Así se pusieron los actos sorpresas del Tecate Pa’l Norte 2021

El viernes 12 de noviembre de 2021, se realizaron las actividades del primer día del Tecate Pa’l Norte en el Parque Fundidora, el festival que trae de vuelta el entretenimiento en vivo a nuestro país después del periodo de pandemia donde se prohibieron esta clase de eventos. AQUÍ les dejamos los precios por si andaban preguntándose cuánto llevar el sábado.

Entre las bandas y artistas que se han presentado en los ocho escenarios del festival, destacan Girl Ultra, Ed Maverick, Enjambre, IMS, Ely Guerra, División Minúscula, Kinky y actos internacionales como Foster the People, The Whitest Boy Alive, The Kooks. Sin olvidar a los headliner que cayeron en manos de Foo Fighters y Tame Impala.

Sin embargo, estamos aquí para platicarles de los icónicos actos sorpresa donde se apelan a géneros que no han sido muy usuales en los festivales. En ediciones pasadas estuvo Cristian Castro, Village People, Las Ketchup, Vanilla Ice, Kumbia Kings, Los Tucanes de Tijuana y más.

Y este año no fue la excepción con cuatro artistas/bandas que volvieron, justamente, a sorprender al público.

Banda El Recodo

El primer acto sorpresa se dio en punto de las 7:45 de la noche en el escenario Sorpresa. La banda El Recodo salió a tocar un medley (aproximadamente de unas 15 canciones) de sus más grandes éxitos entre los que destacaron “Y llegaste tú”, “Vámonos de fiesta”, “Que te ruegue quien te quiera”, “Vas a llorar por mí” y “La mejor de todas”.

Los actos sorpresa suelen tocar poco tiempo, pero la Banda El Recodo aprovechó muy bien el tiempo para hacer un repaso en su carrera, y de paso, poner a bailar hasta en pareja al público que estaba esperando ver quién salía. Fueron saliendo todos los miembros de la banda en la fila para luego, en el escenario, presentar su primera rola “Que te ruegue quien te quiera” en un pizarrón.

Los actos sorpresa en Tecate Pa’l Norte comienzan a revelarse y el primero fue nada más y nada menos que La Banda El Recodo de don Cruz Lizárraga 🤯 que obviamente no podían irse sin interpretar “Y Llegaste tú” 🎶 pic.twitter.com/cpmGFwlpnE — SopitasFM (@sopitasfm) November 13, 2021

Gloria Trevi

Por supuesto que las sorpresas no pararon durante el primer día de Tecate Pa’l Norte, porque la noche la cerró Gloria Trevi. La cantante regia subió al escenario Sorpresa para presentarse e interpretar algunos de sus éxitos frente a las miles de personas que se juntaron para verla. Como era de esperarse y estando en su tierra, el público no dudó en corear canciones como “Cinco minutos”, “Con los ojos cerrados”, “La papa sin catsup”, “Todos me miran” y “Dr. Psiquiatra”.

Guaynaa

El segundo día del Tecate Pa’l Norte 2021 arrancó con todo. boy pablo, The Whitest Boy Alive y Hello Seahorse!, aunque las sorpresas no se hicieron esperar en el festival. Luego de mucha expectativa y apuestas por parte del público, cerca de las 7 de la noche subió al escenario Sorpresa ni más ni menos que Guaynaa, quien dejó a todos con el ojo cuadrado y como era de esperarse, armó un bailazo de aquellos en el Parque Fundidora.

Además de echarse sus hits, le voló la cabeza a todos los asistentes cuando invitó al escenario a los mismísimos Ángeles Azules, con quienes tocó un cumbión sabroso para quitar el frío sacando los pasos prohibidos. Sin duda, el festival demostró que para asombrarnos se pintan solos y que en este escenario podemos esperar a cualquier banda o artista, pero este era solo la entrada de lo que se venía en cuanto a sorpresas, porque venía algo más grande.

Aqua

Para cerrar con todo el Pa’l Norte 2021, nos tenían preparada una enorme sorpresa para todos los chavorruqueros. Las pantallas se apagaron y de la nada apareció uno de esos grupos one hit wonder que todos en algún punto de nuestras vidas hemos escuchado: Aqua. Así como lo leyeron, el grupo danés de pop noventero se subió al escenario para darnos un verdadero trancazo de nostalgia al ritmo de sus éxitos para brincar como si no hubiera un mañana.

Pero sin duda, el momento cumbre de su presentación fue cuando sonó “Barbie Girl” y sí, todos se volvieron locos. Por supuesto que esto le alegró la noche a muchos, aunque lamentablemente el sonido no les jugó a favor (porque las bocinas sonaron desfasadas durante todo sus set). De cualquier manera, los organizadores cumplieron con su objetivo: dejarnos con la boca abierta con artistas que de plano no esperábamos ver en esta edición.