Es oficial: Se pospone el concierto de Placebo en la CDMX

Sin duda, muchos estábamos emocionados con el regreso de Placebo a la Ciudad de México. Después de cinco años, la banda británica volvería a nuestro país para promocionar con un concierto en el Palacio de los Deportes su más reciente material discográfico, Never Let Me Go. Sin embargo, ahora sí es oficial que el show programado en la capital chilanga no se armará como estaba previsto.

El pasado 2 de septiembre, Brian Molko y Stefan Olsdal publicaron en sus redes sociales un comunicado donde anunciaron que las fechas que tenían programadas en Estados Unidos y Canadá se pospondrían por un tema con las visas de trabajo y problemas de logística. En aquel momento no quedaba claro si también se venía para abajo el show en la CDMX, pero luego de mucha incertidumbre, es un hecho que no se presentarán el próximo lunes 12 de septiembre.

Foto: Getty Images

También puedes leer: Recordemos los épicos shows donde The Cure y Placebo tocaron juntos en 2004

Ya es un hecho que el concierto de Placebo en la CDMX se pospondrá

Resulta que la artista que le abriría a Placebo en el Palacio de los Deportes, Vondré, respondió al comunicado que la agrupación compartió en Twitter y confirmó que oficialmente se pospondrá la fecha que tenían programada en la Ciudad de México. Y sí, por supuesto que andamos haciendo la agüitación porque teníamos muchas ganas de verlos en vivo y a todo color.

“Ya sabemos que si es oficial que también en CDMX se pospone la fecha con Placebo, en cuanto tengamos fecha nueva les haremos saber”, declaró en un tuitazo la telonera de la banda. Por ahora, las redes sociales de Brian Molko y Stefan Olsdal no han mencionado nada al respecto, pero todo indica que es cuestión de tiempo para que ellos también lo anuncien



Foto: Captura de pantalla

Como ya lo mencionábamos antes, Placebo volvería a México para presentar su octavo material discográfico, Never Let Me Go, un disco cargado de mensajes políticos pero que en el fondo, trae un montón de esperanza para los tiempos oscuros que seguimos enfrentando. Después de nueve años de ausencia, la banda regresó al estudio y nos trajo este álbum que teníamos ganas de escuchar en su concierto. Ni modo, tendremos que aguantar un poco más para checarlos sobre el escenario y esperar a que anuncien la nueva fecha para su show.