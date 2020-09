¡Paul McCartney, The Cure, Pulp y más compartirán conciertos nunca antes vistos!

En estos tiempos donde los eventos en vivo, llámense conciertos o festivales, no son parte de la nueva normalidad tal cual los conocíamos, los shows en línea vinieron para darnos un momento de alegría cuando más lo necesitábamos. Desde que el coronavirus nos obligó a permanecer en casa, un montón de músicos alrededor del mundo han tocado desde sus casas y otros más han desempolvado conciertos nunca antes vistos para que sus fans no pierdan la cabeza.

Sabemos que a estas alturas de la cuarentena ya se echaron todos ellos y están desesperados por volver a vivir la sensación y la experiencia completa de ver a tu artista favorito tocando a unos cuantos metros de ti. Sin embargo, y mientras la situación se presta para que todos nosotros volvamos a un venue repleto de personas, aún nos falta checar presentaciones épicas y que estamos seguros que les levantarán el ánimo.

El Teenage Cancer Trust nos trae conciertos inéditos de grandes bandas y artistas

Resulta que el Teenage Cancer Trust, una de las organizaciones benéficas más importantes del Reino Unido que reúne a grandes músicos por una buena causa, no podrá llevar a cabo tal como los conocíamos la serie de conciertos que presentan cada año. Pero así como lo están haciendo los mejores festivales de todo el planeta, están organizando una versión en línea muy especial que sin duda llama la atención porque transmitirán shows completamente inéditos de artistas enormes.

Para que se den una idea, tendremos chance de ver a bandas como The Who, The Cure, Pulp, Muse, Stereophonics, Them Crooked Vultures y Rudimental, así como a otros músicos solistas del tamaño de Paul McCartney, Noel Gallagher, Paul Weller y hasta Ed Sheeran. Todos ellos le entrarán a esta serie de conciertos virtuales para recaudar fondos a favor de la lucha contra el cáncer, a través de la música.

Roger Daltrey de The Who pidió que todos ayudaran a la organización

De acuerdo con Pitchfork, el vocalista y frontman de The Who, Roger Daltrey dijo que sabía que este era un momento complicado pero que todas esas fundaciones y personas también necesitaban ayuda del mundo para poder continuar con sus vidas. Así que además de invitarnos a disfrutar de los conciertos, le pidió a todos que donaran con lo que pudieran para que así nadie se quede sin sus tratamientos.

“Sé que las cosas están muy apretadas para todos en este momento, todo nuestro negocio está en quiebra. Pero si verás esto en YouTube, entiende que esto está ahí para una función – recaudar dinero para una organización benéfica – la organización benéfica necesita desesperadamente el dinero para mantener sus servicios. Estoy seguro de que las audiencias para estos artistas serán muy altas y si todos ustedes sólo ponen 10 dólares, o 5 libras, sería una cantidad enorme la que recaudaríamos”, dijo Daltrey.

¿Y cómo le hago para ver todas estas presentaciones?

Ahora sí, va lo bueno. Los conciertos del Teenage Cancer Trust se transmitirán del 8 al 18 de octubre a través del canal de YouTube de la organización benéfica a las 2 de la tarde hora del centro de México, arrancando con Ed Sheeran y cerrando con un set exclusivo de The Cure del cual no han dado más detalles.

Si quieren checar cuándo podrán ver los shows de sus bandas o artistas favoritos, pueden checar la programación completa justo POR ACÁ. Pero mientras esperamos a que llegue esa fecha, chequen a continuación un pequeño tráiler con las presentaciones que disfrutaremos en unos cuantos días.