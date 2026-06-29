Lo que necesitas saber: Muchas son las veces que se ha entonado "Nuestro Juramento", pero pocas veces con tanto sentimiento y emotividad como el pasado jueves 25 de junio, cuando Ecuador derrotó a Alemania en el Mundial 2026.

“¡¡¡¡Ésa no!!!!”, es lo que los aficionados mexicanos decimos desde ahorita… y no porque el bolero “Nuestro Juramento” no sea de nuestro agrado, sino porque se ha convertido en la canción con la que la selección de Ecuador enmarca sus victorias. La más reciente y fabulosa, en contra de Alemania.

Julio Jaramillo la popularizó, pero no fue quien la compuso

“Nuestro Juramento”, según se presume en varios blogs y sitios dedicados al bolero, es el tema más icónico y popular de la música de Ecuador… aunque no es composición nacional, pero la versión más popular es del gran Ruiseñor de América, quien –él sí– es del mero paralelo cero de la tierra. Orgullo ecuatoriano, nacido en Guayaquil en el año de 1935.

El tema es composición del puertorriqueño Benito de Jesús, a quien también se le debe el rolón de “La Copa Rota”, doloroso y popular tema que internacionalizó José Feliciano… pero nada a los niveles de “Nuestro Juramento” con Julio Jaramillo.

“Esa asociación entre intérprete y tema se debe a la popularidad de la cual ambos elementos gozaron en el continente americano”, comentó para el diario El Universo Rosalino Quintero, quien adaptó la pieza a bolero y, en las presentaciones en vivo de Jaramillo, interpretó el espectacular e inconfundible requinto.

“A todos lados que íbamos pedían que Julio les cantara esa canción. Nuestro juramento se convirtió en su brazo derecho y le abrió las puertas en todas partes. Todo el mundo piensa que la composición es ecuatoriana porque la cantó uno de los mayores representantes de muestra música”.

Foto: @Canal22

La muerte y el amor como tema central de “Nuestro Juramento”

La canción es hermosa y tétrica. Como muchos de los boleros, la obra de Benito de Jesús tiene esa efectiva mezcla de amor y muerte. Es una declaración que se centra el voto de “amarte hasta la que la muerte nos separe”… porque quién sabe si haya algo más cuando se acaba la vida (pero si es el caso, “después de la muerte amarnos más”).

El juramento consiste en, cuando llegue el momento, sufrir por la perdida del otro lo más que se pueda (y más aún). Ella, derramar todas las lagrimar posibles sobre el cadáver del amado, mientras que él jura hacer que el mundo sepa del amor que se ha terminado por culpa de la muerte… escribirla, pero no a papel y lápiz o a máquina. No, esto se trata de mostrar el amor gótico: “con tinta sangre del corazón”.

Julio Jaramillo grabó “Nuestro Juramento” en 1956, haciendo el lanzamiento oficial al año siguiente, con la disquera Ónix. El éxito fue inmediato y perdurable. Dentro de los boleros, es uno de los temas más populares… y, en Ecuador, una canción que se ha convertido en estandarte (más allá de justas deportivas). Temazo.