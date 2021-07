Rifada: Pink se ofrece a pagar multa de equipo de balonmano que se negó a jugar en bikini

La selección femenil de balonmano de playa de Noruega llamó la atención en los últimos días debido a una peculiar decisión. Las miembros del equipo, contrario a lo que dicta el reglamento de la Federación Europea de dicha disciplina, salieron a jugar un partido del Campeonato europeo con pantalones cortos en lugar de bikini. Esto no solo hizo ruido en el mundo deportivo; también provocó el apoyo de artistas como Pink a la causa.

En las recientes horas, la cantante se solidarizó con la decisión del combinado noruego y además, se ofreció abiertamente a pagar la multa que las autoridades del torneo impusieron contra sus integrantes. Así lo reveló la artista en sus redes sociales.

Recapitulemos. Hace unos días, en el marco del Campeonato europeo de balonmano de playa, el equipo femenil de Noruega jugó por la medalla de bronce contra España. La selección escandinava, sin embargo, entró al campo de juego utilizando pantaloncillos cortos (como los que suelen usar sus homólogos masculinos).

La regla de la Federación Europea indica que en la rama femenil, las integrantes de los equipos deben utilizar indumentaria tipo bikini (AQUÍ te explicamos más). Pero el combinado noruego se negó al considerar que esta vestimenta provoca que se sexualice su imagen.

Tras ingresar al campo con los pantalones cortos en lugar del bikini, la Federación Europea de Balonmano comunicó que el equipo noruego debería pagar una multa de 1500 euros por cada jugadora argumentando ‘vestimenta inapropiada’. Desde luego, tanto la decisión del equipo como la determinación del organismo hicieron eco en todo el mundo. Y ahí, es donde aparece Pink.

Luego de que la selección noruega de balonmano fuese multada por el asunto de la indumentaria, Pink salió al quite para apoyar a estas deportistas. A través de sus redes sociales, la intérprete de “So What” felicitó y dijo sentirse orgullosa por la decisión que tomaron las deportistas.

“Estoy muy orgullosa del equipo noruego femenil de balonmano por protestar contra las muy sexistas reglas sobre el ‘uniforme’. La Federación Europea de Balonmano debería ser multada por su sexismo“, escribió la artista.

Además. Pink detalló en esa misma publicación que estaba dispuesta a pagar la multa impuesta contra las integrantes del seleccionado femenil. “Bien por ustedes, señoritas. Estaré encantada de pagar la multa por ustedes. Sigan así”, cerró la cantante.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

