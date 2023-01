The Smile le entra a Tiny Desk Concerts con una sesión muy rifada

El 2023 está arrancando con todo y parece que no nos dará respiro, al menos hablando de música. Desde hace un buen rato ya sabíamos que este año se vendrían discos y regresos bastante esperados. Sin embargo, hay artistas y bandas que no han parado de hacer cosas bastante interesantes, como el caso de The Smile, quienes siguen sorprendiéndonos con este proyecto tan especial.

Fue en 2020 cuando Thom Yorke y Jonny Greenwood anunciaron que formaron un nuevo grupo junto a Tom Skinner, baterista de la banda británica de jazz, Sons of Kemet. Poco a poco fueron soltando detalles de esta agrupación, estrenando sencillos que nos dejaron con un gran sabor de boca hasta que en 2022 lanzaron su primer álbum de estudio, A Light for Attracting Attention. Desde entonces, este trío tan rifado ha dado shows en gran parte de Estados Unidos y Europa (porque aún no se han animado a tocar en nuestro país).

Foto: Cortesía

También puedes leer: The Smile ahonda en su debut en la mente creativa de Thom Yorke y Jonny Greenwood

The Smile se estrenó en Tiny Desk Concerts echándose una sesión espectacular

Sin embargo, a pesar de que no han parado desde su formación, esta bandonta continúa haciendo cosas bastante rifadas, justo como lo que acaban de presentar. Resulta que este 3 de enero, NPR publicó un nuevo episodio de sus famosos Tiny Desk Concerts donde participa ni más ni menos que The Smile. Y de verdad, es una de esas joyitas que no pueden dejar pasar porque como siempre, estos grandes músicos cuidaron hasta el más mínimo detalle.

Para que chequen el dato y de acuerdo con Consequence of Sound, el productor Bob Boilen declaró que “Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner “legaron temprano, junto con el saxofonista Robert Stillman, para probar varias melodías y averiguar qué tenía sentido detrás de mi escritorio, sin el volumen y los efectos que dan forma al paisaje sónico del álbum”.

Foto: Captura de pantalla

También puedes leer: Estas son las 25 mejores sesiones en la historia de Tiny Desk Concerts

Pero la cosa no paró ahí, pues Boilen también mencionó que durante 90 minutos, el equipo del Tiny Desk Concerts estuvo presente en un ensayo y fueron testigos de cómo la banda se juntaba creativamente para acordar las cuatro canciones que grabarían. Al final, The Smile se echó tres rolas de su álbum debut: “Pana-vision”, “The Smoke” y “Skrting On the Surface”, que a diferencia de las versiones de estudio, bajo este formato suenan aún más íntimas y ligeras.

Por último pero no menos importante, también tenemos qué mencionar la dinámica que refleja la agrupación en esta sesión, porque realmente se siente que cuando Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner se juntan a tocar, surge verdadera magia musical. Pero ya estuvo bueno de hablar, dejen lo que están haciendo y súbanle a todo el volumen para checar el alucinante Tiny Desk de esta bandota que por supuesto, morimos por ver en México: