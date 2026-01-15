Lo que necesitas saber: Aurora se presentó en el Palacio de los Deportes el 2 de noviembre de 2024 y es considerado por la propia artista como "el concierto más grande de su carrera"

Fans de Aurora sienten como si hubiera sido ayer, pero el concierto que la noruega dio en el Palacio de los Deportes sucedió en 2024. Ahora, para que lo vuelvan a vivir en toda su intensidad, esa presentación será llevada a las salas de cine.

Foto: David Barajas.

Concierto en México consolidó a Aurora como “un referente de originalidad e inspiración“

Este 14 de enero, Aurora sorprendió a sus fans con el anuncio de What Happened to the Earth?, la película del concierto que ofreció en 2024 en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

“Filmado el Día de Muertos, el recinto se transforma en un espacio de luz y sonido cautivadores, repleto de fans con atuendos festivos”, es la sinopsis de lo que veremos en What Happened to the Earth?

Aurora: What Happened to the Hearth? / Imagen: auroraincinemas.com

En aquella presentación del 2 de noviembre de 2024 en el Palacio de los Deportes, Aurora ofreció un setlist dividido en dos grandes partes, en las cuales se escucharon temazos como “Dreams” y “Exist for Love”.

No faltaron las favoritas de los fans: “Runaway”, “The Seed” y “Churchyard”. “Conocida por fusionar el pop electrónico con el folk y una narrativa vibrante, las actuaciones de Aurora son siempre envolventes y emotivas, y este concierto, que celebra la naturaleza y la experiencia humana, la consolida como un referente de originalidad e inspiración.”

Aurora: What Happened to the Hearth? / Foto: auroraincinemas.com

¿Cuándo se estrena Aurora: What Happened to the Earth?

De acuerdo con Aurora, esa presentación es digna de llevarse a la gran pantalla y quedar para la posteridad, ya que ese show ha sido el más grande en toda su carrera. “Sabíamos que sería especial, así que decidimos filmarlo. Con todos nosotros y con todos ustedes”.

Aurora: What Happened to the Earth? se estrenara en cines de todo el mundo el próximo 4 de marzo… y sólo se proyectará por tiempo limitado, así que los fans deberán apurarse para conseguir lugar.

Aurora: What Happened to the Hearth? / Foto: auroraincinemas.com

Ahhh y hablando de lugares: pues los boletos para ver en pantallota el concierto de Aurora se pueden conseguir con anticipación. La venta iniciará el 22 de enero y, para tener más información antes que nadie, registrase en auroraincinemas.com.

La relación de Aurora con México es harto fuerte. Basta decir que fue con ella con la que inició todo el tren de los muñequitos del Dr Simi. Así es, ella fue la primera artista en recibir su peluchito del Dr. Simi, allá por el 2021, durante su presentación en el Corona Capital.