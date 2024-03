Lo que necesitas saber: Placebo regresó a la CDMX a un año de sus últimas presentaciones. Aquí nuestra reseña del show en el Teatro Metropólitan.

Los conciertos en el Teatro Metropólitan siempre son curiosos por el ambiente afuera del venue. Nunca falta quién aproveche para tomarse la foto con las letras de la banda que sobresalen en la fachada principal de la Avenida Independencia. Algunos se ponen a media calle, aún cuando los coches pitan el claxon desesperados por el paso. Pero no importa; ahora tocaba ver a Placebo y se vale tener el recuerdo.

La banda liderada por Brian Molko y Stefan Olsdal regresó a la Ciudad de México a un año de sus presentaciones tanto en el Lunario del Auditorio Nacional como en el Palacio de los Deportes. Y bueno, fue un concierto realmente no muy distinto en cuanto al setlist del año pasado, aunque tuvo sus detalles…

Placebo en el Teatro Metropólitan. Foto: Andrés Salgado.

Pero antes de los estelares… Big Special

Antes de hablar de Placebo, debemos señalar al enérgico acto abridor. “Hola, México… Somos Big Special”, decía el baterista Callum Moloney antes de reventar la batería con la energía punk de una banda que pinta para robarse las miradas este año con su disco debut, Postindustrial Hometown Blues.

“Somos grande especial”, refería de nuevo Callum. La banda trae un ambiente de fiesta en grande, aunque solo son dos amigos alocados en el escenario. Y por su parte, Joseph Hicklin nos demuestra por qué han llamado la atención.

No solo tiene una voz grave y profunda para cantar; también sabe entrarle al spoken word dentro de sus canciones, esto en una combinación que va del punk a la poesía. Eso es lo que ha llamado la atención en el Reino Unido para colocarlos como uno de los proyectos a seguir este año.

Ya andamos en el Teatro Metropólitan para ver a Placebo… pero antes, Big Special (@BIGSPECIAL_) abre el show. ?



Ojo a esta genial banda británica porque este año sacan su disco debut. Les contaremos más de ellos en A Tu Playlist por Sopitas. ? pic.twitter.com/Qt9Ci7qol2 March 27, 2024

Sobre el escenario, Callum le pega seco a la batería mientras una pista reproduce los demás arreglos instrumentales de canciones como “Shithouse” o “Butcher’s Bin”. Joseph, por su parte, recorre de un lado al otro la tarima mostrando la tesitura de su voz.

Este sujeto es capaz de desgarrarse la garganta gritando, para luego hacer las melodías más graves que jamás escucharás en la vida. “Esta es nuestra primera vez en México. Lo amamos jodidamente, gente hermosa”, decía la banda antes de otra presentación enérgica con un tema llamado “Trees”.

Aunque son nuevos para el público mexicano, mucha gente apoyaba la canción aplaudiendo al ritmo, cosa que el vocalista notó y agradeció. Ojo porque esta banda que combina el post punk más crudo con la poesía lanzará su disco debut el 10 de mayo…

Big Special en su primera presentación en México. Foto: Andrés Salgado.

Placebo en el Teatro Metropólitan

Luego del poderoso show de Big Special, ahora sí tocó ver a Placebo. Y la banda ha sido estricta con sus shows recientes al pedir de la manera más amable posible que la gente no grabe con su celular durante concierto. Al final de cuentas, este es “un momento único y exacto que no se va volver a repetir”, se escucha en un audio grabado en español por Stefan.

Y pues nada, inicio potente con “Forever Chemicals” y “Beautiful James” del Never Let Me Go, disco que aunque no lo crean, ya tiene dos años de haber salido.

“Muchas gracias y bienvenidos. Mi nombre es Brian y el nombre de mi grupo de rock es Placebo… Tenemos mucho ruido para ustedes esta noche“, decía Molko en su primera intervención en el Teatro Metropólitan.

Placebo tocó en el Teatro Metropólitan a un año de haberse presentado en el Palacio de los Deportes y el Lunario del Auditorio Nacional. Foto: OCESA.

Venir a un concierto de Placebo es irremediablemente un momento para entrar en un estado de nostalgia, incluso sin aferrarnos a las canciones de antaño de la banda.

