La historia de la estremecedora tragedia que inspiró “Jeremy” de Pearl Jam

Un adolescente se encuentra dibujando en las inmediaciones de un bosque. De pronto se le ve corriendo desesperado como escapando de algo que lo atormenta o, visto desde otra perspectiva, buscando una salida. Al chico parece asediarlo el recuerdo de su familia distante y las burlas de sus compañeros de clase.

En medio de todo eso, Eddie Vedder aparece cantando y llenando su propio rostro con gestos de desencajada euforia. Hay mucha locura y desesperación en sus expresiones faciales al tiempo que pasa cada verso. Y entonces llega el clímax: el joven del que hablamos al principio se aparece en su escuela, entra a su salón y se pega un tiro frente a los alumnos.

Todo eso es lo que vemos en el video (sin censura) que Pearl Jam lanzó en agosto de 1992 para “Jeremy”, canción que bajo esa liviana textura musical esconde una historia mucho más triste, cruda y estremecedora que las imágenes del clip oficial.

Pearl Jam en el hito de ‘Ten’

En los inicios de la década de los 90, diversas bandas en Estados Unidos estaban por afianzarse como las más emblemáticas de la época. Pearl Jam, una de esas bandas, haría lo propio con su álbum debut Ten lanzado el 27 de agosto de 1991.

Por supuesto, un ejercicio discográfico de tal magnitud debía acompañarse con sencillos promocionales y sus respectivos videos. Fue así que Vedder y compañía, de entre las excelsas joyas de su primera placa, escogieron “Alive” e “Even Flow” como los primeros dos singles que llegarían a los canales de TV y las estaciones de radio.

Ese par de temas promocionales del disco eran enérgicos en su composición musical, pero sus videos solo mostraban a la banda tocando en algunos conciertos. Entonces, el siguiente track que participaría como sencillo debía ser más tranquilo en su ejecución, pero certero en su significado. Del mismo modo, el audiovisual ahora debía contar una historia profunda y así se determinó que “Jeremy” sería la pista adecuada para ello.

Para el video, el grupo de Seattle entonces reclutó al realizador Mark Pellington quien de inicio no conectó de inmediato con la trama, pero eventualmente se aventuró a hacerlo como dijo en entrevista con el sitio SongFacts. “Me enviaron la pista y de hecho la ignoré al principio. No me atrapó de inmediato. Luego, mi productor dijo: ‘Escúchala un poco más’. Lo hice, hablé con Eddie y me explicó la historia del niño en Dallas, que es una historia real“.

Pero ¿quién era ese niño? ¿Quién era esa persona que había conmocionado a Vedder al grado de componer una lírica tan desgarradora? Pues bien, todo se remonta al mes de enero del 91, pocos meses antes de que se comenzará la grabación del álbum. Un joven en Texas se había quitado la vida, inspirando así la canción y el video del que hablamos en esta ocasión.

Jeremy Delle

“Jeremy”, desde luego, no es un título escogido al azar. Eddie Vedder tomó aquel nombre inspirado en un trágico suceso que tuvo lugar en la Richardson High School localizada en Texas. El vocalista de Pearl Jam dio con una nota que se dio a conocer en The Dallas Morning News.

El joven identificado como Jeremy Wade Delle de 15 años (aunque en el periódico se especifican 16) murió después de haber disparado una Magnum calibre .357 en su boca alrededor de las 9:45 de la mañana el 8 de enero de 1991. Según relata el artículo original, el adolescente había llegado tarde a la clase de inglés por lo que maestra Fay Barnett le pidió que consiguiera una nota de admisión de la dirección para poder acceder a la clase.

Sin embargo, el chico no regresó con el documento sino con un arma. “Señorita, conseguí lo que realmente fui a buscar” dijo en su vuelta al salón para entonces empuñar la pistola dentro de su boca. Diversos testigos, varios de ellos estudiantes, declararon que al asomarse al salón pudieron ver el cuerpo de Jeremy sangrando mientras la maestra y los demás alumnos se encontraban acurrucados, llorando, sin saber qué hacer ante el impacto de lo que presenciaban.

Lisa Moore fue una de las pocas chicas que dio su declaración tras los hechos. Ella comentó que conocía a Jeremy debido a que coincidieron en el programa de suspensión de la escuela. “Él y yo nos pasábamos notas de un lado a otro y él hablaba sobre la vida y esas cosas”, comentó Moore al periódico de Dallas, además de revelar que en una de sus últimas notas, Wade Dalle había escrito “Últimos días”.

Los registros escolares indicaban que Jeremy era un niño que faltaba mucho a clases y que se encontraba en terapia. Varias veces había ido a parar a la oficina del director Jerry Bishop. El chico vivía con su padre, el señor Joseph Delle, a quién los medios nunca pudieron contactar para rendir declaración. Por otro lado, la señora Wanda Crane -madre del niño quien se había divorciado del Sr. Delle en 1979- se negó rotundamente a dar declaraciones…. hasta hace unos años.

La señora Crane hace una aparición pública

Tuvieron que pasar 27 años para que un familiar de Jeremy hablaran tal vez ya no sobre el suceso, sino sobre quién era realmente el inocente que se quitó la vida. La señora Wanda Crane, madre del Wade Delle, habló en 2018 con WFAA para dar su versión sobre cómo era realmente en chico.

“Ese día que falleció no definió su vida… Era un hijo, un hermano, un sobrino, un primo, un nieto. Era un amigo. Tenía talento…” dijo la mujer en alusión a que su pequeño era mucho más amigable y querido de lo que contaba la canción. De la misma manera, Wanda recordó el momento en que recibió la noticia de que su hijo había fallecido.

“Estaba en mi oficina en el trabajo… . No lo creí. Estaba en shock. No mi hijo. Iba a recogerlo esa tarde en la escuela”. Sin embargo, las memorias que tiene sobre él yacen en su talento como dibujante, en las obras que el joven realizó y que ahora adornan su casa. “Ganó el primer premio en la Feria Estatal de Texas… Ganó como el mejor del show y todo lo hizo antes de los 12 años”, dijo al canal de televisión de Dallas.

Lo que dejó “Jeremy”

La canción por sí misma se unió al gran y prodigioso repertorio de Pearl Jam como una canción infaltable, un clásico total. El clip, por otra parte, es una de las joyas más representativas de la videografía noventera con todo y que MTV ordenó la censura del video oficial por las partes explícitas donde el actor Trevor Wilson (fallecido en 2017 en Puerto Rico) empuña el arma dentro de su boca y otros detalles como la bandera estadounidense envolviéndolo.

A pesar de ello, el audiovisual se llevó el premio al Mejor Video del Año en los MTV Video Music Awards ’93 y dominó los charts de rock entre 1992 y el año siguiente. Y aunque fue el primer video de la banda con una temática seria, también fue el último que hicieron hasta 1998, momento en que lanzaron “Do The Evolution”.

Sin embargo, el valor de “Jeremy” como canción se basa, por supuesto, en la visualización que se le dio a un tema muy serio en Estados Unidos como lo es la alta tasa de suicidios y tiroteos escolares, esto además de la inherente importancia sobre la salud mental. Hay muchas aristas que la canción toca y que, quizá, deben volver a sonar con fuerza para evitar tragedias como la de aquel joven.