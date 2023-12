Lo que necesitas saber: Aunque es más reconocido por su trabajo con Radiohead, Phil Selway lleva tres discos solistas: 'Familial' (2010), 'Weatherhouse' (2014) y 'Strange Dance' (2023).

No sólo Jonny Greenwood y Thom Yorke están ocupados. También el baterista de Radiohead, Phil Selway, anda en sus asuntos. “¿Cuáles?”, preguntarán. La respuesta está en la sesión Tiny Desk que realizó para la National Public Radio​​ (NPR).

Este año, Phil Selway lanzó su tercer disco solista

Phil Selway –que, como solista prefiere llamarse Phillip Selway (aunque él mismo dice que da lo mismo)– dejó un rato la batería y, en el pequeño recital difundido por la radiodifusora de Estados Unidos, se puso delante del piano para, acompañado de un cuarteto de cuerdas, tocar algunas canciones de su álbum Strange Dance.

Los fans de Radiohead sabrán que el Strange Dance no es el primer trabajo solista de Phil Selway, pero como si lo fuera: desde hace más de nueve años el fantástico baterista no daba luces de su faceta en solitario.

Phil Selway en su sesión Tiny Desk, para NPR / Captura de pantalla

Las canciones que Selway toca en su sesión de Tiny Desk concerts son: “The Heart Of It All”, “Picking Up Pieces” y “There’ll Be Better Days”, muy en el estilo que ya se le conoce por sus discos Familial (2010) y Weatherhouse (2014)… y sí, también, con cierto aire a Radiohead (especialmente la segunda).

Baterista de Radiohead lanzará EP el 8 de diciembre

Aunque hace unos días el baterista comentó que el regreso de Radiohead está cercano, la verdad es que él y los otros miembros de la banda de Oxford están muy entretenidos en diversos proyectos.

Además de estar en la promoción de su tercer album, Phil Selway lanzará este 8 de diciembre el EP Live At Evolution Studios. De acuerdo con el sello Bella Union, este trabajo es una especie de “pieza complementaria” del Strange Dance.

En el EP, Phil Selway reinventa algunas canciones del álbum con ayuda del cuarteto de cuerdas Elysian Collective y el extraordinario baterista de la no menos extraordinaria banda Antibalas, Chris Vatalaro. Es el mismo que lo acompaña en su sesión Tiny Desk y a quien el de Radiohead se ve que le tiene enorme respeto. “De ninguna manera voy a tocar la batería frente a Chris, nunca”, dice al presentarlo.

