Lo que necesitas saber: Estamos a nada del regreso de Pulp a México y para calentar motores, chequen las rolas que chance tocan en el Corona Capital 2023.

Al igual que la quincena, nomás pensamos que no llegaría pero después de cinco meses de espera, por fin estamos a unos cuantos días de que arranque el Corona Capital 2023. Y aunque hay un montón de bandas y artistas que queremos ver en esta edición del festival, los fans del britpop seguro andan emocionados por el esperado regreso de Pulp a México.

Fue en 2012 cuando luego de pedirlos a gritos (y rezarle a todos los santos posibles), Jarvis Cocker y compañía hicieron su debut en nuestro país con un conciertazo épico en el Palacio de los Deportes de la CDMX que estamos seguros que hasta la fecha, no lo superan los que tuvieron chance de vivirlo. Con decirles que ese show ha sido uno de los más largos que ha dado la banda de Sheffield.

Pulp volverá a México tras su reunión este año/Foto: Getty Images

Pulp regresará a México después de más de una década de ausencia

Desde entonces esperamos con ansias el regreso de Pulp, pero nomás no se nos hacía. La cosa se puso peor porque luego de aquella gira que los trajo a México por primera vez, la agrupación británica no volvió a tocar en un buen rato (y ya ni hablamos de planes de música nueva) y sus integrantes se dedicaron a sus propios proyectos.

Sin embargo, luego de 11 años de aquel concierto espectacular que se aventaron en la CDMX, la banda comandada por Jarvis Cocker por fin regresará para encabezar el Corona Capital 2023, junto a otros nombres grandes como The Cure, Blur, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Noel Gallagher y muchos más (puro britpower). Y sí, por supuesto que andamos emocionados por tenerlos de vuelta por acá.

¿Están listos para tres días impresionantes en el Corona Capital 2023?/Foto: OCESA

Aunque eso sí, no todo es risa y diversión, pues lamentablemente unos meses antes de la presentación que dará en la Curva 4 del Autódromo Hermanos. Rodríguez murió Steve Mackey, el bajista más recordado de Pulp. Así que el regreso del grupo del britpop deja un sabor un tanto agridulce, ¿no lo creen? ¿Ustedes qué opinan?

El posible setlist de Pulp en el Corona Capital 2023

Ahora bien, ya mencionamos la larga espera que nos aventamos para que Pulp volviera a México, pero afortunadamente parece que todo ese tiempo valdrá la pena porque los de Sheffield vienen con This Is What We Do for an Encore, la gira con la que están festejando los 25 años de This Is Hardcore, uno de sus mejores trabajos.

Pero ya que andamos hablando de la música de la banda, apostamos lo que quieran a que han estado pensando las rolas que tocarán este 17 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Y aunque no lo crean, Jarvis Cocker y compañía darán un show en el que prácticamente repasarán gran parte de su enorme carrera.

Así se vivió el regreso triunfal de Pulp en Bridlington / Foto: Paola Feregrino (@paofererod)

Para que se den una idea, se espera que Pulp se aviente una presentación con 16 canciones, hitazo tras hitazo. Y sí, parece que su set será muy corto, pero parece que aprovecharán todo el tiempo para aventarse un montón de éxitos impresionantes. Si no nos creen, a continuación les dejamos el probable setlist que chance se aventarán en el Corona Capital 2023.

“I Spy” “Disco 2000” “Mis-Shapes” “Something Changed” “Pink Glove” “Weeds” “Weeds II (The Origin of the Species)” “F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.” “Sorted for E’s & Wizz” “This Is Hardcore” “Do You Remember the First Time?” “Babies” “Sunrise” “Like A Friend” “Underwear” “Common People”

¿Qué les parece? ¿Les late el posible setlist que Pulp podría tocar este 17 de noviembre en el Corona Capital 2023? No importa cuánto tiempo se echen y ni el escenario en que se presentarán, de cualquier manera estaremos contentos de ver a esta bandota en vivo y a todo color en México. Y de plano debemos aprovechar la oportunidad para checarlos, porque no sabemos si vuelvan a venir a nuestro país.

Te puede interesar