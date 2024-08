Repasemos todas las veces que Oasis ha tocado en México

Lo que necesitas saber: Aprovechando el regreso de Oasis, es momento de recordar las presentaciones que se han aventado los Gallagher en México.

Jamás creímos que viviríamos para decir esto pero… Oasis volverá. Después de 15 largos años sin tocar juntos, nuestros hermanos favoritos se reunirán y por supuesto que andamos emocionados por este enorme notición. Aunque bajita la mano, nos pegó durísimo la nostalgia porque se nos vino a la mente las visitas de la banda a México.

Ahora que Noel y Liam Gallagher anunciaron su regreso para dar varios conciertos en Reino Unido e Irlanda (por acá les contamos todos los detalles), es buen momento para aventarnos un viaje melancólico al pasado y así, recordar todas la veces que Oasis ha tocado en nuestro país. ¿Están listos? Ahí vamos.

Noel y Liam Gallagher se reunirán para revivir a Oasis con una gira en 2025. Foto: Oasis website.

La primera visita de Oasis a México

A diferencia de otras partes del mundo, en México tuvimos que aguantar varios años para que Oasis se presentara por primera vez en nuestro país. Sin embargo, la espera valió la pena, porque la banda británica vino en 1998 como unas megaestrellas (que incluso presentaban como “la expresión más arrogante del momento”, ámonos) para tocar en el Palacio de los Deportes de la CDMX durante la gira de Be Here Now, su tercer álbum de estudio.

El 24 y 25 de mayo de 1998, los hermanos Gallagher junto a Alan White, Paul ‘Bonehead’ Arthurs y Paul ‘Guigsy’ McGuigan se presentaron en el ‘Domo de Cobre’. De hecho, fueron los últimos shows que ‘Bonehead’ y ‘Guigsy’ dieron con la banda, pues un año después abandonaron a Noel y Liam. Y también, con este par de fechas en la capital chilanga, cerraron este tour mundial.

Este fue el póster con el que le dieron promoción a la primera visita de Oasis a México/Foto: OCESA

Durante sus primeros conciertos en México, Oasis tocó varias rolas de Be Here Now, aunque por ahí también se aventaron una selección con varios hits de Definitely Maybe y (What’s The Story) Morning Glory? Es más, hasta hubo un set acústico donde Noel Gallagher se echó algunas canciones solito e incluso tocó una de sus colaboraciones con The Chemical Brothers.

A continuación les dejamos el setlist que la banda de Manchester interpretó en su debut el Palacio de los Deportes, el único venue en el que tocaron en la capital chilanga.

“Be Here Now” “Stand By Me” “Supersonic” “Roll With It” “D’You Know What I Mean?” “Cigarettes & Alcohol” “Slide Away” (solo la tocaron en el show del 25 de marzo) “Don’t Go Away” “Setting Sun” (rola de The Chemical Brothers con Noel Gallagher) “Fade In-Out” “Don’t Look Back in Anger” “Wonderwall” “Live Forever” “It’s Gettin’ Better (Man!!)” “Champagne Supernova” “Acquiesce” “I Am The Walrus” (cover de The Beatles)

La banda regresó a nuestro país dos años después

Afortunadamente no tuvimos que esperar tanto tiempo para que Oasis regresara a México. De hecho, en el 2000, la banda volvió el 8 de mayo para tocar una vez más en el icónico Palacio de los Deportes de la CDMX, dentro de la gira de promoción de su cuarto material discográfico, Standing on the Shoulder of Giants y con una nueva alineación de músicos.

Además de Noel y Liam Gallagher, este fue el primer tour en el que tocaron Gem Archer y Andy Bell la guitarra rítmica y el bajo respectivamente, quienes llegaron para darle una nueva dinámica y cierta frescura a la banda, algo que al parecer necesitaban para entrar con todo al nuevo siglo. Aunque eso sí, aquí comenzaron a ser más evidentes los problemas, pues Noel dejó la banda unos meses después de su presentación en el ‘Domo de Cobre’.

Los medios mexicanos de la época mencionaron que la segunda vez de Oasis en el Palacio de los Deportes fue un show austero en el que se limitaron a hacer lo suyo (tocar y ya) y que incluso no se llenó (de hecho, se supondría que serían dos fechas en la CDMX, pero cancelaron la segunda). Sin embargo, estamos seguros que los que fueron terminaron contentos por ver a la banda en vivo y a todo color.

En esta ocasión, incluyeron en el setlist rolas que no se aventaron en su debut en nuestro país y que también son clásicos. Aunque como era de esperarse, la gran mayoría de las rolas que tocaron fueron del Standing on the Shoulder of Giants. Acá abajo les dejamos la lista de canciones que sonaron el 8 de mayo del 2000 en el ‘Palacio de los Rebotes’.

