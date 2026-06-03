Lo que necesitas saber: Un emocionado público animó a Pulp a dar más y romper el récord que tenía el show del 2012 como el concierto más largo en toda la historia de la banda. Hay nueva marca...

“¿Por qué tan elegante?” –porque voy a ver a Pulp, muchacho. Pero cuál elegante, ¿o si? Blazer café (evocando al Jarvis del We Love Life), una playera de Leonard Cohen, pantalón recto y zapatos de plataforma. Prendas que aquel chico de Sheffield vislumbró para armar el outfit de la Revolución Fashion de Pulp… prendas cualquiera, pero que ya son parte de un estilo. Así lo planeó él desde el principio.

Y así varios. Con lo que tenían. Con lo que se encontraron en el apresurado camino del trabajo al Palacio de los Deportes. A final de cuentas, qué importaba. Lo importante era ver una vez más a Pulp, la banda que ha definido cómo varios ven la vida y las trivialidades de ella. Ver a Jarvis.

25 canciones… pero el número no importa: ¡De verdad fue el concierto más grande de Pulp en México!

Un par de horas antes, el asunto no pintaba para mucho: vacío en los alrededores del Palacio como si nada fuera a pasar, uno que otro echándose una chela banquetera… y el sistema de la boletera todavía con varios lugares disponibles. El precio de los boletos siempre fue un tema y, ni con lo que se sabe que la banda es capaz de hacer, muchos se animaron a abrir la cartera.

“No ya los vi”, decían orgullosos de guardar el recuerdo de aquella primera visita. ¿Te acuerdas de aquella primera vez? Sí, varios la recordamos…

Tuit de Pulp luego del concierto del 2012 en México / Captura de pantalla

Pero…“¡¡se pagó el boleto solo!!”, dirá la mayoría de los asistentes al Palacio de los Deportes que, a final de cuentas sí fueron varios… los suficientes para, con gritos y baile, prenderle la mecha a la banda de Sheffield y animarla a romper aquel récord de 2012: la presentación más larga de su historia.

Aquella histórica vez de Pulp, fueron 24 canciones. Esta vez, Jarvis Cocker y compañía se pusieron la meta de hacer MÁS. ¿Querían más de Pulp?… pues los fans lo tuvieron: lo que parecía mero trámite (y con herida a la billetera) terminó siendo un concierto que quedará para la memoria; 25 increíbles canciones interpretadas de increíble manera (valga la redundancia). Aunque, bueno, el número es lo de menos. ¡Qué manera de dar show!

Jarvis Cocker, Pulp 2026 / Foto: David Barajas

Abriendo con “Sorted for E’s & Wizz”, Pulp se siguió con un setlist en el que repasó buena parte de su discografía. Mmmmm, no se fueron hasta el pálido It y esta vez no se le rascó a lo más oscuro, como aquella primera vez en que tocaron “Little Girl With Blue Eyes”… pero sí se hubo mucho His ’n’ Hers y, de ahí, hasta el MORE, el bello pretexto discográfico que trajo de nueva cuenta a la banda a nuestro país.

Hubo de todo. Hasta un descanso de 15 minutos, durante el cual de manera democrática y con método de viejo programa de concursos (por medio de un “aplausómetro”…un “gritómetro”, mejor dicho), se votó por la canción sorpresa de la noche. El asunto estaba entre “Seconds” del EP The Sisters y la siempre esperada “Bad Cover Version”. Por supuesto que ganó el reproche hecho canción, en la que Jarvis ironiza haber sido cambiado por una copia de él.

Jarvis Cocker, Pulp 2026 / Foto: David Barajas

Y no era Metro Hidalgo, sino un candelabro que brilló junto con la densa orquestación que anuncia “This Is Hardcore”. Momentazo… pero cuál no: el Palacio convirtiéndose en pista de baile con “Pink Glove”, la piel que se erizó con “The Fear”, las emociones que se removieron con “Do You Remembre the First Time?” y “Mis-Shapes”, la confirmación del triunfo (quizás no a la escala deseada, pero algo es algo) el plan maestro que Jarvis diseñó para Pulp.

… y la hermosa Candida Doyle en elegante vestido que la hacía brillar de entre todo el arsenal de músicos que esta vez acompañó a la banda.

Pulp, México 2026 / Foto: David Barajas

Los que compraron desde hace tiempo, los que lo hicieron de última hora: gran decisión

“Nos reunimos para ver si era buena idea seguir”, dijo Jarvis Cocker antes de tocar “Something Change”, en donde se habla de cómo puede cambiar la vida con sólo una decisión. Todo cambia, aunque en el momento parece no ser tan importante. Ellos lo hicieron al decidir reunirse en 2012 y, luego de unos años, regresar a pesar de la muerte de Steve Mackey (o motivados por). Y muchos lo hicieron al decidir comprar un boleto… quizás de último momento, tal vez invitando a alguien a quien no se veía en años.

Todos decidiendo gritar al unísono para crear una de las olas sonoras más impresionantes que se haya escuchado en el Palacio de los Deportes. Animando a dar un poquito más, porque siempre se quiere más. Vitoreando todo lo que hizo Jarvis, incluso su español tropezado… porque a buena parte del público le encanta oír a los músicos hablar en español, aunque sea unas palabras.

Pulp, México 2026 / Foto: David Barajas

Y lo que hiciste, como te vestiste y lo que gritaste y bailaste hizo que Jarvis y compañía se animaran a –otra vez– dar un poco MÁS. Quizás no, pero es lindo pensar que sí: que uno puso su granito de arena para que, de nueva cuenta, fuera un show espectacular. Memorable. Con fans que no soltaron a la banda y Pulp que parecía no querer irse jamás… pero había que y “Like a Friend” cerró el último concierto de Pulp en México. ¿Último? Por el momento sí… ya veremos qué decide la banda.

Setlist Pulp, Palacio de los Deportes 2/6/2026