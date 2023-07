Lo que necesitas saber: Lana del Rey anunció tres conciertos más en México: uno en Monterrey, otro en Guadalajara y una fecha más para la CDMX.

Si ya estaban listos para entrarle a la Summertime Sadness porque no habían alcanzado boleto para ver a Lana del Rey en la CDMX (o de plano no querían venir hasta acá), entonces es su día de suerte porque Lana del Rey anunció conciertos en Monterrey, Guadalajara y la CDMX.

Fue a través de las redes sociales de Ocesa donde se dio a conocer que la cantante estadounidense, quien este 2023 volverá a México después de siete años, se presentará en el Estadio Banorte, en Monterrey, el próximo viernes 18 de agosto.

Lana del Rey en Glastonbury 2023. Foto: Getty Images

Lana del Rey anunció conciertos en Monterrey y Guadalajara

Asimismo, el domingo 20 de agosto Lana del Rey tendrá una presentación en el Estadio 3 de marzo de Guadalajara. Pero eso no es todo, ya que Lana también dará un segundo concierto en el Foro Sol de la CDMX el próximo 16 de agosto (la primera fecha es el 15 de agosto) ¡Anótenle!

Si planean echarse el tour de Lana del Rey en México –o esperaban este anuncio desde hace semanas– entonces preparen la cartera, pues la preventa Citibanamex comenzará el próximo 21 de julio a las 11 de la mañana, mientras que la venta general será al día siguiente a la misma hora.

Lana del Rey anunció conciertos en Monterrey y Guadalajara. Foto: Ocesa

Lana del Rey visitará México para promocionar su nuevo disco

Como ya les habíamos comentado, Lana del Rey regresará a México para promocionar su noveno disco de estudio ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd‘, el cual la cantautora lanzó el pasado 24 de marzo y cuyas canciones escucharemos en sus tres concierto en México.

Si bien Lana del Rey vendrá a México con canciones nuevas, la cantante de 38 años seguramente interpretará varios de sus ya conocidos éxitos como “Born To Die”, “Video Games”, “Ultraviolence”, “Blue Jeans” y muchas otras canciones más. ¿Qué tal?

Lana del Rey. Foto: Getty Images

