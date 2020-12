Qué moderrno: Paul McCartney abrió su cuenta oficial de TikTok y es una verdadera joya

Desde que estamos en casa encerrados por el coronavirus, las aplicaciones nos salvaron en esos momentos de aburrimientos, pero sin duda la que la rompió durante todo este año fue TikTok, con millones de personas viendo y publicando videos todos los días. Y aunque la chaviza es quien más usa esta plataforma, la vieja escuela también le está entrando a esta tendencia, sobre todo bandas y músicos importantes como Paul McCartney.

Como recordarán, este 18 de diciembre y tras casi dos años desde el lanzamiento de su más reciente álbum de estudio, Sir Paul regresó con McCartney III para cerrar la trilogía que dio inicio en 1970. Este disco es sumamente especial, pues además que él tocó todos los instrumentos y solito lo produjo, aprovechó el tiempo de cuarentena para terminarlo desde el estudio que tiene en su casa, aunque esa no es la única que sorpresa que tiene para nosotros.

Paul McCartney le entra a TikTok

Resulta que el mismo día del estreno de este disco y siguiendo el ejemplo de otras bandas como Queen, Paul McCartney se unió a TikTok. Y no, antes que piensen que lo veremos subiéndose a los trends de moda y haciendo bailes virales, llegó a esta aplicación por una razón más poderosa e importante, compartir su música y momentos íntimos con todas las personas que tienen una cuenta dentro de la plataforma.

Paul se unió para mostrarle a sus fans su destreza multi-instrumental así como lo que hay detrás de sus nuevas canciones como “Find My Way”, “Pretty Boys” y “Slidin'”. Además, algunos de sus éxitos clásicos ahora estarán disponibles también como sonidos para la app, pues los usuarios podrán bailar al ritmo de “Jet”, declarar su amor con “Maybe I’m Amazed” o “Silly Love Songs” y disfrutar de “Band On The Run”.

Esta es la lista completa de las rolas de Sir Paul McCartney que estarán en TikTok: "Maybe I'm Amazed", "Waterfalls", "Coming Up", "Band On The Run", "Live And Let Die", "Jet", "Silly Love Songs", "Uncle Albert / Admiral Halsey", "Great Day", "Come On To Me".