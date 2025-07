Lo que necesitas saber: Aquí podrás seguir todas las novedades, actualizaciones y detalles alrededor de la gira de reunión de Oasis.

Todo arrancó en Cardiff y desde el primer concierto, la gira de reunión de Oasis viene cargada con esa sensación de momento histórico. Verlos en vivo de nuevo, ahora en este 2025… qué experiencia. Y como tal, claro que nos intriga qué es lo que sucederá durante el resto del tour.

Pero con esto, no solo nos referimos a los detalles de cada concierto; también nos referimos a cada novedad alrededor de la banda.

Liam y Noel Gallagher juntos en el inicio de la gira de reunión de Oasis. Foto: Getty.

Oasis 2025 en vivo: Qué está pasando en la gira de reunión de los Gallagher

La cosa es que, con el reencuentro de los hermanos Gallagher, ahora cualquier cosa puede suceder. Así que acá en Sopitas.com decidimos armar la bitácora/línea del tiempo (como quieras llamarle, jeje) con actualizaciones, novedades y el seguimiento completo de la gira de reunión de Oasis.

Si la banda cancela (tocamos madera), aquí lo verás. Si de repente se les pega la gana lanzar nueva música (lo que estaría buenísimo), aquí lo registraremos. Si por ahí le echan alguna otra canción al setlist, aquí también te dejaremos el dato…

Ahora, toca Londres y el Wembley Stadium

Oasis llega ahora a Londres, esta vez a Wembley Stadium, y repetirán la dosis de cinco shows a lo largo de una semana. Esta vez no nos pudimos lanzar presencial, pero aquí estaremos rastreando y actualizándoles los detalles relevantes de los shows londinenses.

Tú nomás ten a la mano esta nota y recarga el link para estar al día con la cobertura en vivo de Oasis en este 2025.

Oasis 2025 en vivo: Todo sobre la gira de reunión de la banda

Repasemos de rapidito algunos detalles generales de la gira de reunión de Oasis.

Los músicos que acompañan a los Gallagher

Los fans más clavados entienden que sí, los Gallagher son el punto central de todo… pero no podían hacer la gira de reunión de Oasis de este 2025. Así que se armaron una banda con viejos conocidos y un agregado nuevo en la batería:

Andy Bell – bajista

– bajista Gem Archer – guitarrista

– guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs – guitarrista

– guitarrista Joey Waronker – baterista

Si en este punto aún no sabes quién carambas es Joey Waronker, aquí te contamos más sobre él porque es un un rifado que ha trabajado con artistas de la talla de Roger Waters hasta los Smashing Pumpkins, entre otros.

Oasis en el show de apertura de la gira de reunión en Cardiff. Foto: Getty.

Las bandas que abren los conciertos de la gira

La gira de reunión de Oasis tiene a muy buenos actos de apertura. Para los shows en el Reino Unido e Irlanda, los veteranos indie Cast y Richard Ashcroft son los encargados de abrir.

Posteriormente, los conciertos en Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México) tendrán a Cage The Elephant como banda telonera. Cast también teloneará a los Gallagher por EE.UU, pero solo en los shows de Nueva Jersey y California.

Para los cinco conciertos en Australia, la banda telonera será Ball Park Music. De ahí en fuera, la gira de reunión de Oasis no cuenta con actos de apertura para los shows en Asia ni Sudamérica. Veremos si más cercano a esas fechas anuncian algunos…

Checa el calendario del tour de Oasis en vivo de este 2025 a continuación:

Reino Unido

4 de julio – Principality Stadium, Cardiff, Gales

5 de julio – Principality Stadium, Cardiff, Gales

11 de julio – Heaton Park, Manchester, Inglaterra

12 de julio – Heaton Park, Manchester, Inglaterra

16 de julio – Heaton Park, Manchester, Inglaterra

19 de julio – Heaton Park, Manchester, Inglaterra

20 de julio – Heaton Park, Manchester, Inglaterra

25 de julio – Wembley Stadium, Londres, Inglaterra

26 de julio – Wembley Stadium, Londres, Inglaterra

30 de julio – Wembley Stadium, Londres, Inglaterra

2 de agosto – Wembley Stadium, Londres, Inglaterra

3 de agosto – Wembley Stadium, Londres, Inglaterra

8 de agosto – Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edimburgo, Escocia

9 de agosto – Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edimburgo, Escocia

12 de agosto – Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edimburgo, Escocia

Irlanda

16 de agosto – Croke Park, Dublín, Irlanda

17 de agosto – Croke Park, Dublín, Irlanda

Norteamérica

24 de agosto – Rogers Stadium, Toronto, Canadá

25 de agosto – Rogers Stadium, Toronto, Canadá

28 de agosto – Soldier Field, Chicago, Estados Unidos

31 de agosto – MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos

1 de septiembre – MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos

6 de septiembre – Rose Bowl, Los Ángeles, Estados Unidos

7 de septiembre – Rose Bowl, Los Ángeles, Estados Unidos

12 de septiembre – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

13 de septiembre – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

Reino Unido (etapa 2)

27 de septiembre – Wembley Stadium, Londres, Inglaterra

28 de septiembre – Wembley Stadium, Londres, Inglaterra

Asia y Oceanía

21 de octubre – Goyang Stadium, Seúl, Corea del Sur

25 de octubre – Tokyo Dome, Japón

26 de octubre – Tokyo Dome, Japón

31 de octubre – Marvel Stadium, Melbourne, Australia

1 de noviembre – Marvel Stadium, Melbourne, Australia

4 de noviembre – Marvel Stadium, Melbourne, Australia

7 de noviembre – Accor Stadium, Sídney, Australia

8 de noviembre – Accor Stadium, Sídney, Australia

Sudamérica

15 de noviembre – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina

16 de noviembre – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina

19 de noviembre – Estadio Nacional, Santiago, Chile

22 de noviembre – Estadio MorumBIS, Sao Paulo, Brasil

23 de noviembre – Estadio MorumBIS, Sao Paulo, Brasil

El setlist de la gira de reunión de Oasis, al momento

Al momento de escribir esto, la gira reunión de Oasis ya pasó por Cardiff y se encuentra en las fechas de los conciertos de Manchester. Prácticamente, la banda no le ha movido nada al repertorio hasta ahora.

Iremos actualizando esta info aquí y en la línea de tiempo que te dejamos más arriba. Checa el setlist de la reunión de Oasis al momento:

1. FUCKIN’ IN THE BUSHES

2. HELLO

3. ACQUIESCE

4. MORNING GLORY

5: SOME MIGHT SAY

6. BRING IT ON DOWN

7. CIGARETTES & ALCOHOL

8. FADE AWAY

9. SUPERSONIC

10. ROLL WITH IT

11. TALK TONIGHT (ACÚSTICO)

12. HALF THE WORLD AWAY (ACÚSTICO)

13. LITTLE BY LITTLE

14. D’YOU KNOW WHAT I MEAN?

15. STAND BY ME

16. CAST NO SHADOW

17. SLIDE AWAY

18. WHATEVER (con snippet de “Octopus’s Garden” de The Beatles)

19- LIVE FOREVER

20. ROCK ‘N’ ROLL STAR

ENCORE

21. THE MASTERPLAN

22. DON’T LOOK BACK IN ANGER

23. WONDERWALL

24. CHAMPAGNE SUPERNOVA

Setlist de la gira de reunión de Oasis al momento. Foto: Especial.