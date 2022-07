¿Siguen o no? Ed O'Brien habla sobre el futuro de Radiohead

En este 2022, se cumplieron 25 años del Ok Computer de Radiohead y claro que los fans tienen en la mente a la banda. Pero no solo por lo que el aniversario de aquel disco implica, sino también por lo que la banda hará (o no) en el futuro.

De hecho, el propio Ed O’Brien ha dado una actualización para hacernos una idea. Y la verdad es que resultan un poco desconcertantes sus declaraciones. ¿El grupo está en un hiato o no? He ahí la pregunta… y claro, la respuesta del guitarrista.

Radiohead en el verano de 1997. Foto: Getty Images

El futuro de Radiohead es incierto, dice Ed O’Brien

Ahora, fans de Radiohead, agárrense porque tal vez se sentirán medio tristones con las declaraciones de Ed O’Brien. En una reciente entrevista con el medio The Line-Up Podcast, el músico británico dijo que la legendaria banda británica no está trabajando en nada por ahora.

“No hay Radiohead en este momento... Podríamos hacer algo en un par de años, puede que no“, dijo el guitarrista. En la charla con el medio mencionado, O’Brien dijo que si volvieran a hacer algo en conjunto, debe ser con el pleno convencimiento de que los cinco desean trabajar juntos.

Ed O’Brien en una presentación en vivo. Foto: Getty.

“Creo que en este momento, debido a que lo hemos hecho durante tanto tiempo, todos nos acercamos [a distintos proyectos] y queremos tener experiencias diferentes. Y eso debería permitirse y alentarse“, agrego el también líder de EOB.

Pero no todo es tan desalentador después de todo. “Nos amamos… Somos hermanos. Probablemente toquemos juntos… o podría ser que no suceda. Estoy seguro pasará [que vuelvan a componer]”, dijo Ed O’Brien.

“También tienes que ser capaz de estar bien con que no vuelva a suceder”, agregó Ed, dando a entender que después de este aparente hiato hay posibilidades de que Radiohead pueda regresar al estudio y también de que no sea así. ¿Qué creen ustedes que pase con el grupo?

The Smile, EOB y los demás proyectos alternos

El último disco en forma que nos mostró Radiohead fue A Moon Shaped Pool del 2016. En el 2021, también mostraron algunas rolas como “If You Say The Word” y “Follow Me Around”, que eran composiciones que hicieron hace dos décadas y que lanzaron recientemente como parte de la promoción de Kid A Mnesia, la reedición conjunta del Kid A y el Amnesiac.

Desde entonces, los miembros de la banda se han enfocado cada uno en otros proyectos. Quizá el más sonado es The Smile con Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner. El propio Greenwood, por su lado, ha trabajado haciendo diferentes scores para cintas como Licorice Pizza y The Power Of The Dog (que le valieron nominaciones al Oscar).

Ed O’Brien, por otro lado, lanzó en el 2020 su disco Earth del proyecto solista EOB (AQUí nuestra plática con Ed). Y en la entrevista con The Line-Up Podcast él mismo mencionó que Phil Selway, baterista de Radiohead, está trabajando en un material discográfico en este año. Así que sí, la banda está ocupada por todos lados, pero no perdemos la esperanza de que volverán… esperemos.