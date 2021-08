¡Paul McCartney mostrará la letra de una rola inédita de The Beatles en su nuevo libro!

Es increíble todo lo que Paul McCartney ha hecho durante todo este tiempo. Para empezar, le entró a la onda de los chavos abriendo su cuenta de TikTok, aunque lo más interesante de todo es que regresó con música nueva pues no solo finalizó el proyecto que arrancó en los 70 con McCartney III, también lanzó un álbum donde varios músicos como Damon Albarn, Josh Homme, Beck y más reimaginaron las rolas de este material discográfico.

Sin embargo, y a pesar de su estatus de leyenda de la música, Sir Paul continúa trabajando en otras cosas muy interesantes que si bien no tienen que ver directamente con nuevas rolas y demás, sí se refieren a la enorme carrera que tiene con The Beatles, Wings y como solistas,¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque muy pronto podremos leer un libro en el que él mismo nos contará el origen de muchas de las canciones que ha compuesto.

Paul McCartney revelará el origen de sus canciones en un libro

El título de este libro es simplemente The Lyrics y en él, Paul McCartney nos contará el origen e inspiración de 154 temas que ha escrito durante más de 60 años dentro de la industria musical. Para que se den una idea, vendrán incluidas rolas como “Yesterday”, “Eleanor Rigby”, “Hey Jude”, A Day in the Life”, “Let It Be”, “Helter Skelter”, “Get Back”, Maybe I’m Amazed”, Band on the Run”, “Silly Love Songs”, “Live and Let Die” y más.

De acuerdo con The Guardian, la editorial que publicará esta obra, Allen Lane dijo que además de revelar cómo fue que Sir Paul escribió canciones tan legendarias, será una especie de autobiografía que se basará en las conversaciones que McCartney mantuvo con el poeta Paul Muldoon. Por si esto no fuera tan interesante, también revelaron que entre todo el material incluirán una rola inédita de la época de los Fab Four que jamás escuchamos.

Sir Paul nos contará de una rola inédita de The Beatles

El nombre de esta canción es “Tell Me Who He Is” y como ya mencionábamos antes, es un tema que Paul McCartney compuso hace muchos años y que por una u otra razón se descartó en todos los discos de The Beatles y él tampoco rescató para sus álbumes como solista. La letra, escrita a mano y nunca antes vista, se encontró en uno de los cuadernos de Macca, la cual se cree que data de principios de los años 60.

Así que como verán, a pesar de que la banda se separó oficialmente hace más de 50 años, aún hay un montón de material que no conocemos guardado entre las pertenencias de los Beatles sobrevivientes y las familias de Lennon y Harrison. Por si eso no fuera suficiente, también incluirán otros tesoros de los archivos de McCartney, desde hojas de letras manuscritas hasta fotografías personales, borradores y dibujos nunca vistos acompañados de comentarios.

“Más veces de las que puedo contar, me han preguntado si escribiría una autobiografía, pero no he encontrado el momento correcto. Lo único que siempre he conseguido hacer, ya sea en casa o en la carretera, es escribir nuevas canciones. Sé que a algunas personas, cuando llegan a cierta edad, les gusta acudir a un diario para recordar acontecimientos cotidianos del pasado, pero yo no tengo esos cuadernos. Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, que he aprendido que sirven para lo mismo. Y estas canciones abarcan toda mi vida”, declaró Sir Paul en un comunicado.

The Lyrics, el nuevo libro de Paul McCartney saldrá a la venta el próximo 2 de noviembre y si ustedes quieren ser de los primeros en tenerlo, les recomendamos que lo preordenenPOR ACÁ. Pero mientas esperamos a que llegue el día para leer todas estas historias espectaculares, acá pueden checar un adelanto que nos dejó Macca: