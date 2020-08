‘Irrepetible’: Ocesa presenta su nueva era de conciertos en línea y te decimos de qué va

Cuando comenzamos el 2020 nunca nos imaginamos que nos quedaríamos un buen rato sin asistir a conciertos. Y viendo la situación epidemiológica en la que se encuentra el país, muchos ya nos estamos haciendo a la idea de que en un buen rato no volveremos a esos recintos que no hacían felices y donde todos gritábamos o nos empujábamos con tal de ver a nuestro artista favorito.

Claro que eso no necesariamente quiere decir que no podamos disfrutar de música en vivo, ya que en los últimos meses hemos visto cómo varias de las grandes promotoras en el mundo le han dado a eso de los shows vía streaming. Obviamente, México no se podía quedar atrás y ahora es OCESA quien se une a dicha lista.

‘Irrepetible’, una nueva manera de vivir los shows en vivo

Y es que la conocida plataforma de entretenimiento ha presentado ‘Irrepetible’, una serie de conciertos digitales donde los artistas no sólo ofrecerán música en vivo, sino que además van a interactuar con sus fans al interpretarles contenidos exclusivos (como canciones que rara vez han tocado en vivo, por ejemplo) en diferentes formatos, mismos que convertirán a estas sesiones en algo único.

Lo mejor de todo es que con ‘Irrepetible’, Ocesa no sólo busca que los fans encuentren en casa entretenimiento en vivo de alta calidad, sino que también planea que los integrantes de la comunidad artística encuentren mayores fuentes de apoyo, ya que han sido unos de los sectores más afectados durante la pandemia de coronavirus que parece durará un buen rato.

¡Ya hay shows anunciados!

Si ya les urge escuchar algo de música nueva entonces hay buenas noticias para ustedes, ya que ‘Irrepetible’ ha anunciado las primeras presentaciones en vivo que tendrán en los próximos días de agosto, las cuales serán realizadas por artistas como Molotov, Flor Amargo, Moenia, Bronco, Napoleón, Uzielito Mix y otros más.

Los boletos para estos shows en línea podrán ser adquiridos a través de Ticketmaster y la transmisión se llevará a cabo a través de la plataforma Ticketmaster Live, en donde los usuarios estarán respaldados con la seguridad y calidad de servicio de Ticketmaster. Si eso no fuera ya suficiente, ¡los clientes Citibanamex tendrán un 30% de descuento en todos estos shows!

Acá les dejamos la lista de shows en vivo que ya han sido confirmados hasta ahora:

21 de agosto – Moenia, Noche de Stereohits, 20:30 hrs.

22 de agosto – Mijares, Acústico con Invitados, 20:30 hrs.

23 de agosto – Molotov, Con todo Respeto… Covers y Adaptaciones, 19:30 hrs.

28 de agosto – Mexathon Serie 1 presenta: Uzielito Mix, En vivo y con toda la

banda, 20:30 hrs.

29 de agosto – Napoleón, Éxitos del Ayer y éxitos de Hoy, 20:30 hrs.

30 de agosto – Bronco, Lo Mejor y Algo Más, 20:30 hrs.

30 de agosto – Flor Amargo, Vale la Pena Vivir, 20:30 hrs.

¿Qué es Ticketmaster Live?

Ticketmaster Live es la plataforma que Ocesa ha presentado y la cual permitirá a los fanáticos el disfrutar la transmisión digital de eventos en vivo, esto con ayuda de cinco señales diferentes y la capacidad de que el público pueda interactuar en tiempo real con otros espectadores vía live chat.

Aunque es nueva, la compra de boletos para los eventos de Ticketmaster Live serán adquiridos como de costumbre, sin embargo, es válido decir que ésta es una plataforma que ha llegado par quedarse, pues cuando las condiciones lo permitan, los fans también podrán adquirir sus entradas a eventos y decidirán si quieren verlos en el recinto o si prefieren apreciar los shows desde casa.

Y se vienen más shows de todo tipo

Si bien apenas se han anunciado siete conciertos en línea, Ocesa ha detallado que estos conciertos de ‘Irrepetible’ son sólo el principio de las 75 ‘fiestas sonoras’, que realizarán en los próximos meses, las cuales contarán con talento nacional, anglo y latino. Así que atentos porque seguro en un futuro cercano se agrega el show de alguno de sus artistas favoritos.

Por otro lado, la promotora de entretenimiento ha indicado que todos los shows se llevarán en espacios sanitizados y con apego a todas las medidas sanitarias dictaminadas por las autoridades, esto para seguridad de artistas, músicos, técnicos, staff y todo el personal involucrado en los conciertos en streaming, cuyos boletos ya se encuentran a la venta (los encuentran por ACÁ)