En su setlist no están canciones como “This Picture”, “Special K”, “Meds” o “Every You Every Me” pues, como dijimos en nuestra reseña del show del Palacio de los Deportes del 2023, la banda ha decidido darle su lugar al –ya no tan– nuevo disco. Pero ese material rescata un poco el sonido y la melancolía de la mejor época de la banda.

“La siguiente canción es para mi hermano”, dijo Brian en un español casi perfecto para empezar a tocar “Happy Birthday In The Sky”.

No enojen a Brian Molko: La curiosa experiencia de un concierto sin celulares

Y bueno, no había celulares en el concierto de Placebo en el Teatro Metropólitan, pero algunos sacan sus encendedores y otros más unas luces led con apariencia de vela para iluminar el show y ponerle mística. La seguridad, dicho sea de paso, sí andaba brava checando que nadie grabara.

A diferencia del Palacio de los Deportes el año pasado, donde al ser un venue más grande poco se podía hacer para evitar que la gente grabara, aquí sí se restringió prácticamente por completo.

Placebo decidió sacar algunos ‘clásicos de culto’ tras darle bola al nuevo disco. “Soulmates” suena poderosa y más en un recinto como el Teatro Metropólitan donde se siente más íntimo todo.

Brian Molko. Foto: OCESA.

Ahora bien, no es broma lo de no grabar, eh. Tras la canción mencionada, Brian Molko se tomó un tiempo para dirigirse a un fan que estaba grabando para pedirle que dejara de filmar el show. “Hey tú, el que trae lentes de Sol…”. Literalmente, el vocalista dijo que si volvía a ver a alguien grabando, iba a detener todo y se irían. “No me hagan enojar de nuevo”, dijo en el micrófono.

Y pues hasta el “culer*, culer*…”, sonó entre la gente. Aquel fan seguro sintió el verdadero terror por un instante. Una buena parte del público aplaudió la reacción de Molko, y otros más no tanto.

Gran show, pero no muy distinto en su set

Les mentiríamos si no les dijéramos que tras aquella intervención, no hubo cierta sensación de tensión. “Como que eso da la sensación de que Brian está de malas ahora”, platicaba un fan. ¿El show de Placebo en el Teatro Metropólitan se cayó entonces? Para nada.

Esa ansiedad de la gente por grabar cambió y ahora, entre el público se veían un montón de fans con su guitarra o su batería imaginaria. Los ademanes con las manos son variados entre el público y se siente raro no ver pantallas de teléfonos por doquier… pero no es una extrañeza de mala manera.

Y el propio Brian Molko, ya menos enojado, se le veía conectado con el público, contagiado por el aplauso de quienes seguían el ritmo de “Slave to the Wage”, seguida de “For What It’s Worth”, “Infra Red”, “Song To Say Goodbye” y “The Bitter End”.

La sorpresa de la noche fue poder escuchar “Taste In Men”, que se escucha tan potente en vivo con esos toques que por momentos se sienten como de rock industrial. Fue un gran show y se disfruta mucho ver a Placebo en vivo…

Aunque si somos honestos, más allá de la canción antes mencionada y el regaño al fan al que cacharon grabando, la presentación no fue muy distinta de las dos del año pasado en CDMX en cuestión del setlist.

Lo que sí es que, con todo el tema de los celulares, Placebo invita a reflexionar sobre qué tanto realmente se disfrutan los conciertos en la actualidad. ¿Vas a vivir el momento o vas a sacarte un video para presumir en redes sociales?

Foto: OCESA.

¿Está mal que un fan quiera tener un recuerdo de su canción favorita en vivo en un video? ¿Es necesario que te grabes todo el show? ¿Este momento es realmente único e irrepetible aunque tocaron básicamente lo mismo que el año pasado en dos shows? Varias cosillas para pensarse, la verdad…

Setlist de Placebo en el Teatro Metropólitan

Forever Chemicals

Beautiful James

Scene of the Crime

Hugz

Happy Birthday in the Sky

Bionic

Twin Demons

Surrounded by Spies

Soulmates

Sad White Reggae

Try Better Next Time

Too Many Friends

Went Missing

Exit Wounds

For What It’s Worth

Slave to the Wage

Song to Say Goodbye

The Bitter End

Infra-red

Encore:

Taste In Men

Fix Yourself

Running Up That Hill (A Deal With God)

Te puede interesar