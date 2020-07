Peter Green, cofundador de Fleetwood Mac, muere a los 73 años de edad

Este 25 de julio sin duda es un día triste para la música. Y es que Peter Green, fundador de la agrupación londinense, Fleetwood Mac, falleció en el Reino Unido a la edad de 73 años. Así lo confirmó la familia del músico a través de un comunicado emitido por sus abogados.

“Es con gran tristeza que la familia de Peter Green anuncia su muerte este fin de semana, tranquilamente mientras dormía”, menciona dicho comunicado, de acuerdo con la BBC. “Se proporcionará otra declaración en los próximos días”, afirma el escrito emitido por el bufete de abogados, Swan Turton, donde no dan a conocer las causas del deceso.

Peter Green fue uno de los fundadores de Fleetwood Mac

Nacido el 29 de octubre de 1946 en Londres, Inglaterra, Peter Green se destacó no sólo por haber reemplazado a Eric Clapton en la banda John Mayall & the Bluesbreakers, esto gracias a sus grandes dotes con la guitarra, sino también porque en el año 1967 decidió fundar la banda llamada Fleetwood Mac junto a Mick Fleetwood, Jeremy Spencer y John McVic.

En 1970, Peter Green dejó la banda debido a problemas mentales que estaba atravesando y los cuales supuestamente se agravaron luego de que consumiera grandes dosis de LSD. Tiempo después el diagnóstico oficial para el músico fue una esquizofrenia, misma que lo llevó a ser internado en varios centros psiquiátricos donde recibía tratamientos rigurosos.

También era considerado uno de los mejores guitarristas del mundo

Aunque Green no regresó a Fleetwood Mac, el músico dejó una influencia notable en discos de la agrupación tales como Fleetwood Mac (1968), Mr. Wonderful (1968) y Then Play On (1969), álbumes en donde su trabajo lírico y musical, además de vender millones de copias en el mundo, hicieron que la banda fuera considerada una de las más representativas del blues británico.

Peter Green nunca se retiró de la música de manera oficial, ya que comenzó una carrera solista luego de retirarse de Fleetwood Mac y hasta colaboró en producciones de artistas como B.B. King, quien mencionó en algún momento que Peter Green era uno de los mejores guitarristas de blues el mundo, incluso mejor que el mismo Eric Clapton.