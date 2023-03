¡Ya llovió! Así lucen en la actualidad los protagonistas de estas icónicas portadas de discos de rock

A lo largo de la historia de la música, muchos son los artistas y bandas que han publicado discos legendarios. Puede que recordemos estos álbumes por su impecable lista de canciones o por el impacto que tuvo en el mundo o por los protagonistas de sus portadas.

Podríamos armar un listado mencionando algunas de las mejores portadas de todos los tiempos ya sea por su diseño o por la fotografía que los músicos eligieron para representar gráficamente lo que quisieron expresar en sus rolas.

Sin embargo, en esta ocasión queremos recordar a esos niños, hombres y mujeres que protagonizaron las portadas de varios discos que quedaron en la memoria de muchos y muchas.

Imagen ilustrativa / Foto: Getty Images

Blink-182 – ‘Enema of the State’

Comencemos con una de las portadas de disco más icónicas de los 90. La mujer que aparece vestida de enfermera en el cuarto álbum de estudio de Blink-182, Enema of the State es ni más ni menos que Janine Lindemulder.

En aquel momento, ella era una actriz porno bastante famosa (aunque la banda dijo que no lo sabía) y como dato curioso, el guante de goma que usa en la portada del disco es una una referencia al título original de este material, Turn Your Head And Cough.

Lindemulder protagonizó varias películas para adultos como Extreme Close Up (1997), Hidden Obsessions (1994) y Seven Deadly Sins (2000). Se retiró de la industria de los videos íntimos el mismo año en que apareció en la portada de este disco para dedicarse a producir cintas del mismo contenido, pero regresó en 2004 hasta que finalmente, en 2007 anunció que le diría adiós a este mundo.

Portada del disco de Blink-182. Foto: MCA Records

Janine Lindemulder. Foto: Getty Images

Arctic Monkeys – Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not

Ahora viajemos hasta el 2006 para conocer al sujeto que protagonizó una de las portadas de discos más famosas del indie rock: el Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not de los Arctic Monkeys.

Por si no lo sabían, el hombre a quien vemos fumando en esta fotografía es Chris McClure, un amigo de la banda y hermano de Jon McClure, frontman de la agrupación Reverend and the Makers.

La imagen causó controversia, pues algunas personas e incluso el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés) afirmaron que la portada de este disco reforzaba la idea de que fumar está bien.

Meses después de que el álbum debut de Alex Turner y compañía se convirtiera en un fenómeno, McClure anunció que dejaría de fumar aunque repitió su papel para la portada del disco Skanky Skanky del productor Toddla T (donde curiosamente, Matt Helders participa en la composición de dos rolas).

Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not de los Arctic Monkeys. Foto: Domino Records

Así luce actualmente el sujeto en la portada del disco de los Arctic Monkeys. Foto vía Twitter: @chrismcclure86

Smashing Pumpkins – ‘Siamese Dream’

El 27 de julio de 1993, los Smashing Pumpkins lanzaron su segundo material discográfico y uno de los más importantes de toda su carrera, Siamese Dream.

Además de volarnos la cabeza con rolas como “Today”, “Cherub Rock” y “Soma”, nos dejaron con el ojo cuadrado con la portada del disco , donde vemos a dos niñas que como dice el título, parecían siamesas. Y aunque no lo crean, no lo eran, pues ahora sabemos que se llaman Ali Laenger y Lysandra Roberts.

Lo más épico de todo fue que en 2018, cuando Billy Corgan reunió a la banda, recurrió a la ayuda de Lysandra y Ali, quienes se juntaron después de 25 años para anunciar la gira. Como dijo el frontman de la agrupación en aquel momento: “Lo que es increíble es que la química entre ellas sigue saltando a través de la cámara hasta el día de hoy”.

Portada de ‘Siamese Dream’. Foto: Virgin Records

Las niñas se reunieron años después para recrear la portada del disco. Foto vía Instagram: @smashingpumpkins

Hay portadas de discos que son épicas y memorables

Nirvana – ‘Nevermind’

Es momento de recordar una de las fotografías más reconocibles de todos los tiempos:: Nevermind, el icónico segundo álbum de estudio de Nirvana, quienes más allá de sus canciones y sonido, impactaron al mundo mostrando en la portada de este disco a un bebé nadando en una alberca tratando de alcanzar un billete de un dólar.

Años más tarde nos enteramos que este bebé se llama Spencer Elden y terminó en esta famosa postal porque su papá, Rick, era amigo del fotógrafo de la sesión, Kirk Weddle. Aunque a diferencia de los demás personajes de esta lista, la historia de Spencer tuvo un rumbo un tanto turbio.

Luego de decir que era genial aparecer en la portada de este gran álbum, en 2022 Kirk demandó a Dave Grohl, Krist Novoselic y la familia de Kurt Cobain por explotación sexual infantil, aunque su demanda no procedió y la banda ganó el caso, tss…

Spencer Elden era el bebé en la portada del disco de Nirvana. Foto: Geffen Records

Spencer Elden denunció a la banda años después. Foto: Especial.