“Go Let It Out” “Who Feels Love?” “Supersonic” “Shakermaker” “Acquiesce” “Where Did It All Go Wrong?” “Gas Panic!” “Roll With It” “Stand By Me” “Wonderwall” “Cigarettes & Alcohol” “Live Forever” “Hey Hey, My My (Into the Black)” (cover de Neil Young & Crazy Horse) “Helter Skelter” (cover de The Beatles) “Rock ‘n’ Roll Star”

La tercera visita de Oasis a México llegó hasta el 2006

Aunque Oasis siguió sacando discos, en México tuvimos que aguantar seis años y que lanzaran el Don’t Believe the Truth, su sexto material discográfico para que la banda de Manchester regresara a nuestro país. De nuevo, el Palacio de los Deportes fue el escenario elegido para que los Gallagher volvieran a prender a sus fans mexicanos.

Fue el 31 de marzo de 2006 cuando Liam, Noel, Andy y Gem tocaron en la capital chilanga. De hecho, aquí cerraron de nuevo la gira, la más exitosa de la agrupación ya que no hubo incidentes importantes como en los tour anteriores. Y para rematar, esta fue la única gira de la banda con Zak Starkey en la batería, quien reemplazó a Alan White tras su salida en 2004.

Con este póster se anunció el concierto de Oasis en el Palacio de los Deportes en 2006/Foto: OCESA

A diferencia de sus presentaciones anteriores en México, en esta ocasión, Oasis tocó más canciones (por supuesto que fueron más del Don’t Believe the Truth) e incluso por ahí aparecieron algunas otras joyitas que no habían sonado en sus conciertos previos, como “Morning Glory”, un verdadero himno de la banda, ¿no lo creen?

Es más, hasta se dieron el tiempo de cerrar el concierto con un cover de ni más ni menos que The Who. Para que chequen el calibre de show que dieron en el Palacio de los Deportes, a continuación pueden checar el pedazo de setlist de esa mágica noche en la CDMX.

“Turn Up The Sun” “Lyla” “Bring It On Down” “Morning Glory” “Cigarettes & Alcohol” “The Importance of Being Idle” “The Masterplan” “Songbird” “A Bell Will Ring” “Acquiesce” “Live Forever” “Mucky Fingers” “Wonderwall” “Champagne Supernova” “Rock ‘n’ Roll Star” “Supersonic” “The Meaning of Soul” “Don’t Look Back in Anger” “My Generation” (cover de The Who)

Las últimas presentaciones de los Gallagher en nuestro país

Dos años después de aquella épica tercera visita a México, Oasis volvió en 2008 como parte de la gira de su séptimo y último álbum de estudio, Dig Out Your Soul. Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de solo presentarse en la CDMX, decidieron armar un minitour por nuestro país, pues llegaron por primera vez a Guadalajara y Monterrey. Así, más fans mexicanos de otras ciudades tuvieron chance de ver a los Gallagher.

Liam, Noel, Andy Bell, Gem Archer y Chris Sharrock (el baterista que tomó el lugar de Zak Starkey), se aventaron la primera fecha de la gira el 26 de noviembre de 2008 –una vez más– en el Palacio de los Deportes. Para el 28 de noviembre, viajaron a la perla tapatía para tocar en la Arena VFG y finalmente, al día siguiente, el 29 de noviembre se movieron a la tierra de la carnita asada para cerrar con broche de oro en la Arena Monterrey.

Este fue el póster del último concierto de Oasis en la CDMX/Foto: OCESA

Durante estos conciertos en México, Oasis tocó de todo un poco. Por supuesto que le dieron prioridad en el setlist a las rolas de Dig Out Your Soul. Sin embargo, no se olvidaron de las canciones infaltables, sus covers a The Beatles e incluso una que otra rareza que no habían tocado en Norteamérica, como “Waiting for the Rapture” y “I’m Outta Time”.

Luego de todas estas presentaciones en nuestro país, unos cuantos meses después de prender al público mexa, las broncas entre Noel y Liam Gallagher llegaron a su límite. Es por eso que el 22 de agosto de 2009, justo anrtes de su participación en el festival Rock en Seine de Francia, Kele Okereke de Bloc Party anunció el final de la banda (de este lado les contamos de aquel momento).

De cualquier manera, todas las veces que Oasis tocó en México tuvieron algo especial y podríamos considerarnos afortunados, pues fuera de Reino Unido, Europa y Estados Unidos, fuimos de los pocos países que visitaron constantemente durante su carrera. Acá les dejamos el setlist de sus últimos shows en tierra azteca.

“Rock ‘n’ Roll Star” “Lyla” “The Shock of the Lightning” “Cigarettes & Alcohol” “The Meaning of Soul” “To Be Where There’s Life” “Waiting for the Rapture” “The Masterplan” “Songbird” “Slide Away” “Morning Glory” “Ain’t Got Nothin'” “The Importance of Being Idle” “I’m Outta Time” “Wonderwall” “Supersonic” “Don’t Look Back in Anger” “Falling Down” “Champagne Supernova” “I Am The Walrus” (cover de The Beatles) “Helter Skelter” (cover de The Beatles/solo en CDMX)

