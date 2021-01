“Es una artista muy respetada”: Steven Wilson nos cuenta por qué hizo un cover a Taylor Swift

De vez en cuando, el mundo de la música nos regala crossovers que de plano no veíamos venir y que por supuesto no le pasaban por la mente a los más puristas. Uno de esos casos es Steven Wilson, quien a pesar de tener una enorme trayectoria dentro del rock progresivo junto a Porcupine Tree, decidió que lo mejor para su carrera solista era tomar un camino diferente, colgando las guitarras para comenzar a crear sonidos con sintetizadores.

Todo eso lo reflejará en el disco que lanzará este 2021, The Future Bites. Después de casi tres años de silencio, el músico británico regresa con este álbum de estudio, una colección de nueve rolas producidas junto a David Kosten, quien ha trabajado con artistas como Chris Martin, Michael Stipe y The Flaming Lips. En todas estas rolas habla de dos temas actuales que nos quitan el sueño como humanidad: la identidad en la era de la tecnología.

Steven Wilson vuelve con todo este 2021

De este material discográfico hemos escuchado varios sencillos, que nos dejaron con la boca abierta y que demuestran la madurez que Steven Wilson ha alcanzado en los últimos años. Sin embargo, y a pesar de que en esta etapa de su vida habla de cosas sumamente profundas, también se da el tiempo de divertirse y sobre todo, de reconocer el trabajo de otros artistas, aunque no toquen el mismo género que él.

Resulta que como parte de la promoción de este disco, Steven inició unas sesiones en su canal de YouTube. Cada cierto tiempo, compartía con todos sus fans algunas rolas del álbum, aunque lo que llamó la atención es que de vez en cuando sorprendía tocando algunos covers. Entre ellos tuvimos varias rolas de Porcupine Tree reinterpretadas por él mismo, pero siendo sumamente honestos nos dejó con el ojo cuadrado tocando una canción de Taylor Swift.

Covereando a Taylor Swift

Sí, así como lo leen. Steven Wilson se aventó su propia versión de “The Last Great American Dynasty”, una de las rolas que Swift incluyó en uno de los álbumes que lanzó en 2020, folklore. Y esto claro que sacó de onda a los fans from hell del guitarrista y a decir verdad también le llovieron unas cuantas críticas al respecto, pues no esperaban que se animara a tocar una canción de una de las más grandes del pop actual.

Es por eso que aprovechando que platicamos largo y tendido con Steven sobre The Future Bites, no podíamos dejar pasar la ocasión para preguntarle sobre su cover a Taylor Swift. Al principio, nos dejó muy claro que esta era una de las canciones que más le gustaron el año pasado y tenía ganas de hacer algo especial para cerrar el caótico 2020:

“Hice estas sesiones durante los últimos meses y llegue al final del año queriendo hacer algo diferente y especial para la víspera de Año Nuevo. Y creo la cosa más obvia que debía hacer era tocar una canción de 2020 que realmente me gustara de otro artista. Honestamente cuando repasé todas las canciones que escuché el año pasado me di cuenta de que esa era mi favorita, ‘The Last Great American Dynasty'”.

Steven se enamoró de “The Last Great American Dynasty”

Por supuesto que a la hora de hacer un cover, cualquier artista intenta rendirle tributo a otro que respeta o admira de alguna u otra forma. Y claro que Steven Wilson tenía en mente esto, aunque al principio y como cualquier fan de la música, se enamoró a primera escucha de “The Last Great American Dynasty”. Pero mejor que él les cuente lo que piensa de Taylor Swift y el papel que juega dentro de la industria musical.

“Me encanta la letra, me enamoré de la canción. Al principio pensé ‘no puedo tocar una canción de Taylor Swift, ¿o sí puedo?’. Es muy extraño para mí interpretar algo de Taylor Swift y después dije ¿por qué no? Es una gran canción, creo que ella es una artista increíblemente respetada y muy comercial, lo cual creo que es el motivo por el que mis fans se sorprendieron pero siento que ella es muy emocional para ser una artista sumamente popular. “Pero el hecho es que esta canción es muy buena, me enamoró la primera vez que la escuché y creo que no había otro cover que quisiera hacer más que ese. Estoy muy contento con mi versión, me gusta pensar que ella (Taylor) estaría contenta si la escuchara, ojalá algún día lo haga”.

The Future Bites, el nuevo disco solista de Steven Wilson se estrena este 29 de enero. Pero mientras esperamos ese día en que además les compartiremos toda la plática completa con este gran músico, a continuación les dejamos el cover que hizo a “The Last Great American Dynasty de Taylor Swift”.