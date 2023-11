Lo que necesitas saber: A ver si esta es la buena... Según el baterista de Radiohead, la banda está en el punto donde su vuelta es casi inminente.

Ahora que vamos encaminados hacia el 2024, nos ponemos a pensar en si el próximo año veremos la vuelta a las andadas de grandes bandas o artistas musicales. En ese sentido entra la duda: ¿Se nos hará ver el regreso de Radiohead?

No podemos asegurar que se dará a lo largo de los próximos 12 meses, pero la ilusión para los fans crece a medida que algunos de los miembros del grupo dan actualizaciones sobre el asunto… Y es nuevamente Phil Selway quien nos anda emocionando de más.

Radiohead. Foto: Getty Images

Phil Selway habló de nuevo sobre el regreso de Radiohead

Como recordarán algunos, no es la primera vez que Phil Selway habla del regreso de Radiohead. A inicios de este 2023 él mismo dio una actualización sobre las pláticas que los miembros de la banda han sostenido respecto a su vuelta… o bueno, no tanto así.

En aquella ocasión, Selway mencionó que se habían reunido para ver cuál era el siguiente paso y dijo estar seguro “de que comenzaremos a buscar otras ideas para lo que viene”. Por ahí, incluso hizo referencia a los 20 años del disco Hail to the Thief.

Esto último despertó las sospechas sobre si solo estaba abriendo el terreno para una edición de 20 aniversario de ese álbum, tal como lo hicieron en su momento con el Kid A Mnesiac. Pero la cosa parece tener más sustancia con las nuevas declaraciones del baterista…

Phil Selway lanzó su disco solista ‘Strange Dance’ en este 2023,. Foto: Getty.

En una reciente charla con Crow Hill Company (vía NME), Phil Selway reveló que Radiohead se volvió a tomar un rato para platicar sobre su regreso. La banda liderada por Thom Yorke recordó que el último concierto que dieron fue en el 2018, solo dos años después del lanzamiento de su más reciente disco A Moon Shaped Pool.

“Estamos regresando a ese punto ahora mismo. Hay algo muy particular en esa relación –personal y creativa– que de hecho, no puedes conseguir en ningún otro lado“, dijo el baterista. Y luego de elogio, el buen Phil detalló que él y sus compañeros sienten listos para volver a explorar hacia dónde pueden encaminar todo esto…

“Todos estamos de vuelta en este punto donde pensamos: ‘Bueno, ya tuvimos un descanso y eso es todo’. Se siente como algo en lo que podemos sumergirnos nuevamente para realmente explorar y ver en qué otras direcciones nos puede llevar”. Phil Selway

Phil Selway y Ed O’Brien en la ceremonia de inducción de Radiohead al Salón de la Fama del Rock & Roll. Foto: Getty.

¿Qué tan cerca estaría el regreso de Radiohead?

Como decíamos al inicio, no podemos asegurar que el regreso de Radiohead está cantado para el 2024. Y con eso en mente, las posibilidades pueden ir de no tener nada de noticias en lo absoluto, a que solo se dé un anuncio. O ya poniéndonos muy optimistas, que se arme el lanzamiento de alguna rola… pero pues como se dice por ahí, ‘hasta no ver no creer’.

El asunto está así… Recordemos que los proyectos paralelos de los integrantes se mantienen, sobre todo The Smile que recién anunció su disco Wall of Eyes listo para lanzarse en enero del año entrante, además de que el propio Phil Selway lanzó en este 2023 su disco solista Strange Dance.

Wall of Eyes, el segundo disco de The Smile / Imagen: @thesmiletheband

En todo caso, creemos que el regreso de Radiohead (con cualquier anuncio que pudieran dar) se amaría hacia mediados-finales del 2024 o después de ese periodo, esto una vez que pase el lanzamiento del nuevo disco de The Smile… Y además, hay que tener en el radar alguna posible gira para promocionar ese material.

Pero bueno, mera especulación… Veremos qué sucede en los próximos meses y a ver si lo que acaba de decir Phil Selway es el indicio final del regreso de la banda liderada por Thom Yorke… ¿Emocionados? O mejor dicho, ¿ilusionados?

