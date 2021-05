¿Por qué no te puedes perder ‘What Drives Us’, el documental de Dave Grohl?

Recuerden que ya pueden ver What Drives Us, el documental de Dave Grohl en Amazon Prime Video

No nos queda la menor duda de que Dave Grohl es una de las personas que no para de trabajar dentro de la industria musical. Si no está componiendo canciones junto a los Foo Fighters o de gira, abre una cuenta de Instagram donde relata grandes historias de su carrera o grabar una serie junto a su mamá. Sin embargo, uno de sus proyectos personales más ambiciosos y que no veíamos venir es un documental llamado What Drives Us.

Para empezar, hay que contarles de qué se trata todo este proyecto en el que Dave estuvo enfocado en los últimos meses. Se trata de un filme dirigido por él mismo en el que cuenta básicamente cómo es la vida de una banda durante las giras por camioneta; la cosa aquí es que no se enfoca como tal en grupos consolidados –aunque sí hay grandes músicos y más tarde hablaremos de ellos–, todo se enfoca en las historias que ganan en el camino.

Dave Grohl nos da una visión muy completa de la industria con ‘What Drives Us’

Quizá bajo esta premisa no suene tan interesante, pero es espectacular checar en la pantalla las historias que tanto Dave Grohl como sus invitados cuentan. Literal, esta es una verdadera carta de amor a la música y a aquellos que dejan todo por seguir su sueño, a todas las situaciones que las bandas que ahora son reconocidas tuvieron que pasar para llegar hasta donde están, pero también sirve como cierta guía para los grupos emergentes que quieren salir de gira.

Sin embargo, estamos seguros que hay muchos escépticos que, aunque ahorita les vendamos este documental como lo mejor que verán en sus vidas, tendrán sus dudas y no irán corriendo a Amazon Prime Video para reventárselo de principio a fin. Es por eso que acá les contaremos cuáles son los puntos fuertes de What Drives Us, por qué vale la pena echárselo y sobre todo, un par de enseñanzas que nos dejó Dave con este filme.

La nostalgia por los conciertos en estos tiempos

Si bien, What Drives Us es un documental que se centra por completo en cómo es que las bandas viven estos tours en los que viajan por camioneta, va un poco más allá. Se trata de una historia en la que usan de pretexto esto para recordar que muchos músicos deciden salir y tocar por todas partes de sus países porque es la única forma de hacerlo cuando van empezando. Pero sobre todo, dejan muy claro que todos se avientan porque aman la música.

Es increíble como los invitados y el propio Dave Grohl hablan sobre los conciertos y la vibra que se siente cuando simplemente tomas tus instrumentos y te subes a una van con tus amigos o las personas con las que creas tus propias rolas. Pero ademas de transmitirnos y llevarnos por todo lo que ellos han pasado, debemos de admitir que al ver el filme, nos trajo un montón de nostalgia y sentimiento por volver a un show en vivo. Pronto será.

Logras entender que las giras en camioneta no son nada glamorosas

Es probable que muchas personas y en estos tiempos, sigan pensando que el hecho de que las bandas armen giras por todo el país es por que les están yendo de maravilla. Y sí, es probable que causen revuelo a la hora de llegar a la siguiente ciudad en la que tienen que tocar, pero en realidad es una situación sumamente compleja y que muy pocas personas pueden lograr, porque no solo los ponen a prueba como músicos, también mentalmente.

Desde qué es lo que vas a comer durante todo el viaje, cuestiones que son cotidianas como bañarse y hasta otras un poco más esssstrañas como acomoda el equipo y encontrar espacio para descansar en el camino. Con What Drives Us, Dave Grohl nos deja muy claro que la experiencia de salir de tour de esta manera es muy gratificante y te marca para siempre, pero si no estás preparado para sufrirle respecto lo mejor es que lo pienses dos veces.

Dave Grohl contó con grandes invitados para esta cinta

Este es uno de los puntos más fuertes del documental de Dave Grohl, porque juntó a un montón de amigos y compañeros musicales que ha reunido a lo largo de los años. De entrada tenemos a todos los integrantes de los Foo Fighters, pero después vienen grandes nombres como Ringo Starr, Brian Johnson, Steven Tyler, Lars Ulrich, St. Vincent, Slash y Duff McKagan, Flea, The Edge, Tony Kanal de No Doubt, Dave Lombardo y más. La pura crema y nata del rock.

Aunque de igual manera contó con otros invitados que si bien, no son tan conocidos como los anteriores, también tienen historias y puntos de vista que contar sobre la experiencia de salir de gira en una camioneta. Entre ellos tenemos a Starcrawler y RadKey, que con sus aportaciones tenemos un enorme panorama sobre los retos que los músicos encuentran durante las giras en camioneta y las satisfacciones que obtienen al hacer todo esto.

Puedes conocer otro lado de músicos famosos

A todos nos encanta conocer hasta el hospital en el que nacieron nuestros músicos favoritos, y hay algunos que son muy reservados a la hora de hablar sobre su vida privada. Sin embargo, y gracias a la conexión que Dave Grohl lograr generar con ellos –con los artistas conocidos a nivel mundial y los ‘emergentes–, los invitados se muestran tal cual frente a la cámara y eso se agradece, porque se crea cierta empatía entre el espectador y los que están en la pantalla.

Cada uno de ellos tiene el tiempo para platicar sobre sus vivencias y todo lo que la música les ha traído, cosas buenas y malas, aunque la mayoría concuerda en que salir a la carretera junto a toda tu banda hace que todos se conozcan mejor –como músicos y personas–. Y si lo que buscaban era un documental en el que artistas del tamaño de Flea se abrieran por completo, este lo tienen que ver SÍ o SÍ, porque es probable que la primera anécdota del bajista de los Red Hot Chili Peppers los deje con un nudo en la garganta.

Las anécdotas que cuentan son invaluables

Otra cosa que por supuesto le tenemos que agradecer a Dave Grohl por tener a todos estos invitados en What Drives Us son las anécdotas que todos cuentan. Desde The Edge contando cómo es que The Beatles los salvaron a él y a los integrantes de U2, Brian Johnson recordando la primera vez que vio a Little Richard en la televisión, el tiro de Lars Ulrich con Napster hasta la vez que No Doubt tocó para menos personas que los integrantes de la banda.

Además de esas historias increíbles, también aprendemos un poco de historia, porque mencionan a la primera banda que se aventó a salir de gira en una camioneta por todo Estados Unidos. Pero no solo esto, también le dieron un montón de tips sumamente útiles a aquellos que tienen una banda y desean tocar por un montón de ciudades, como acomodar las cosas en la cajuela, encontrar un espacio para descansar y mucho más.

Dave Grohl simplemente se luce como entrevistador

Además de narrar todo el documental –y de recuperar la camioneta con la que salió en su primera gira junto a los Foo Fighters–, Dave Grohl nos muestra sus dotes como entrevistador. Después de tantas veces en las que ha platicado con periodistas, estamos seguros que aprendió muchas cosas. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues la charla con sus invitados es muy amena, llena de momentos divertidos y por ahí también cuentan uno que otro dato curioso que no conocíamos.