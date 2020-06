Así fue la primera presentación de Oasis en Top Of The Pops

Parece mentira pero un 29 de junio pero de 1994, Oasis debutó en Top Of The Pops, con decirles que los Gallagher aún se llevaban bien en ese entonces, parece que fue hace una eternidad, ¿no? En aquella época ya demostraban un montón de talento, y aunque ustedes no lo crean aún era considerados una banda local de Manchester, pero el mundo estaba a punto de conocer las canciones que cambiarían a más de una generación.

1994 fue un año clave para Liam, Noel, Paul Arthurs –mejor conocido como ‘Bonehead’–, Paul McGuigan y Tony McCarroll, pues fue el comienzo de lo que se convertiría en una carrera llena de logros y uno que otro descalabro. Un año antes de que la bomba explotara, la banda apenas había grabado unos cuantos demos y daban shows en diversos locales de su ciudad natal, esperando a que un día alguien los descubriera y los llevara a la cima del éxito.

Esa oportunidad llegó a finales de 1993, cuando se enteraron de que habría un productor en busca de bandas que haría presencia en el club King Tut’s Wah Wah Hut’ en Glasgow, Escocia. Los Gallagher junto al resto de los miembros viajaron hasta la ciudad y consiguieron tocar en el bar, donde los vería Allan McGee, ejecutivo del sello discográfico independiente Creation Records, quien después de su actuación les ofrecería su primer contrato discográfico cuatro días más tarde.

El primer chance real en la televisión británica que le dieron a Oasis fue en el programa The Word para Channel 4, donde los de Manchester tocaron “Supersonic”, una de las primeras canciones que compusieron y que más tarde se convertiría en un clásico instantáneo. En dicha presentación, la banda demostró de lo que era capaces y sobre todo, le enseñaron a su país una actitud y sonido que no se veía hace años.

A pesar de haber aparecido en dicho show de televisión tocando uno de los éxitos que poco a poco los estaba catapultando a nivel nacional, aún faltaba la verdadera prueba de fuego que toda banda o artista en el Reino Unido tiene que pasar para convertirse en un grande, grabar su primera presentación en el popular programa Top Of The Pops de la BBC, algo que muchos hacían pero pocos lograron usar como trampolín.

Antes de llegar a ese momento, lanzaron dos sencillos más, “Shakermaker” y “Live Forever”, que también se volvieron rolas que los adolescentes británicos adoptaron como himnos, pues llevaban años esperando por una banda tan emocionante como ellos. Por si esto fuera poco, Oasis tuvo otra oportunidad enorme antes de tocar en el show de televisión, pues dieron su primer concierto en el festival Glastonbury, algo histórico para un grupo que ni siquiera había lanzado su álbum debut.

Aunque todo era espectacular y nada podía salir mal, hubo un problema que les quitó algunos milloncitos que aún no tenían. Resulta que la melodía principal de “Shakermaker” era similar a “I’d Like to Teach the World to Sing”, una canción que alcanzó popularidad cuando Coca-Cola la utilizó dentro una campaña publicitaria en los 70.

Por supuesto que la empresa no se quedó con los brazos cruzados y le pidió a Oasis que pagara 500 mil dólares en daños y perjuicios, y por supuesto que a la banda no le quedó de otra más que hacerlo. Tras este conflicto con la compañía refresquera y al preguntarles al respecto, Noel Gallagher –utilizando el sentido del humor negro que ahora le conocemos–, dijo que después de todo esto ahora tomaban Pepsi.

Tras estas pruebas que habían superado, no sin antes comenzar a causar polémica –una constante en su carrera–, ahora sí era el turno de que Oasis terminara de conquistar al Reino Unido. Para esta primera presentación (y quizá para seguir con el tema de Coca-Cola) decidieron tocar “Shakermaker”, algo que muchos no comprendían porque “Supersonic” y “Live Forever” eran rolas más poderosas en vivo.

Al final de cuentas a ellos no les importó nada y como siempre, hicieron lo que quisieron. Su momento había llegado, el 29 de junio de 1994 los miembros de la banda tomaron sus puestos y tocaron la canción, aunque no como tradicionalmente se hacía. En lugar de tener al vocalista, guitarristas y bajista al frente, decidieron poner al baterista Tony McCarroll adelante de todos ellos, mientras Noel Gallagher, Bonehead y Paul McGuigan tocaban, y Liam cantaba, sin esa tradicional forma y hasta parka que ahora lo caracterizan.

Después de presentarse en Top Of The Pops, un mes más tarde se estrenaría Definitely Maybe y el resto es historia. Oasis se comió las listas de popularidad, ganándose un montón de fans en el Reino Unido y el mundo con su álbum debut, un año más tarde sacaron el espectacular (What’s The Story?) Morning Glory y se convirtieron en una de las bandas más grandes que ha dado esa maravillosa isla.

Lo que construyeron a lo largo de 1994 y tras su aparición en el show, la banda hizo que toda una generación adoptara sus canciones como propias e inspirando a las nuevas generaciones a formar sus propios grupos. Como si se tratara de un sueño, una fiebre que no se veía desde The Beatles, Oasis, le enseñó al mundo la actitud y el sonido que tendría el nuevo rock and roll, demostrando que después de ellos, nada volvería a ser como antes.