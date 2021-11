Placebo nos prepara para su nuevo disco con la hipnótica rola “Surrounded By Spies”

Ya sabíamos que el 2021 era el año de los regresos musicales en grande, pero no sabíamos que esta idea tomaría otra dimensión cuando Placebo reapareció. Como recordarán, el pasado mes de septiembre, la banda reapareció con el sencillo “Beautiful James” después de un buen rato de ausencia.

Pues bueno, está más que confirmado que se viene nuevo disco del proyecto comandado por Brian Molko y Stefan Olsdal en 2022. Lo mejor: este 8 de noviembre ellos nos acaban de compartir un adelanto más con la hipnótica y sensacional “Surrounded By Spies”.

Placebo muestra un adelanto más de su próximo disco con “Surrounded By Spies”

Nomás nos tenían con el alma en hilo sobre su regreso, pero por fin Placebo está de vuelta. Y es que el regreso de los británicos ha sido bastante emocionante tomando en cuenta que tenían cinco años sin compartir nueva música y ocho años si lanzamientos discográficos (siendo el último Loud Like Love de 2013).

Pues agárrense que la espera está por terminar ya que la banda hace poco dio detalles de lo que será su octavo disco disco de estudio. Este se llamara Never Let Me Go y de acuerdo con la NME, verá la luz el próximo 25 de marzo de 2022. Ya tienen el dato para que lo agreguen al calendario de estrenos del año venidero.

Como mencionamos antes, Placebo ya había compartido en septiembre una primera probadita con la rola “Beautiful James” que la rompió de manera absoluta con los fans y desde luego, las sorpresas no iban a terminar ahí. Para abrir la semana con todo, el grupo acaba de lanzar en plataformas el sencillo “Surrounded By Spies”.

Este nuevo track, más denso y atmosférico que el primer adelanto, nos muestra algunas secuencias melódicas tranquilas que revientan en un ritmo mucho más frenético a medida que la canción avanza. En un comunicado, Molko señaló que esta canción nació luego de que se dio cuenta de que sus vecinos lo espiaban “en nombre de organizaciones políticas con una agenda nefasta”.

“Comencé a reflexionar sobre las innumerables formas en que nuestra privacidad ha sido erosionada y robada desde la introducción de las cámaras CCTV en todo el mundo que ahora emplean tecnologías racistas de reconocimiento facial; el auge de internet y el teléfono celular, que ha convertido a prácticamente todos los usuarios en paparazzi y espectadores en sus propias vidas”… dijo Brian. Chequen acá la nueva rolita de Placebo.

Tracklist de ‘Never Let Me Go’

Acá la lista de canciones que compondrán el nuevo disco de Placebo:

1. “Forever Chemicals”

2. “Beautiful James”

3. “Hugz”

4. “Happy Birthday In The Sky”

5. “The Prodigal”

6. “Surrounded By Spies”

7. “Try Better Next Time”

8. “Sad White Reggae”

9. “Twin Demons”

10. “Chemtrails”

11. “This Is What You Wanted”

12. “Went Missing”

13. “Fix Yourself”