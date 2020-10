¡The xx volverá! Romy Madley Croft confirma que la banda está haciendo música nueva

La banda inglesa The xx lanzó I See You, su último y más reciente álbum, en 2017. Desde entonces, se ha especulado cuándo será el momento de su regreso al estudio. Su trayectoria es respaldada por tres discos bien abrazados por la crítica y el público, por lo que un cuarto trabajo parecería una apuesta sensata.

El grupo comandado por Romy Madley Croft suele tomar largos periodos de tiempo entre lanzamientos discográficos, por lo que era complicado establecer una fecha para nuevo material. Sin embargo, reciente declaraciones de la vocalista abren la posibilidad de que veamos pronto a la agrupación de vuelta.

Romy Madley dice que The xx sigue componiendo material

En una reciente entrevista con Matt Wilkinson, de Apple Music, Romy platicó sobre su proyecto solista y dejó entrever la posibilidad de que The xx regrese a grabar material. Parece que algunos fanáticos le han cuestionado qué pasará con el futuro de la banda, por lo que ella ha decidido disipar las especulaciones.

“Recibí algunos mensajes de personas que decían ‘¿Qué pasó con The xx?’… Solo quería ser clara con eso y decir que nos amamos y que estamos haciendo más música juntos, eso es seguro”. dijo la también guitarrista.

Tras esa declaración, Madley Croft también se mostró entusiasmada por los proyectos en solitario suyo y de sus compañeros, resaltando que entre ellos se apoyan para impulsar su trabajo individual. “Es bueno animarnos unos a otros a hacer algo diferente…También me gusta ver a Oliver y Jamie hacer algo de lejos e inspirarme por eso“.

Sobre la banda y sus proyectos individuales

Luego de que publicaran I See You en 2017 -consiguiendo la aclamación de la crítica especializada-, los miembros de la banda (Jamie xx y Oliver Sim) poco a poco se embarcaron más en sus proyectos solistas y Romy se unió recientemente a la tendencia con el tema “Lifetime”.

Estas experiencias musicales individuales, dice la vocalista en la entrevista con Wilkinson, ayudarán a nutrir el proceso de composición del grupo. “Creo que para mí la idea y el atractivo de hacer un proyecto en solitario es aprender un montón de nuevas habilidades para traer de vuelta a The xx…”.

Bajo esa premisa ¿habrá nuevas texturas synth pop en el trabajo de la banda? Romy no se cierra a ninguna posibilidad y prefiere mantenerse abierta en cuanto a sus influencias musicales tal como, asegura, lo hizo en su nuevo disco. “Es muy importante seguir aprendiendo y mantener la curiosidad, o para mí de todos modos… Así fue como terminé emprendiendo un viaje para escribir canciones pop“, dijo.

The xx lanzó su disco debut homónimo en 2009. Tres años después, en 2012, publicaron Coexist. Más tarde en 2017 vino I See You para inundar nuestras playlist. Tomando en cuenta eso, podemos deducir que la banda deja pasar entre tres y cinco años entre sus placas discográficas. Ya han pasado tres años desde la última, así que no parece descabellado emocionarse con las declaraciones de Romy.