dead Club City.

“Sí… todas se grabaron en el mismo periodo de cinco meses, todas las grabamos al mismo tiempo y ‘Oh No :: He Said What?’, el sencillo del álbum deluxe era en realidad una canción que terminamos de escribir muy cerca del final del proceso de grabación. Intentamos escribir el estribillo de esa canción, teníamos el riff desde hace mucho tiempo, tratamos de escribir el estribillo de esa canción durante… yo diría que 18 meses, año y medio. Pero creo que estando en el estudio, grabando las nuevas canciones y estando tan involucrados de nuevo en el mundo de ‘Dead Club City’ una vez que nos fuimos, le dimos una ultima oportunidad a esta canción para terminarla. Y creo que… ya sabes, nuestras cabezas estaban tan metidas en el álbum que surgió de forma muy natural, fue una agradable sorpresa”. “Así que conceptualmente el álbum estaba destinado a terminar con ‘Pop the Balloon’, de la versión original, y se sentía como un inminente final, pero no me gusta dejar el concepto con la puerta completamente cerrada. Por eso pienso que ‘Oh No :: He Said What?’ deja la puerta un poco abierta a este concepto, así que esa fue una de las razones por las que decidimos ponerla en la versión de lujo. Además, no queríamos que esa canción se perdiera en el resto del álbum, queríamos asegurarnos de que sonara más como un sencillo, por eso la guardamos. Y las otras canciones quizá no encajaban tan bien con el concepto, creo que fue demasiado sorprendente para nosotros darnos cuenta de esto, pero también resultó en algo salvaje, porque suenan como parte del álbum pero conceptualmente menos. Así que tenía sentido que estuvieran presente en la versión deluxe y no en el álbum original”.

La posibilidad de hacer un disco con total libertad que le guste a los fans

Muy pocas bandas se pueden dar el lujo de experimentar y de hacer cosas fuera de su molde, que al mismo tiempo atraigan a los fans de antaño y resuenen con nuevos oídos. Sin embargo, el caso de Nothing But Thieves es muy particular, pues a pesar de que han jugado con diferentes ritmos y sonidos, siguen con el mismo fan base leal y juntando a más gente que les late su música en el camino.

Es por eso que Joe Langridge-Brown considera que para él y la agrupación de Southend-on-Sea, Dead Club City representa una liberación total, al saber que a pesar de que cambien su estilo en el futuro, siempre habrán personas fieles que los acompañarán en este enorme trayecto musical.

“Creo que la banda ha sentido, al menos desde nuestra parte, que… el álbum resonó con bastante gente. Y pienso que la banda parece haber dado un paso adelante de donde estábamos antes, lo que ha sido genial, ha sido agradable, ha sido genial verlo. Pero creo que a nivel personal… fue un poco arriesgado y un poco arriesgado que cambiáramos tanto el sonido y por suerte nuestros fans son increíbles y están dispuestos a dejarnos experimentar y acompañarnos en el viaje. Porque ya sabes, eso es muy liberador como artista tener esa sensación de ‘bueno si intentamos algo nuevo esperamos que la gente venga con nosotros y nos permita hacerlo’. Así que eso ha sido muy muy genial y una gran lección para aprender que si eres un poco valiente y un poco audaz como músico, puede funcionar”.

La experimentación de Nothing But Thieves a través de los años

Ya que andábamos hablando de experimentar y tratar de hacer cosas diferentes, fue inevitable no preguntarle a Joe sobre la evolución sonora de Nothing But Thieves, pues en los últimos años han explorado otros sonidos que han enriquecido por completo su propuesta musical.

Y definitivamente, todo esto de intentar componer otra clase de canciones ha sido un proceso enorme en el que han tratado de reinventarse como artistas, pero también buscan ofrecerle a su público algo más que el sonido que al principio los caracterizó.

