¡Acá les contamos TODO lo que vivimos en Tecate Pa’l Norte 2021!

La industria del entretenimiento en vivo vuelve a respirar y el esperado regreso ha sido en grande de la mano del Tecate Pa’l Norte. Y aunque dos días no parecían suficientes para desquitar las ganas acumuladas de los meses previos por regresar a los conciertos, lo cierto es que la fiesta regia fue espectacular y se armó con todo. ¿Lo extrañábamos? Pero por supuesto.

De hecho, el festival en tierras norteñas es el primero que se realiza en México desde que la pandemia por COVID nos obligó al resguardarnos en casa. Así que la gente detrás del evento (así como asistentes) ya se la sabía: debían rifársela con todo sí o sí. El objetivo se cumplió y todo marchó bien para la raza a la que ya le andaba por volver a vibrar con la música en vivo.

Ya se extrañaba el ritual de la llegada al festival

Desde luego, la celebración en el Parque Fundidora de los pasados 12 y 13 de noviembre no podía estar completa sin un protocolo sanitario importante y en la entrada, los equipos de seguridad se dieron a la tarea de tomar temperatura, ofrecer gel antibacterial y sobre todo, checar que los asistentes contarán con sus pruebas de vacunación o pruebas negativas de COVID.

Una vez que se cumplía con el requisito, la fiesta ya podía comenzar. A la entrada del viernes –primer día del festival– la gente se mostraba suuuuuper contenta con fotos y sonrisas por todos lados.

La emoción ya se sentía y no era necesario acercarse a un escenario para unirse a la sensación, y es que imaginen… casi dos años sin música en vivo. Incluso este ritual de caminarle hacia la entrada, hacer la fila para comprar la primera cerveza, una gorrita de la merch o para buscar a tus amigos, es algo que ya se extrañaba. Los meros gajes del oficio festivalero.

Las primeras presentaciones en Tecate Pa’l Norte rifaron

Pero lo importante claro que era la música. El viernes se sentía rico, el calor estaba preciso para echar una cervecita y así, Girl Ultra fue una de las primeras en abrir actividades en el escenario Tecate Original. La cantante mexicana de R&B no se guardó nada y en la tarima, echó mano de hitazos de la talla de “Amores de droga”, “fuckhim” y “Fuera de lugar“. Vaya, hasta un cover de “Morena mía” de Miguel Bosé se echó. La cosa apenas venía empezando y ya andábamos bien volados de la emoción.

En esa misma tarima, Ed Maverick se arrancó con un show emotivo que juntó a bastante gente que no dudó en acompañarlo para corear “Acurrucar”, “Ropa de bazar” y “Fuentes de Ortiz” como algunos de tracks más reconocidos del joven interprete. Por ahí, el joven compositor soltó un “¡OLV!” mostrándose sorprendido por el genial recibimiento. Sin duda, uno de los shows más cantados por la gente, sin temor a equivocarnos.

Los actos nacionales seguían y después vinieron Camilo Lara y el Instituto Mexicano del Sonido para hacer de las suyas. Si querían diversión y euforia, esta presentación en el escenario Club Social fue la ideal. Chelas voladoras, slam a tope y la banda detonando todo pusieron ese toque poderoso en el Pa’l Norte. Y si no nos creen, basta con recordar que hasta el buen Camilo tropezó luego de dar un emocionante salto, pero se paró y siguió rifándose como si nada. Tremendo.

“Esta va dedicada para ti, para ti también y para todos los de allá atrás. Porque esto es el Instituto Mexicano del Sonido (@IMS_MIS)”, dijo Camilo Lara durante su presentación en #TecatePalNorte. 👌 El slam y las cervezas voladoras no se hicieron esperar. 👊 pic.twitter.com/E9jJEeggs5 — SopitasFM (@sopitasfm) November 12, 2021

Para la tarde noche en el escenario Fusión, División Minúscula nos recordó lo mejor de la etapa dosmilera del rock nacional y nos invitaron a celebrar los 15 años de su disco Defecto Perfecto y los 20 de Extrañando Casa. Una completa pasada su set lleno de fiesta con rolas como “Sismo“, otras más románticas como “Humano como tú” y algunas más tristonas al estilo de “Sognare” y “Las luces de esta ciudad“. Segurito que ya se imaginan cómo se puso la gente junto a la banda de Tamaulipas.

Uno caminaba a lo largo y ancho del festival viendo el colorido y a todas las personas pasándola bien. La vibra norteña se sentía pues mucha raza no olvidó el outfit de botas con sombrero que nos recordaba el gran ambiente que siempre se vive en la tierra de la carnita asada. Como dijimos, no hacía falta llegar a un escenario para pasarlo de maravilla.

Hubieran visto cómo se puso Enjambre… sonaba lejísimos el retumbido de toda la gente cantando a todo pulmón “Dulce Soledad” y “Vida en el espejo“, híjole… de verdad que se escuchaba lejísimos. Y claro, ellos demostrando por qué son una de las bandas mexicanas más reconocidas en la actualidad.

El espectacular cierre del viernes

Fiestón el que se armó en viernes y había que cerrarlo en grande, con mucho poder. Ahí, Foster The People le puso magia al escenario Tecate Light en el regreso de la banda comandada por Mark Foster, quien regresaba ahora como el único miembro original del grupo y con ganas de volverse a conectar con el público mexa. Se notaba cómo la emoción estaba a tope en su show.

“Houdini”, “Call It What You Want” y “Don’t Stop“ sonaron increíble, de esas veces que a uno se le vuela la cabeza con lo impresionante que una banda puede sonar tan clarito en vivo. Y si el regreso a México ya era especial, el sazón más chido fue escuchar en vivo “Pumped Up Kicks“, ese temazo que elevó la carrera del proyecto a niveles impensados. Neta, era pura magia lo que salía de ese escenario en ese momento.

Luego nos dimos una vuelta para ver a Juanes en el escenario Tecate Light, y woooow. Ni él se creía el recibimiento por parte del respetable, y eso que abrir con 3 covers no es tarea fácil eh… es más, hasta se echó su palomazo de “Enter Sandman” de Metallica. Es bien sabido que este artista tiene un pasado rockero bastante macizo. Pero así como estuvo macizo este cover, también vimos a mucha gente llorando con rolas como “Es por ti”, o “Fotografía”.

Pero la magia se convirtió en purísima energía cuando ya en la noche, en el mero cierre del viernes, los Foo Fighters se treparon a esa misma tarima para confirmarse como leyendas absolutas luego de su inclusión en el Salon de la Fama del Rock & Roll. Dave Grohl y compañía llevan más 25 años de carrera y se nota cómo ha evolucionado su show, en el cual son capaces de aventarse cinco rolas seguidas con transiciones y conexiones entre una y otra.

¡OMG, It’s happening! Los Foo Fighters están aquí y ahora. La banda abrió su concierto con ‘Time like these’ 🎸🎤✨ pic.twitter.com/W8RDojBMrz — Sopitas (@sopitas) November 13, 2021

El tiempo pasa y Grohl sigue demostrando que la música lo emociona como a nadie. La voz no se le acaba al señor ni siquiera con los gritos raspados que se avienta. Desde luego que hubo clásicos como “Best Of You”, “Times Like These”, “My Hero”; otras canciones más ponchadas como “All My Life”, “The Pretender” o “Breakout” y el final exquisito con “Everlong“, que no podía ser de otra forma.

Pero si somos justos, una cosa que nos sorprendió todavía más fueron el cover a “Somebody To Love” de Queen en la voz del baterista Taylor Hawkins -con una voz impresionante y un jersey de los Rayados de Monterrey para la ocasión-, y el de “You Should Be Dancing” de Bee Gees que hizo bailar a todos al ritmo de la música disco de los 70. Show épico.

Un sábado nublado y genial

Quedamos electrizados con el viernes y el sábado no iba a ser la excepción. Eso sí, el segundo día en el Tecate Pa’l Norte estuvo muuuucho más nublado, se sentía un poquito de frío pero la fiesta ni de chiste se detuvo, es más, hasta llovió en la madrugada. ¿Saben qué significa eso? Exacto. Tennis llenos de lodo. La gente le cayó al Fundidora desde las primeras horas bien puntuales para ver a los primeros artistas y nos encontramos con una grata sorpresa en la voz del buen Octavio The Dweeb.

Tal vez su nombre no les suene mucho, pero este chico trae chispa, buena actitud y muchas ganas de reventar escenarios. Y es que su presentación fue especial no solo porque es la primera que da en México, sino porque él es oriundo de Monterrey pero se fue a vivir desde bien morrito a Estados Unidos. Es decir, regresó a su tierra natal y créanos: el recibimiento fue espectacular para Octavio, quien compuso un set esencialmente en inglés, aunque por ahí se hizo espacio para mostrarnos una rola nueva inédita en español. Atentos que él va a estar sonando más próximamente.

Luego… aún con el día bastante nublado y como una de las primeras presentaciones llegó boy pablo. Este multi-instrumentista chileno-noruego reventó todo. Sin duda alguna fue una de las mejores presentaciones del festival. Imaginen, su set estaba programado a las 3:30pm, y a las 3pm aún estaba tan vacío que la banda se dio la libertad de hacer soundcheck con todo y el público ahí… pero cautivó tanto que por ahí de las 3:45pm el escenario estaba llenísimo. (Acá pueden leer nuestra reseña completa del show de boy pablo en Tecate Pa’l Norte 2021).

Tocó rolotas como “Wachito Rico”, “hey girl”, “Feeling Lonely”, y muchas más. El bailazo se puso de a peso. Pero la cereza del pastel fue cuando cerró con “Dance, Baby!”, pues nos regaló una dinámica en la que toda la gente debía saltar al mismo tiempo, y hasta se armó una coreografía con su banda. Impresionante. Ahí les va un video para que se den un quemón:

Es bien curioso pensar en el regreso del Tecate Pa’l Norte porque no solo fue la vuelta del festival luego de los complicados meses previos. El evento también sirvió como tarima para ver a bandas icónicas como The Whitest Boy Alive pisando nuevamente territorio mexicano. ¿Se les extrañaba bastante? Sin duda, sobre todo si tomamos en cuenta que tenían 10 años desde su última visita al país y luego, su separación en 2014.

Los liderados por Erlend Øye se destaparon un show bien rifado con lo mejor de sus disco Dreams y Rules, ycon el vocalista dirigiéndose al público en todo momento. Que suban las manos, que “arriba la cerveza”, que lo ayuden a corear… Erlend andaba contento, pasándola chido y se le notaba en la sonrisa de oreja a oreja que se veía en las pantallas del Tecate Light. (Acá pueden leer la reseña completa de la presentación de The Whitest Boy Alive en Pa’l Norte 2021)

De ahí, nos pasamos al escenario Fusión para ver a Caloncho, quien se confirmó como uno de los compositores mexicanos más importantes del momento. Y aunque el frío estaba con todo, esas sensaciones tropicales de sus rolas se contagiaban a través de temas como “Palmar”, “Olita de mar” o “El derroche“. El sonorense armó el brindis por el regreso de los festivales y ahí nomás para ponerle más sabor a su tocada, nos hizo cantar a todos con un cover bastante cool de “Desvelado“, esa rola de Bobby Pulido que seguro se sabe hasta el más rockero de tus amigos.

Alejandro Fernández y Tame Impala cerraron en grande el Tecate Pa’l Norte 2021

Ya con la nochecita encima y con los ánimos a tope, era momento de presenciar el cierre del Tecate Pa’l Norte 2021. No podemos decir que se quedó lo mejor para el final porque eso sería desestimar a los artistas que se presentaron antes, pero algo sí podemos decir: el último tramo del festival fue sensacional.

