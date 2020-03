El miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud anunció que el coronavirus se califica como una pandemia; es decir que el virus ha llegado a varios países en los distintos continentes afectando a la población. México no ha sido la excepción y actualmente se registran cerca de 18 casos confirmados.

En nuestro país, se pronostica que el 14 días o a partir del 20 de marzo, se dé el brote de contagios cuando no sólo se trate de casos de personas que viajaron al extranjero (casos impotados), sino que se den contagios locales. En otras palabras, actualmente nos encontramos en la primera fase donde el gobierno determinó que no es necesario cancelar eventos públicos o, por ejemplo, asistencia a clases.

De este modo, y frente a la incertidumbre de la población, es que se comenzó a evaluar la programación de grandes eventos en el país como los festivales de música, y más considerando que en marzo se esperan dos de los más grandes como el Vive Latino en la Ciudad de México y Pa’l Norte en Monterrey, Nuevo León.

Pa’l Norte se programó para el 20 y 21 de marzo en el Parque Fundidora, por lo que se evaluó la situación y los pronósticos para seguir adelante. De acuerdo con Reforma, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, mejor conocido como “El Bronco”, se reunió con directores de hospitales, el secretario de Salud (Manuel de la O), el presidente ejecutivo del Consejo Administrativo del Parque Fundidora (Artemio Garza Rodríguez) y los organizadores de este y otros festivales, para determinar cómo proceder.

En la reunión, definieron que esta clase de eventos masivos como el Pa’l Norte se mantendrán en pie, por lo que se reforzarán las medidas sanitarias. “Yo no puedo violentar el protocolo. Todavía no es el festival, no se preocupen, no tomaremos una decisión que arriesgue. Lo decidiremos el martes“, dijo el gobernador.

El próximo lunes 16 de marzo, se reunirán nuevamente para analizar cómo sigue la situación en México y el estado del norte respecto al coronavirus y la evolución del mismo. Manuel de la O dijo que no es recomendable cancelar el festival en estos momentos, por lo que las fechas se mantienen.

“Seguiremos todas las recomendaciones que hay por parte de la Secretaría de Salud dentro del evento para la gente que coordina, los accesos, los camerinos tengan las facilidades y herramientas para que los asistentes estén tranquilos“, dijo Oscar Flores, uno de los organizadores de Pa’l Norte. Como parte de las medidas sanitarias del festival, será proporcionar a los asistentes productos de higiene como gel antibacterial, jabón y toallas.

El cartel de Pa’l Norte fue anunciado a finales de 2019 con la presentación de Tame Impala como headliner; sin embargo, en la página oficial de la banda ya no aparece la fecha de Monterrey, pero sí se mantiene el concierto del Foro Sol en la Ciudad de México del 19 de marzo con MGMT y Clairo como invitados.

Otras bandas que forman parte del line up son The Strokes, The Whitest Boy Alive, Foster the People, Daddy Yankee, Alejandro Fernández, Chetes, Los Auténticos Decadentes y más.