“Siento que al principio no era consciente (el experimentar), creo que cuando empezamos a escribir más canciones nos preguntamos qué es lo que estábamos buscando. No nos sentíamos reales tratando de recrear lo que ya habíamos hecho, era un poco como ‘ok, ya escribimos esa canción, no sé, ¿por qué vamos a tratar de escribir esa canción de nuevo?’. Y hay muchas bandas por ahí que han hecho una carrera escribiendo el mismo álbum cuatro veces y tienen muchísimo éxito, lo cual es genial, pero eso simplemente no era algo para nosotros”. “Conforme ha avanzado nuestra carrera este proceso de reinventarnos se hizo más consciente y nos dijimos: ‘bueno, esto es casi como un superpoder para nuestra banda, que somos capaces de hacer esto (buscar nuevos sonidos). Otras bandas no siempre son capaces de salir de un género determinado y aún así hacer que se sienta como su propia banda, pero tienen todas estas influencias diferentes y creo que es algo que hemos elaborado a lo largo del camino y me encanta eso de nosotros. Así que ahora es consciente, pero no lo era antes”.

El regreso de esta bandota a nuestro país y el impactante recibimiento del público mexicano

Parece mentira, pero ya pasaron casi seis años desde la primera vez que Nothing But Thieves vino a México. Pero ahora, luego de tanta espera, regresarán con dos conciertos muy íntimos en Guadalajara y Ciudad de México. Y definitivamente, en este país los británicos tienen una base de fans muy leal que ha conectado por completo con su música y todo lo que hacen.

Pero, ¿cómo se sienten al respecto? ¿Qué significa para la banda el recibimiento que tienen de este lado del mundo y qué pueden esperar todos los que vayan a estos shows? Bueno, pues aquí tienen la respuesta del buen Joe Langridge-Brown, además de una anécdota muy ruda de sus debut en tierras aztecas.

“Bueno, esta es la cosa: no hemos estado en México desde hace mucho tiempo, como dices, desde seis años o algo así. Pasó demasiado tiempo debido a la pandemia y ya sabes, no podíamos hacer giras, así que el camino para regresar a su país fue algo difícil. Y pienso que cuando hicimos esa primera gira no teníamos ni idea de a cuánta gente le gustaba nuestra banda por allá. Pero ha pasado tanto tiempo que decidimos hacer conciertos más pequeños y dijimos: “Bueno, es nuestro primer concierto de vuelta, vamos a hacer un par de show más pequeños para, ya sabes, poner las cosas en marcha de nuevo y reencontrarnos con México’… y los fans mexicanos y la gente en general los agotaron en cinco minutos. Creo que eran demasiado pequeños los shows, así que fue muy agradable saber que son sold out. Quiero decir que es como un gran cumplido para nosotros”. “Así que gracias a nuestros fans mexicanos, leemos todos los comentarios diciendo que quieren más conciertos, y los vemos y esa es la conversación que estamos teniendo ahora, porque todavía no llegamos pero queremos volver tan pronto como sea posible. Así que tal vez incluso si es posible, podamos como tratar de volver en algún momento de este año o el próximo año. Pero sí, definitivamente es muy reconfortante y lo vemos y definitivamente queremos seguir visitando su hermoso país, más ahora que existe la posibilidad”. “No recuerdo en qué venue tocamos la primera vez que estuvimos en México, pero el techo empezó a caerse. Estábamos… no sé si estábamos tocando demasiado altop o el bajo estaba muy alto o si el concierto era demasiado bueno o malísimo. No lo sé, pero los ladrillos empezaron a caer del techo. Tuvimos que parar y asegurarnos de que todo estaba estructuralmente bien, así que fue bastante salvaje…”.

Seguir amando lo que haces con el paso de los años

Nothing But Thieves no es una banda nueva, llevan ya varios años dentro de la industria musical componiendo discos muy rifados y tocando por gran parte del mundo. Sin embargo, a pesar de que no todo ha sido “color rosa” para la agrupación británica, Joe considera que sigue amando lo que hace y todo lo que le ha dado con el paso del tiempo. Pero sobre todo, no ha dejado de ver la música desde el punto de vista de un fan.

“Supongo que ese sentimiento de ser un fan y que esto sea como el sueño más salvaje de mi vida todavía no me ha abandonado, a pesar de llevar en esto unos 10 o 12 años. Aún me sorprende que ahora estoy en Colombia, en un par de semanas iré a México y la gente cantará algo que he escrito en una nota de mi teléfono que después se convirtió en una canción, pasa por un altavoz y luego conecta con miles de personas. Creo que todo ese sentimiento realmente no me ha dejado, así que me siento muy afortunado de que lo veo a través de ese punto de vista y no se ha vuelto aburrido o no estoy cansado de ver así la carrera que llevo con la banda y como músico. Me encanta que sea así y espero que siga de la misma manera”.

