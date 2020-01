Hace unos días algunos medios salieron con la noticia de que “El Príncipe de las Tinieblas”, el mítico Ozzy Osbourne, andaba luchando por su vida. Misma que tuvo que salir a desmentir su hija Kelly Osbourne. Ozzy no salió a decir nada al respecto, pero hoy acaba de lanzar la prueba de que está mejor que nunca. Con el segundo (o séptimo) aire que agarró a finales del 2019, se armó un nuevo disco y ahora está en el proceso de lanzarle videos a sus rolas. Ahora es el turno de que “Straight to Hell” tuviera su video, uno que llegó como oda a la anarquía.

“Straight to Hell”, es el segundo sencillo de su próximo álbum en solitario, Ordinary Man, el cual tiene fecha de lanzamiento en febrero de este año. Esta rolita fue en la que contribuyó su amigo y guitarrista de Guns N’ Roses Slash. No por nada está bastante buena, con esas clásicos riffs de guitarra que domina Slash, ama Ozzy y por supuesto, todos sus fans.

En el intenso video, Ozzy Osbourne se encuentra en el centro de una protesta anarquista. Al igual que el video de “Under the Graveyard“, el clip “Straight to Hell” es una oferta cinematográfica. Es un video en el que podemos ver a un Ozzy mejor que nunca. Demostrando que los valores del rock siguen bien metidos en su alma al cantar la canción mientras anarquistas chocan con la policía antidisturbios a su alrededor. Desde el inicio del video se ve icónico, oscuro, como nos gusta ver al “Príncipe de las Tinieblas”.

Tanto el video como la canción son una verdadera joya, sin embargo, la sensación de ver a Ozzy Osbourne en un nivel artístico tan alto una vez más, es lo mejor que nos deja la noticia de hoy. Los primeros meses del 2019 fueron muy duros para la estrella del rock. Un accidente lo dejó a punto de no poder volver a caminar y con una depresión muy seria.

Pero afortunadamente el año no terminaría igual para él. Gracias a la colaboración que hizo con el rapero Post Malone en la canción “Take What You Want”, le regresaron las ganas de hacer música. Se juntó con el productor Andrew Watt, y juntos, hicieron el disco de de nueve rolas que estamos a nada de poder escuchar.