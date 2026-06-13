Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

La playlist se actualiza cada viernes…

Interpol – “This Mirror Weighs a Ton” y “See Out Loud”

Abrimos las nuevas canciones de la semana con “This Mirror Weighs a Ton” de Interpol, la cual le da nombre al disco que la banda lanzará el 28 de agosto próximo. Y parece que la banda tiene ganas de probar con nuevos sonidos.

La prueba esta en este sencillo que sí, mantiene las atmósferas melancólicas que uno espera de esta banda… pero que deja atrás las guitarras garageras indie para decantarse por una producción muy cercana al trip-hop. Y les va de maravilla.

Ahora que si te gusta más el lugar seguro, Interpol también lanzó la canción “See Out Loud” que mantiene la fórmula conocida, y que también está buena. Pero para esta lista, nos quedamos con “This Mirror Weighs a Ton” porque rompe verdaderamente los esquemas conocidos. Temazo.

Jack White – “Dollar Bill”

Qué alto grado de inspiración trae Jack White desde el 2022. Ese año, sacó dos discos… dos años después, lanzó No Name sorpresivamente.. y ahora, nos traerá Frozen Charlotte el 10 de julio próximo.

Para calarlo, Jack lanzó la canción “Dollar Bill” donde nuevamente lleva su influencia blues rock al plano general del sonido, con ese toque de producción análoga que lo distingue hoy en día.

El riff de la canción bien podrías encontrarlo en el blues rock que Led Zeppelin le puso a discos como Physical Graffiti, sobre todo a canciones como “In My Time Of Dying”. Grande, Jack, como siempre.

Olivia Rodrigo y Robert Smith – “what’s wrong with me”

Olivia Rodrigo está haciendo esa transición de ‘teenage popstar’ a artista consolidada. Y no es que no esté consolidada desde antes… pero en su nuevo disco you seem pretty sad for a girl so in love, se aprecia una madurez lírica en muchos sentidos. La prueba: “what’s wrong with me” junto a Robert Smith.

La rola es un clásico instantáneo, con guitarras y sintetizadores sencillos, dejando el protagonismo a las voces, sobre una letra que compara el desamor con una enfermedad, incluso cuando los doctores te dicen que estás bien.

El dúo con Robert es buenísimo, como un diálogo entre dos enamorados que simplemente no logran estar juntos. Como dato curioso, el disco incluye otro homenaje a The Cure, ya que el track 8 del disco lleva el nombre de la mítica banda inglesa. Checa la reseña del disco acá.

My Chemical Romance – “Common People” (cover de Pulp)

No se ve cerca que My Chemical Romance vaya a lanzar algún nuevo disco… pero siendo sinceros, aunque sería genial, ¿hace falta? Eso sí, para hacer covers, Gerard Way y compañía se pintan solos.

Y si no lo creen, esuchen la versión que la banda hizo a “Common People” de Pulp. Y sí, el cover se grabó en el 2010 en la BBC 1 mientras estaban en la era del disco Danger Days… pero finalmente llegó a plataformas de streaming luego de 15 años en los que vivió en el recuerdo de la gente (y algún video de baja calidad que los fans lograron guardar en su momento).

Es una versión bastante fiel a la original, pero con un innegable toque punk.

Mon Laferte y St. Vincent – “While I’ll Keep Writing Songs for You”

Incansable, Mon Laferte. Y esto lo decimos porque llegó Femme Fatale Vol. 2, que definitivamente tiene una contrapropuesta sonora a lo que fue la primera parte del disco.

Mientras el Vol. 1 se inclinó hacia el jazz, el soul y un ambiente más cinematográfico, esta segunda parte avanza sobre géneros como el folk rock, indie folk, el punk, el blues y las baldas de pop/rock alternativo.

Además, qué detallazo que ahora St. Vincent le entró a la colaboración en el disco luego de que Mon hiciera lo propio con la versión en español de All Born Screaming.

Soft Cell – “Danceteria”

Por un lado, maravilloso tener nueva música de Soft Cell… por otro, es un momento triste porque es, en todo sentido, el adiós de los ídolos del synth-pop tras el fallecimiento de Dave Ball el año pasado.

El propio Marc Almond ha dicho que no puede hacer más música sin Ball, así que el próximo disco debe salir porque fue el último que hizo el dúo juntos y será un lindo homenaje al legado del proyecto.

Y sí, suena a un synth-pop ochentero pero moderno, bailable, divertido, lleno de euforia para una noche en la pista de baile.

Eartheater – “Crown Jewel”

La carrera de Eartheater ha tenido un empuje brutal ahora que ha estado con FKA Twigs colaborando y saliendo de gira. Pero más allá de eso, es una artista increíble por derecho propio, y si no las escuchado, es el momento.

Y es extraño porque en realidad, tiene ya varios discos en su haber. Ahora que se viene Heavenly Body: If I’m the Bottle You’re the Message, es buen momento para escuchar la canción “Crown Jewel”, medio trip-hopera y etérea (porque en la actualidad, a nadie le queda mejor ese concepto).

Hermosa canción porque la artista rusa compuso este tema con dedicatoria a su hija…

The Warning – “Ritual”

¿Te ha pasado que te autosaboteas incluso cuando estás pasando por un buen momento? Ya sabes, esa facilidad que a veces tenemos para anticiparnos a la catástrofe incluso en los momentos luminosos de la vida, como anteponiéndonos a que algo va a salir inevitablemente mal.

Pues de eso va la potente “Ritual” de The Warning, que llega a las canciones de la semana… y con la que finalmente anuncian su nuevo disco Everything’s Falling que saldrá el 28 de agosto.

Mike D – “True Colors”

Casi cada semana, desde hace un rato, tenemos una nueva canción de Mike D… y para nada es queja porque está lanzando puro temazo. Algunos remontan a sus años en Beastie Boys, otros se sienten más experimentales, y algunos más ‘indie lo-fi funky psicodélico’.

Esta última descripción es la ideal para “True Colors”, con la que además anunció oficialmente su nuevo disco Thank You. Y así como pinta la cosa, definitivamente estamos frente a uno de los posibles discos del año.

Habrá que ver…