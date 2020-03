En estos últimos días se han pospuesto varios conciertos y festivales en México y el mundo, muchos de ellos que se iban a realizar en los próximos días en varias partes de México, y que han sido cambiados de fecha con la finalidad de que los casos de coronavirus (COVID-19) no aumenten y la curva epidemiológica, en el caso de nuestro país que ya cuenta con 53 casos confirmados, quede lo más plana posible.

Las medidas para evitar la propagación ya se van sintiendo en el mundo de la música 😭

Acá les dejamos la agenda de los próximos meses que ha sido afectada con las que de plano se cancelan y las que se posponen 👇https://t.co/G6a5qZa6np — SopitasFM (@sopitasfm) March 16, 2020

Si bien hasta el momento hemos sabido que conciertos como el de Tame Impala, MGMT, Portugal. The Man, y festivales como el Ceremonia no se llevarán a cabo en las fechas que se anunciaron inicialmente, muchos aún se preguntan qué va a pasar con los demás conciertos que se van a realizar a finales de marzo y principios de abril.

Pues bien, si tú eres uno de ellos, entonces tienes que saber que Ocesa ha anunciado que todos los eventos musicales que se tenían contemplados desde hoy hasta el próximo 20 de abril, serán pospuestos debido a las medidas de prevención que han sido anunciadas por las autoridades mexicanas, las cuales se plantean como si México ya estuviera en la fase 2 de contagio.

A través de un comunicado la empresa promotora detalló que ya se encuentra hablando con las bandas, managers, patrocinadores y venues para llegar a un acuerdo y encontrar una nueva fecha para cada concierto que no se podrá llevar a cabo próximamente. En caso de que lo anterior no se pueda lograr y no se encuentre una compatibilidad en las agendas, entonces cancelarán el evento en cuestión.

Como pudieron leer, en caso de que ustedes ya tengan su boleto adquirido y no puedan asistir a la nueva fecha o se cancele el evento, podrán pedir su reembolso. Sólo tendrán que estar al pendiente de las redes sociales oficiales de Ocesa para conocer el estatus del concierto o festival y seguir la instrucciones en caso de pedir su dinero de vuelta.

🚨Aviso Importante🚨 Comunicado de prensa: OCESA suspende todos sus eventos programados hasta el 19 de abril. pic.twitter.com/adtufA5G9o — Ocesa Total (@ocesa_total) March 16, 2020

Si por el contrario no les importa esperar un poco, entonces guarden bien sus boletos, ya que estos serán válidos en las nuevas fechas, las cuales se darán a conocer en las próximas semanas. ¡No los vayan a romper!

Foto destacada: Ocesa