Primero con The Kooks, vaaaaaya que este fue un show muy lindo. Abrieron con “She Moves In Her Own Way” y obviamente la banda se prendió desde el minuto uno. Luego le dieron un poquito más de calma y bajaron de efusividad, pero eso mismo causó que la presentación se tornara un poco más íntima. Muy bien por Luke y compañía. Sin tanto rollo visual, pero su música llenó todo el espectro del lugar.

Nada de que el frío ni que la caminada te cansaban… nada de eso. Los festivaleros seguían coreando en cada escenario y pasándola genial. La fiesta nunca paró y la buena vibra, mucho menos. Y si hablamos de buena vibra, Chet Faker puso su granito de arena para abrazarnos con su trip-hop/soul/funk sensual en el escenario Tecate Original. Él solito, con un piano, sus guitarras y un secuenciador se rifó como los grandes y hasta charló brevemente con los fanáticos que estaban más cercanos a la tarima.

Y así, Tecate Pa’l Norte se preparaba para otro regreso sin igual: el de Tame Impala. Kevin Parker y compañía sabían que debían armar un show de aquellos, de esos que se vuelven imborrables, que acaparan las tendencias en redes sociales y que nos dejan un sabor de boca delicioso por años. (Aquí pueden leer nuestra reseña del show de Tame Impala en Pa’l Norte 2021)

El Tecate Light se visitó de gala para que el proyecto australiano la rompiera en grande con show hipnótico, luminoso que hizo brillar la noche tanto en lo sonoro como en lo visual. Una monstruosidad, algo irreal -en el buen sentido de la palabra- lo que montaron los de Perth con ese espectáculo lleno de visuales maravillosos y con un Kevin que no paraba de darle amor a México.

Hubo de todo: rolas antañas como “Why Won’t They Talk To Me?”, “Mind Mischief” o “Elephant“, que sin temor a equivocarnos es uno de los mejores momentos del festival. También hubo otras más nuevas como “One More Year” o “Borderline”.

Pero sin duda, las canciones del disco Currents fueron las que se llevaron la noche. Si tienen una banda y quieren aprender a detonar un show en momentos específicos, solo hay que ver lo que hacen con el performance de “Let It Happen”. Una pasada total este show, con todo y la promesa de Kevin de que regresarán más pronto de lo que pensamos.

¿Y los actos sorpresa qué onda?

El viernes estuvieron muuuuuy cañones. Banda El Recodo y Gloria Trevi, ahí nomás. Una locura total. Gente extasiada gritando las rolas de este par de gigantes. Ya se imaginarán cómo se puso. Ahí les va un pequeño video de lo que fue la presentación de El Recodo. (Acá la nota completa de los actos sorpresa).

Los actos sorpresa en Tecate Pa’l Norte comienzan a revelarse y el primero fue nada más y nada menos que La Banda El Recodo de don Cruz Lizárraga 🤯 que obviamente no podían irse sin interpretar “Y Llegaste tú” 🎶 pic.twitter.com/cpmGFwlpnE — SopitasFM (@sopitasfm) November 13, 2021

Para el segundo y último día del Tecate Pa’l Norte, los actos sorpresa fueron Guaynaa y Aqua. Si bien hubo algunas fallas de sonido durante el show del grupo danés, eso no nos impidió prendernos con “Barbie Girl”.

¿Veredicto final?

Fue un GRAN festival y un enorme regreso para la música en vivo. Sí, sí hubo algunos detalles –nada fuera de lo ordinario– pero tomando en cuenta que pasaron casi 2 años para que los festivales regresaran a nuestro país, y que todos estábamos un tanto desencanchados (prensa, bandas, logística, organizadores, etc), salió de lujo.

La emoción y alegría de la gente se podía ver de oreja a oreja, y es que no es para menos, la música en vivo está regresando poco a poco. Es momento de que todos pongamos de nuestra parte, y seguir cuidándonos para que este regreso no sea momentáneo.