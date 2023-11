Lo que necesitas saber: En 1981, KISS visitó México por primera vez y aprovechó para ir a ver a los niños de un orfanato en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

A estas alturas del partido (y para quienes nacimos, crecimos o aún vivimos ahí), el Estado de México es un lugar donde cualquier cosa, tanto buena como mala, puede ocurrir. Y es que aunque muchos le hacen el ‘fuchi’, el Edomex tiene sus historias épicas, una de ellas es protagonizada por KISS.

La banda comandada por Gene Simmons y Paul Stanley visitó México en la década de los 80 a pesar de que su música no era bien vista, pues en Estados Unidos la prensa había iniciado una campaña en su contra al asegurar que eran ‘satánicos’.

KISS en concierto. Foto por Fin Costello/Redferns vía Getty Images

KISS gozaba de una mala reputación en los años 80

Tal como lo cuenta Gene Simmons en su autobiografía ‘Kiss And Make-up’, información de la banda comenzó a correr en varios estados de E.E.U.U., donde la gente afirmaba que el nombre de KISS era un acrónimo de ‘Kings In Satan’s Service’ (Caballeros al servicio de Satanás).

“Irónicamente, este rumor comenzó a raíz de una entrevista que di en la revista Circus después de nuestro primer álbum; En respuesta a una pregunta, dije que a veces me preguntaba a qué sabe la carne humana”, dijo el bajista de Kiss sobre cómo comenzó la mala fama de la agrupación en Estados Unidos.

Gene Simmons, bajista de KISS. Foto: Getty Images

Pues la gente creía que la banda era satánica

“Nunca quise saberlo realmente, pero tenía curiosidad intelectual. Más tarde, este comentario pareció encender la idea de que de alguna manera KISS estaba alineado con la adoración al diablo”, relató Gene Simmons al asegurar que durante años no quiso responder preguntas al respecto porque le era molesto,

“A través de los años, cada vez que fanáticos religiosos me abordaban, especialmente en los estados del sur, y me citaban el Antiguo Testamento, yo los citaba capítulo y versículo. No sabían que yo había estudiado teología en la escuela. Un idiota es un idiota… cite la Biblia o no.”, puntualizó el músico.

A pesar de todo, en 1981 KISS vino a México por primera vez

Debido a la cercanía con Estados Unidos (y similar a lo que ocurrió con Elvis Presley en su momento), la reputación de KISS en México comenzó a ser mala sin razón aparente. Aunque bueno, para las familias más conservadoras, el simple hecho de ver a la banda maquillada era suficiente para pensar mal.

A pesar de su reputación, en el año de 1981 KISS decidió hacer su primera visita promocional a nuestro país, misma que no pasó desapercibida por dos cosas: la primera, un incidente con fans en el aeropuerto, y la segunda por su visita a un orfanato del Estado de México.

Fue el 25 de septiembre de 1981 el día en el que KISS llegó al Aeropuerto Benito Juárez de CDMX, donde hubo un altercado entre su equipo de seguridad y periodistas y fans mexicanos, pues querían fotografiar a la banda sin usar su icónico maquillaje.

“Tapados como asaltantes no querían pasa la aduana”, dijo un periódico mexicano que detallaba cómo los ‘guaruras’ de KISS impidieron a los fans acercarse a la famosa agrupación y tomar fotos. Algo que días después lograron los niños de un orfanato.

Así reportó la prensa mexicana la llegada de KISS a México. Foto: Especial

KISS visitó un orfanato en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México

Durante su estadía en México, los integrantes de KISS ( que en ese entonces eran Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley y Eric Carr), decidieron hacer una visita al Orfanato La Asunción, el cual se ubica en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde cerca de 300 niños convivieron con la banda.

Al parecer durante su visita a nuestro país, Gene y compañía buscaban mostrar a la sociedad mexicana que no tenían ninguna relación con algo satánico y en realidad eran personas comunes y corrientes que sólo se maquillaban para dar espectáculos de rock.

Kiss visitó un orfanato en el Estado de México. Foto: @aaguilarguzman (X)

De eso ya pasaron 42 años y muchas cosas han cambiado. KISS actualmente es una de las bandas de rock más relevantes de las últimas décadas y aunque no se sabe mucho del orfanato de Atizapán de Zaragoza, siempre será recordado por haber sido la razón que llevó a Gene Simmons y compañía a visitar el Estado de México.

Foto: @aaguilarguzman (X)

