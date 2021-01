La pregunta del millón: ¿Por qué David Bowie tenía los ojos de colores distintos?

Sin duda, David Bowie es uno de los artistas más grandes que hayan pisado la Tierra, un fuera de serie y genio que destacó en diversos aspectos. A lo largo de más de 50 años de carrera hizo lo que quiso, creó álter egos y le entró a toda clase de géneros y sonidos, pero por otro lado y además de la música, también tuvo influencia en el mundo de la moda y una gran trayectoria protagonizando varias cintas.

Es muy complicado recordarlo con un solo look, su imagen siempre cambiaba con cada disco que lanzaba así como la personalidad que demostraba en el escenario, de repente aparecía con maquillaje o simplemente se mostraba tal cual para tocar sus canciones. Sin embargo, hubo algo que siempre lo identificó y por más que evolucionaba, físicamente y como músico, nunca lo pudo dejar, pero que se convirtió en algo característico en él.

David Bowie tenía los ojos de diferente color, el derecho era más claro que el izquierdo y ante el mundo lo hacía lucir extraño. Desde que comenzó a destacar a finales de los 60, muchos se preguntaban qué había pasado con él y por qué su mirada se veía así, algunos incluso mencionaban que nació con una extraña enfermedad en la vista y como siempre a su alrededor, se inventaron varias teorías al respecto.

¿David Bowie tenía heterocromía?

Durante años se pensó que David Bowie nació con una condición llamada heterocromía. En una entrevista para el medio estadounidense The Conversation, el oftalmólogo Kevin Hunt, mencionó que esta es una anomalía en la que una persona tiene dos colores de iris diferentes, ésta es hereditaria y usualmente no hay ningún problema con ella, aunque esto es mucho más común en perros, gatos y caballos que en humanos.

La heterocromía puede reflejarse como dos colores completamente diferentes; por ejemplo, que el ojo derecho sea de color café claro y el izquierdo azul, como el caso de la actriz Kate Bosworth. Aunque también existe otra variantes como el de Mila Kunis, ella tiene el mismo color de iris en ambos ojos, pero lo curioso es que uno se ve más oscuro que el otro, logrando un efecto sumamente interesante y único.

La verdadera historia de los ojos de Bowie

Pero contra todo pronóstico, David Bowie no tenía heterocromía, aunque sí padecía otra condición pero en realidad, lo que causó que sus ojos se vieran de diferentes colores fue algo bastante curioso. En 1962 , el legendario músico tenía una gran amistad con George Underwood e incluso juntos tocaron en varias bandas antes de que el segundo se pasara de la música a la pintura y el diseño gráfico.

Pero en la primavera de aquel año y cuando ambos eran unos quinceañeros, los dos se pelearon… por una chica con la que querían salir. Resulta que Underwood estaba enamorado de una joven, aunque no contaba con que Bowie también estaba interesado en la misma persona y cuando se enteró de esto las cosas se pusieron bastante tensas entre ellos, tanto así que se agarraron a catorrazos y el que salió perdiendo el round fue el cantante.

Un golpe le causó esta extraña condición

George en un arranque de coraje y sin pensarlo, le dió un golpe directo a David Bowie en el ojo izquierdo, que lo mandó directito al piso. La bronca no fue el trancazo como tal, sino que Underwood traía puesto un anillo en la mano con la cual le soltó el puñetazo y sin querer había arañado la superficie del globo ocular del cantante, paralizando los músculos que contraen el iris y alertando a las personas cercanas a él.

Según lo que el propio Bowie comentó al biógrafo Mark Spitz en una entrevista y de acuerdo con The Cut:“Al principio él (George Underwood) pensó que estaba bromeando. No fue un puñetazo muy fuerte pero obviamente me agarró en un ángulo bastante extraño”. Y aunque el músico pensó que el golpe no había sido tan duro, las cosas no mejoraban con su ojo, así que tuvieron que llevarlo al hospital para que lo checaran.

David Bowie y su anisocoria

En un principio, los doctores temieron que David Bowie fuese a perder la vista en ese ojo, por lo que tuvo que ausentarse de la escuela mientras le hacían una serie de operaciones y para que se den una idea, por la pelea y el puñetazo que le puso George Underwood estuvo hospitalizado durante cuatro meses. Sin embargo, y a pesar de la enorme recuperación por la que tuvo que pasar, el daño no se pudo enmendar del todo.

La pelea con su amigo dejó a Bowie con una percepción de la profundidad defectuosa y una pupila dilatada permanentemente (por lo que parece que tiene ojos de distinto color, aunque los dos iris son del mismo tono). A esto los expertos los llaman anisocoria, que en cuestiones prácticas es una condición donde el tamaño de las pupilas asimetría en su tamaño, o sea, que una se ve más grande que la otra y provocando que luzcan de otra coloración.

George y Bowie siguieron siendo amigos

Desde aquel día, la pupila izquierda de David Bowie permaneció en una posición abierta fija, dándole ese famoso par de ojos azul y negro. Aunque la bronca con George Underwood terminó así, ambos siguieron siendo amigos y trabajando juntos, de hecho las portadas de algunos de los discos más famosos del músico inglés las diseñó él, como Hunky Dory y The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Sus ojos lucían inquietos y disparejos, produciendo una mirada cautivadora o hipnotizante desde el escenario o a través de la lente de una cámara. La extraña apariencia de la vista de Bowie era ideal para un artista como él, que abrazaba las ideas del alienígena, el ser de otro mundo y una persona que no pertenecía a un solo lugar; esto se convirtió en una característica fascinante que le dió identidad y cierto misticismo.

Con el tiempo y según lo que cuentan algunas personas que han estudiado la vida de David Bowie de manera religiosa, aparentemente le agradeció a su amigo por ponerle aquel puñetazo en el ojo, diciéndole a Underwood que le daba “una especie de mística“. Esta mística ayudó a alimentar algunas de las más grandes creaciones del músico y a realizar imágenes icónicas, aunque en realidad debería darle las gracias a la chica que detonó –sin querer–, la pelea entre ambos, ¿no creen?