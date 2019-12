El 2019 vio un regreso triunfal para el “Príncipe de las Tinieblas” después de casi una década de silencio como solista. Gracias a un segundo aire y mucha inspiración causado por a la colaboración que hizo con el rapero Post Malone en la canción “Take What You Want”, Ozzy Osbourne se metió al estudio para hacer Ordinary Man, su doceavo álbum como solista. Este disco tiene como fecha de lanzamiento enero del 2020, pero el legendario metalero ya nos compartió un par de probadas de lo que vamos a escuchar con “Under de Graveyard” y “Straight to Hell”.

“Under de Graveyard”, el primer sencillo del nuevo disco, ya tiene video en el que Ozzy Osbourne se explora de una manera autobiográfica en la que se abre sobre su adicción a las drogas y agradece una vez a su esposa Sharon Osbourne por salvarlo de ese oscuro lugar con su amor infinito por él.

“Para ‘Under the Graveyard’, Jonas desarrolló la historia en una mini película”, dijo Osbourne en un comunicado. “Pero, para ser honesto, es difícil para mí verlo porque me lleva a algunos de los momentos más oscuros de mi vida. Afortunadamente, Sharon estaba allí para recogerme y creer en mí. Esa fue la primera vez que estuvo ahí para apoyarme por completo y ayudarme a levantarme, pero ciertamente no fue la última”.

El video dirigido por Jonas Akerlund está protagonizado por Jack Kilmer como un joven Ozzy, quien, en 1979, se escabulle a un hotel de West Hollywood, donde entra en espiral en un abismo de drogas, alcohol y sexo. Sin embargo, en el fondo, Sharon Osbourne (interpretada por Jessica Barden) aparece y guía a Ozzy de regreso a sí mismo. El clip termina con una conmovedora foto de los Osbourne en el día de su boda.

Junto con el lanzamiento de Ordinary Man el próximo año, Osbourne tiene programada una gira por América del Norte, que no se pudo armar después de que el músico sufriera una fuerte caída en su casa de Los Ángeles que hizo que se agravara una antigua lesión. Vean aquí el nuevo video de Ozzy en agradecimiento y amor para su esposa Sharon: