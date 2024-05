Lo que necesitas saber: Paul McCartney anda en Brooklyn y busca reencontrarse con Adrienne, una fan que hace 60 años le declaró su amor en una entrevista.

Paul McCartney es una de las leyendas de la música más grandes en el último siglo y seguramente muchos sueñan con conocer al músico británico que formó parte de The Beatles, aunque justamente por ese estatus tan grande son pocos quienes pueden tener la oportunidad de convivir con el gran Sir Paul.

Oh bueno, al menos que seas la fan que el exbeatle está esperando conocer en Nueva York, donde se ha montado la exposición fotográfica ‘Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm’, la cual se inauguró el viernes 3 de mayo.

Paul McCartney tiene una exhibición fotográfica en el Museo de Brooklyn. Foto: Paul McCartney (Instagram)

Paul McCartney montó una exposición fotográfica en Nueva York

Esta exhibición está conformada por más de 200 fotos que Sir Paul tomó con ayuda de una cámara Pentax durante 1963 y 1964, años donde The Beatles estaba en su punto máximo y realizó su primera gira histórica por los Estados Unidos.

“Viajando desde el Reino Unido a Nueva York, tal como lo hicieron “los chicos” hace seis décadas, Eyes of the Storm nos lleva al interior del frenesí de la Beatlemanía en 1963-1964, cuando la primera gira de la banda por Estados Unidos los llevó al estrellato”, menciona el museo de Brooklyn sobre esta exhibición.

Entre 1963 y 1964, Sir Paul documentó (con ayuda de una Pentax) su vida en la gira de The Beatles. Foto: Paul McCartney vía brooklynmuseum.org

Donde muestra varias fotos de la ‘Beetlemanía’ que se vivió en Estados Unidos a principios de los años 60

Las fotografías en cuestión fueron recientemente redescubiertas en los archivos de Sir Paul y revelan “su singular posición ventajosa en el centro de este torbellino de atención y adoración”, además de la relación que Nueva York tiene en la historia de The Beatles.

Y justamente la fan que buscan es de dicha ciudad. En el marco de la visita a Nueva York que realizó la banda británica hace 60 años, una mujer llamada Adrienne mencionó durante una entrevista: “Y Paul McCartney, si estás escuchando esto, Adrienne de Brooklyn te ama con todo su corazón”.

Paul McCartney invitó a Adrienne, una fan de Brooklyn que le declaró su amor hace 60 años

La grabación fue retomada y seis décadas después recibió una respuesta por parte de Paul McCartney: “Hola Adrienne, es Paul. Vi tu video y estoy en Brooklyn ahora. Estoy en Nueva York, finalmente vine aquí. Tenemos una exhibición fotográfica, ven a verla”, dice el músico británico.

“Y Adrienne de Brooklyn, si estás escuchando, Paul McCartney de Liverpool también te ama”, se lee en el pie del video que Paul compartió en colaboración del Museo de Brooklyn y donde invitan a Adrienne a checar la exhibición fotográfica de McCartney.

Y ahora en internet buscan a esta mujer para que pueda conocer a Sir Paul

Obviamente y luego de que se publicara el video de Paul McCartney, en redes sociales ya se movilizan para ubicar a Adrienne y pueda conocer a su ídolo de la adolescencia. Algo que muchos desean, la mujer aún pueda tener esta oportunidad de oro.

La exposición ‘Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm‘ estará disponible en el Museo de Brooklyn hasta el 18 de agosto de este año y los fans no se la pueden perder, pues deja ver cómo era la agenda de giras de los Beatles, sus estancias en hoteles y su interacción con fans y paparazzis.

Paul McCartney muestra varias fotos inéditas de su vida con los ‘Fab Four’. Foto: Paul McCartney vía brooklynmuseum.org

En las fotos también figuran John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, por lo que más que ser imágenes de sus compañeros de banda, esta exhibición de Sir Paul es un registro histórico en el mundo de la música sobre una de las agrupaciones más icónicas de todos los tiempos. ¡Wow!

John Lennon. Foto: Paul McCartney vía brooklynmuseum.org

