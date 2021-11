¡Porcupine Tree anuncia su primer disco en más de 10 años con la rola “Harridan”!

Llegó noviembre y ahora sí, andamos en la recta final del 2021… pero eso no quiere decir que las sorpresas en cuanto a los lanzamientos musicales se detengan. Al contrario, seguimos viendo a grandes bandas regresar y en esta ocasión, el turno es de nada más y nada menos que Porcupine Tree.

No, no están soñando. El grupo liderado por Steven Wilson está de regreso con una nueva rola titulada “Harridan” y lo mejor de todo es que no es un sencillo aislado: con este track, los británicos anuncian Closure/Continuation, un nuevo disco que verá la luz a mediados de 2022.

Porcupine Tree está de regreso con la canción “Harridan”

Una de las grandes bandas del rock progresivo vuelve a las andadas… Luego de que lanzaran su disco The Incident en el ya lejano 2009, pasaron muchos años en los que Porcupine Tree dejó la duda abierta para sus fans sobre un posible regreso. La esperanza se mantenía, pero uno no se imaginaba que pasaría demasiado tiempo para ello.

Y como sea, finalmente sucedió. Este lunes 1 de noviembre, Steven Wilson y compañía se destaparon con una nueva canción llamada “Harridan”, que significa su primer lanzamiento musical en más de 10 años. A través de un comunicado, la banda señaló que esta canción y muchas otras que tienen listas para mostrar ya estaban siendo trabajadas luego de su último disco e incluso tenían alojadas en algunos archivos de disco disco duro que constantemente cambiaba de nombre (PT2012, PT2015, PT2018, etc).

Con ello, podemos entender que Porcupine Tree posiblemente quería lanzar un material discográfico desde hace años, pero nomás no se concretaba nada A final de cuentas, lo importante es que la nueva rola está aquí y captura la esencia de la agrupación, con secuencias musicales llenas de ese frenético rock progresivo que los encumbró como una de las bandas más importantes del género.

“Harridan” es el primer sencillo de lo que será el álbum Closure/Continuation oficialmente programado para lanzarse el 24 de junio de 2022, mismo que marcará su primer lanzamiento discográfico en prácticamente 13 años. Los fans de hueso colorado pueden ir reservando las ediciones especiales en disco compacto, cassette, vinilo y blu-ray (con todo y pistas adicionales) POR ACÁ.

Ahora sí, les dejamos la nueva canción de Porcupine Tree para que vean que vienen con todo. AQUÍ la pueden escuchar en su plataforma de streaming de su preferencia y acá abajo les dejamos en enlace de YouTube.

Entrevista con Steven Wilson

Aunque el regreso de Porcupine Tree nos tiene bien emocionados, no podemos olvidar que el buen Steven Wilson también se dio un tiempo para entregarnos un poco de música con su proyecto en solitario. Como recordarán, a principios de este 2021 el músico lanzó su álbum The Future Bites y por acá, nos sentamos a echar la platicada con él sobre dicho material.

Chequen nuestra charla con Steven a continuación: