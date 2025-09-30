Lo que necesitas saber: Peso Pluma también cantará durante la entrega de los Billboard de la Música Latina 2025.

Peso Pluma vuelve a los reflectores… el cantante mexicano, conocido por popularizar los corridos tumbados en todo el mundo, recibirá el Premio Billboard Vanguardia durante los Billboard de la Música Latina 2025.

Peso Pluma es uno de los artistas que Messi escucha cuando busca concentrarse. Foto: Getty Images

Peso Pluma será el primer artista en recibir el ‘Premio Billboard Vanguardia’

El regional mexicano ha sonado durísimo durante los últimos años a nivel mundial y Peso Pluma es considerado como el máximo exponente de los corridos tumbados.

Gracias a este éxito el cantante mexicano volverá a recibir un premio, esta vez en los Billboard de la Música Latina 2025. Además, cantará durante la entrega de los premios el próximo 23 de octubre.

Como ya te adelantamos, el premio que recibirá será el primer Premio Billboard Vanguard, una nueva categoría que reconoce el trabajo de los artistas al momento de innovar y dejar una huella imborrable en la industria musical.

Peso Pluma en los MTV Video Music Awards/Foto vía Instagram: @pesopluma

Es el artista mexicano más escuchado a nivel mundial

Casi al inicio del año, nuestro país se posicionó entre los 10 mercados musicales más influyentes del mundo.

Tras este anuncio se reveló que, por segundo año consecutivo, Peso Pluma se consolidó como el artista mexicano más escuchado a nivel mundial. Ahora, con esta premiación, el cantante sigue demostrando lo importante que ha sido para la industria musical de México.