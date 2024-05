Lo que necesitas saber: El documental sobre el mítico festival nacido en Chicago llegará a Latinoamérica hacia finales de este mes.

Este es uno de esos festivales que ha marcado no solo tendencia, sino la historia de la música desde hace décadas. Así que es justo que tenga por fin un registro fílmico que atienda su legado… Y sí, tenemos un nuevo tráiler del documental de Lollapalooza que llegará en este mes a Paramount+.

La serie-documental corre a cargo Michael John Warren, director multinominado al Emmy reconocido por su trabajo previo en otros documentales como Fade To Black de Jay-Z o Heavy: The Story Of Metal para VH1.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty.

El surgimiento del festival

Se sabe que 1991 fue un año trascendente para la música. Si bien el mundo atestiguaba el auge del grunge, una banda pionera del rock alternativo se despedía: esos eran Jane’s Addiction.

Pero el vocalista Perry Farrell no quería terminar la historia de la banda de mala manera. Fue así que diseñó una gira llamada Lollapalooza con la que salió a tocar en diversas partes de Estados Unidos, de julio a agosto de aquel año, acompañados por diversos artistas.

La primera parada fue en Arizona, con Nine Inch Nails, Siouxsie Sioux And The Banshees y Body Count de Ice-T como algunas de las bandas invitadas. Y por supuesto, ese tour de despedida de Jane’s Addiction fue un hito que refrescó el formato en que se realizaban los festivales, llamado la atención este por su cualidad itinerante.

Perry Farrell en 1991 con Jane’s Addiction. Foto: Getty

Del olvido a establecerlo como lo conocemos

Los siguientes años fueron de más a menos… Se ofreció a Nirvana que encabezara la edición de 1994, pero la banda no tomó la oferta y declinó en abril de ese año, poco antes de que Kurt Cobain fuera encontrado muerto.

Lollapalooza se siguió haciendo hasta 1997 y después de ese año, el evento se tomó una pausa. Fue hasta el 2003 cuando regresó de la mano de Jane’s Addiction y su álbum Strays, pero un año después se tuvo que cancelar por una baja venta de boletos.

No fue sino hasta el 2005 cuando Perry Farrell se asoció con algunas grandes promotoras y se estableció el festival como lo conocemos actualmente, con el Grant Park de Chicago como escenario para una de las fiestas musicales anuales más grandes del mundo.

Dave Navarro y Perry Farrel en la edición 2003 de Lollapalooza. Foto: Getty

Fecha de estreno y tráiler del documental ‘Lolla: The Story Of Lollapalooza’

Esa es la historia general del festival. Sin embargo, hay más detalles detrás de ello, de su expansión y de su establecimiento como uno de los festivales más emblemáticos de la historia de la música. Y justamente, todas esas reflexiones y anécdotas sobre el evento serán abordadas en Lolla: The Story of Lollapalooza.

La fecha de estreno del documental será el 21 de mayo para Canadá y Estados Unidos, y el 22 de mayo para Latinoamérica y el resto del mundo vía Paramount+. Como se puede ver en el tráiler, la docuserie incluirá testimonios de personalidades como Trent Reznor, Tom Morello, Metallica, Flea de los Red Hot Chili Peppers, Ice-T, Chance The Rapper y más artistas.

Aquí abajo les dejamos el tráiler del documental de Lollapalooza para que le echen un ojo y vean por dónde va encaminada la onda con esta docuserie de tres partes.