Estas son varias de las portadas de discos más icónicas

The Smiths – ‘The Queen is Dead’

Sin duda, en la lista de álbumes espectaculares que se lanzaron en este año, tenemos que incluir The Queen is Dead de The Smiths. La portada de este disco muestra una imagen del actor franco-suizo Alain Delon en la película L’Insoumis en 1946.

En esta cinta interpreta a un desertor de la Legión Extranjera francesa y en particular, la foto tomada corresponde a la escena final, en la que el personaje de Alain aparece moribundo en el suelo.

Alain Delon también ha aparecido en otras cintas relevantes como The Leopard (1963), The Yellow Rolls Royce (1965), Spirits Of The Dead (1968), Girl On A Motorcycle (1968 con Marianne Faithfull) y Scorpio (1973).

Portada del The Queen is Dead, de The Smiths. Foto: The Smiths

Alain Delon en la ceremonia 72 de Cannes. Foto: Getty Images

The Rolling Stones – ‘Sticky Fingers’ y The Smiths – ‘The Smiths’

En 1971, los Rolling Stones lanzaron Sticky Fingers, el primer disco bajo su propio sello discográfico y en el que vimos el debut del legendario logo de la lengua. Sin embargo, este disco llamó la atención porque en la portada alcanzamos a ver la entrepierna de un hombre desconocido.

Años más tarde, apareció alguien que reclamó ser el protagonista de esta imagen: Joe Dallesandro modelo, actor y un graduado de la escuela Factory de Andy Warhol –quien estuvo detrás de la dirección de arte del disco de los Stones–.

Aunque no se ha comprobado que esas piernas sean de Joe, lo que sí podemos afirmar es que aparece en la portada del álbum debut de The Smiths, una imagen tomada de la película Trash de Warhol.

Además de su trabajo con Andy Warhol, Joe Dallesandro también apareció en cintas de John Waters y Francis Ford Coppola, aunque sus mejores trabajos fueron en los años 70 y en películas como Flesh For Frankenstein y Blood For Dracula.

Portada del disco ‘Sticky Fingers’. Foto: Rolling Stones Records

Foto: Rough Trade Records

Joe Dallesandro/Foto: Getty Images

U2 – ‘Boy’

Sin duda, U2 se ha caracterizado por crear algunas de las mejores portadas de la historia del rock. Pero en su álbum debut, Boy, nos mostraron la bella imagen de un niño que impactó.

Este pequeño era Peter Rowen, el hermano menor de Guggi –integrante de la banda irlandesa de post-punk The Virgin Prunes y amigo íntimo de Bono– que protagonizó esta fotografía tan espectacular.

A pesar de que el sello de la agrupación cambió la portada en Estados Unidos por temor a que los acusaran de pedofilia, Peter volvió a aparecer (unos años más tarde) en el tercer álbum de Bono y compañía, War.

¿Saben qué es lo más curioso de todo esto? Que Rowen se convirtió en fotógrafo y se encargó de documentar con su cámara la famosa gira 360º de U2 en 2009.

Peter Rowen en la portada del disco de U2. Foto: Island Records

Foto vía Instagram: @peterrowenphotographer

Pink Floyd – ‘Wish You Were Here’

Acercándonos hacia la recta final, tenemos una de las portadas más increíbles de todos los tiempos, ni más ni menos que Wish You Were Here de Pink Floyd. En la imagen de presentación de este disco aparecen dos hombres saludándose –uno de ellos prendido en llamas–.

Aunque muchos pensaron que esto estaba truqueado o hecho con diseño, en realidad sí fue real y los encargados de llevar a cabo tal acrobacia fueron los dobles de acción Ronnie Rondell y Danny Rogers, a quienes fotografiaron en los estudios de Warner Bros. en Los Ángeles.

Rondell –a quien reconocerán como el hombre en llamas y que se quemó el bigote durante la sesión– ha trabajado en películas sumamente diversas como Batman y Robin, Waterworld, Thelma y Louise y Falling Down. Lamentablemente, Rogers murió en 2021, pero participó en las cintas clásicas de Star Trek, Armaggedon y They Live.

Portada del Wish You Were Here. Foto: EMI Records

Ronnie Rondell/Foto: Getty Images

Placebo – ‘Placebo’

Para 1996, Placebo hizo su debut con su álbum homónimo y sorprendieron con la portada de este disco, donde vemos a un niño bastante peculiar. Más tarde se supo que se llamaba David Fox y que apareció en esta placa porque la foto la tomó su primo Saul Fletcher.

En junio de 2012, Fox declaró que iba a demandar a la banda por la portada del álbum, ya que “arruinó su vida” porque sufrió de bullying en la escuela. La última vez que se vio a David en público fue en un episodio del programa cómico británico Never Mind The Buzzcocks en octubre de 2013.

Portada del disco de Placebo. Foto: Virgin Records

Foto vía Twitter: @davidfox2013