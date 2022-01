“Poderoso y atractivo”: El mensaje de Gene Simmons a recolector de basura que se disfrazó como KISS

Imagínate disfrazarte como tu músico favorito y que éste te mande a decir que luces “poderoso y atractivo” jajaja. Pues eso le sucedió a un recolector de basura mexicano que se volvió viral por trabajar disfrazado como uno de los integrantes de KISS y el mismísimo Gene Simmons supo de su existencia.

Vamos a regresar un poquito en el tiempo para seguir contando esta historia. Pasa que por allá del 2020, se volvió viral un recolector de basura de Monterrey, llamado Rodrigo, por aparecer en un video disfrazado como el personaje de Gene Simmons en KISS.

En el breve clip vemos al recolector de basura completamente caracterizado como uno más de la banda, pero no nomás eso, también se echa el característico grito con el que la gente sabe que es hora de correr a juntar la basura del hogar, mientras hace la señal más rockera de todas y saca la lengua como hacía el propio Gene.

El video se compartió en julio de aquel año y se viralizó rápidamente porque pues México Mágico. Pero el integrante de KISS apenas lo descubrió en pleno 2022, y no dudó en compartirlo en su cuenta de Twitter con un mensaje de agradecimiento para su admirador.

“Este apuesto caballero trabaja en la compañía sanitaria en Monterrey, México… ¡Un hombre poderoso y atractivo, si alguna vez hubo uno! Gracias Rodrigo”, fue el mensaje que el mítico músico mandó al buen Rodrigo por su disfraz.

This handsome gentleman works at the Sanitation Company in Monterey, Mexico…A powerful and attractive man, if there ever was one! Thank you, Rodrigo. pic.twitter.com/YGE6VHJUg1

— Gene Simmons (@genesimmons) January 15, 2022