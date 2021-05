¡Gorillaz, Lorde, Tame Impala y The Strokes en el cartel de Primavera Sound 2022!

Luego de lo complicado que fue el 2020 para la industria musical, las cosas poco a poco están volviendo a “la normalidad”. Muchos artistas están reagendando las fechas que dejaron pendientes cuando el coronavirus se convirtió en pandemia y también los festivales más importantes del mundo andan anunciando que volverán en los siguientes meses y el próximo año, pero nadie se voló la barda con su lineup como el Primavera Sound.

Desde que el COVID-19 llegó a todo el planeta este festival, el más relevante de España, anunció que la fiesta en Barcelona tendría que posponerse para el 2021. Sin embargo, las cosas no salieron como los organizadores esperaban y de plano movieron todo para el 2022. Pero como dicen por ahí, la espera valió la pena porque armaron un cartel de ensueño que cualquiera que se haga llamar fanático de la música, desearía ver en vivo y a todo color.

El Primavera Sound volverá en 2022 con un cartel de lujo

Este martes 25 de mayo y a través de sus redes sociales, el Primavera Sound anunció con bombo y platillo los artistas que se presentarán en la edición 2022 del festival. Y para que chequen el dato, los headliners en esta ocasión serán ni más ni menos que Gorillaz, Lorde, Tame Impala, Massive Attack, Pavement, The Strokes, Beck, The National, Nick Cave and the Bad Seeds, Jorja Smith, Tyler, The Creator y Yeah Yeah Yeahs.

Por ahí también tenemos otros nombres grandes como Interpol, Bauhaus, Disclosure, Jamie XX, Slowdive, IDLES, Jehnny Beth, Brittany Howard, M.I.A., Dinosaur Jr., Charlie XCX y DJ Shadow, solo por mencionar algunos. Aunque este año no aparece Sonido La Changa en el cartel y estamos tristes por eso , en esta ocasión Latinoamérica estará representado por Bandalos Chinos y Él Mató a un Policía Motorizado desde Argentina.

Saquen la lupa (porque la necesitarán) para checar a continuación el lineup completo del Primavera Sound 2022:

Fechas, precios y más del Primavera

Ahora bien, si ustedes quieren viajar a Barcelona para ver a todos estos artistas en vivo, les contamos que en esta ocasión el Primavera Sound 2022 se llevará a cabo durante dos fines de semana, del 2 al 8 de junio y del 9 al 12 del mismo mes. Eso sí, tendrán que ir armando sus vuelos desde este momento para que les salga mucho más vara y así puedan llegar al festival con unos buenos morlacos para pasarla bomba, quedan avisados.

La venta de boletos para ambos fines de semana arrancará el próximo 1 de junio en el sitio oficial del festival (al que pueden entrar dando clic POR ACÁ). Si quieren rifarse los dos fines de semana deberán desembolsar una buena lana, porque los pases saldrán en 425 euros –algo así como 10 mil 350 pesitos mexicanos–, mientras que las entradas para un solo fin de semana estarán en 245 euros, que al tipo de cambio actual son como 5 mil 966 morlacos mexas.