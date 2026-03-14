Lo que necesitas saber: También hay nueva música de Bratty, Violet Grohl, Thundercat, Arlo Parks y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Broken Social Scene – “Hey Amanda”

Broken Social Scene nos está dando uno de los regreso más geniales del 2026. Será el 8 de mayo cuando lancen su sexto disco, Remember The Humans, un disco que, desde su título, ya nos da una idea de por dónde irá el concepto.

En una época donde todo parece sobreproducido, la banda busca enaltecer la espontaneidad y lo analógico como cualidades de la creatividad humana. Y para que vayas calando de qué va el disco, llega “Hey Amanda”.

Es una hermosa canción sobre la importancia de ser uno mismo y cómo la gente siempre va a cuestionar esa individualidad.

Y si nos permiten la interpretación, esto encaja perfecto en estos tiempos donde todo parece apelar a la inmediatez, lo viral y la inteligencia artificial, relegando la creatividad, lo orgánico o lo que está fuera de tendencia a un segundo plano como si no fuera relevante.

Enjambre – “Desfaces”

Con la canción “Desfaces”, Enjambre abre su nuevo disco Daños Luz con un sonido que regresa al formato eléctrico tras la elegancia de Noches de Salón. Con un sonido que remite a Zurdok, Enjambre crea una rola explosiva a base de piano y una voz con efectos difícil de sacarte de la mente.

Las letras regresan a miedos conocidos y ansiedades modernas, con la característica producción de Enjambre, que ahora reconoce tener cierta edad y ser un desface de la juventud.

Checa la reseña de nuevo disco de Enjambre aquí, porque les quedó buenísimo.

Modest Mouse – “Look How Far”

Bueno, chance no es una canción absolutamente nueva porque la banda la ha estado tocando en algunos conciertos en tiempos recientes. Pero llegó a nuestra playlist de nuevas canciones de la semana, porque finalmente tenemos la versión de estudio.

Y es todo lo que uno esperaría de Modest Mouse: un riff y secuencias de guitarra indie sucias y melancólicas, con la característica voz de Isaac Brock llena de nostalgia y letras que combinan pesimismo e ironía.

La canción es una especie de reflexión esas veces que nos aferramos tanto a vivir en el pasado al grado de que no nos permitimos avanzar.

Thundercat y WILLOW – “Thunderwave”

Lo hemos dicho anteriormente… Thundercat está por lanzar lo que luce como uno de los discos más ambiciosos de este año con Distract, que incluye una serie de colaboraciones de alto perfil como A$AP Rocky, Tame Impala, Flying Lotus, Channel Tres, Kenneth Blume, The Lemon Twigs y WILLOW.

Y justo, acaba de llegar la canción con la hija de Will Smith, quien lleva una buena serie de discos demostrando que es una gran artista por derecho propio a pesar de la etiqueta de ‘nepo baby’ que se le pueda adjudicar.

Así lo demuestra “Thunderwave”, una balada atmosférica alejada del ambiente funky que le conocemos a Thundercat. Sí, es muy romántica y describe esas veces en las que estás enamorado y das ese salto de confianza para estar con la otra persona, a la cual le pides que no te lastime.

Pero ojo, que no es melosa ni chocante en el término convencional de lo que a veces se entiende por ‘balada’. Es hipnótica, tensa, encantadora y más.

Violet Grohl – “595”

Violet Grohl ya había lanzado algunas canciones para mostrar por dónde está encaminando su carrera musica, misma que ya está formalizando con el lanzamiento de su disco Be Sweet to Me, próximo a lanzarse el 29 de mayo.

Con el anuncio del álbum, llega también la canción “595”, una muestra más de lo mucho que le agrada el rock alternativo de los 90; un interesante equilibrio entre guitarras y baterías tan enérgicas como ásperas, y un arreglo de voz que se deja ir entre susurros melódicos.

Junto con la anteriormente lanzada “THUM”, esta canción nos hace creer que viene un gran disco debut.

beabadoobee con The Marías – “All I Did Was Dream Of You”

Si nos apuran, esta es una de las mejores colaboraciones en lo que va del año. Como una especie de canción dream pop con rock alternativo que derrama ternura pero incertidumbre al mismo tiempo.

Básicamente, beabadoobee y María Zardoya le cantan a un amante al que le dicen de forma directa ‘sí, me encantas y todo eso, pero decídete… si tienes la convicción de este amor, soy toda tuya. Pero si no, mejor vete’.

Bueno, así como lo planteamos se lee más agresivo, jeje… pero esa es la idea de la letra. Más allá de eso, buenísima canción.

Iceage – “Star”

Cinco años tuvieron que pasar para que Iceage volviera a lanzar música. Y si necesitaban tanto para hacer una canción tan buena como “Star”, qué bueno que se tomaron su tiempo.

Ese coro que dice “You’ve got me dying like a star…”, con su ambiente indie rock dosmilero curdo pero tierno, se te queda grabado en cuanto lo escuchas. Si traen nuevo disco entre manos (falta que lo anuncien), este parece ser un gran adelanto de lo que se viene.

Bratty con Marc Seguí – “El silencio”

Seguro que varios hemos pasado por rupturas amorosas que nos dejan con la sensación de no haber sido suficiente para esa persona. Y en muchos casos, optamos por guardar nuestros sentimientos.

Así de confesional es esta canción de Bratty junto al artista español Marc Seguí, donde no solo se exploran esas sensaciones… sino también el cómo simplemente, a pesar del dolor, solo queda desearle a esa persona que le vaya bien (aún cuando parece haberte dejado por alguien más).

Bueno, Bratty, ya va siendo hora de que destapes el disco, porque parece que se viene algo chido…

Arlo Parks – “Get Go”

El disco Ambiguous Desire (que llega el 3 de abril) verá a Arlo Parks llevando su estilo R&B a una textura más dance alternativo. Así lo han demostrado sus últimos sencillos y “Get Go” no es la excepción.

La canción habla sobre la intensa conexión entre dos personas sobre la pista de baile. Pero no narrada desde una perspectiva superficial o meramente sexualizada, sino desde la atracción y el cariño, como pidiéndole a esa persona que no se vaya nunca de ahí; que baile contigo para siempre.

Y ese es un gran aspecto de este disco porque las canciones ––al menos las que se han lanzado–– tienen este gran elemento narrativo con la pista de baile como escenario para hablar de la atracción, la seducción, el deseo, el amor, la identidad y más.

Casablanca Drivers – “X-Ray”

El dance punk y el French Touch tienen en Casablanca Drivers a la banda más prometedora de la actualidad. Una de esas bandas que combinan perfecto guitarras eléctricas y sintetizadores con música electrónica.

Ya antes hemos hablado de ellos aquí, En El Radar… pero la banda sigue mostrando que van para grandes cosas. Y ese camino continúa con “X-Ray”, que además tiene un ambiente ahí, ochentero muy chido.