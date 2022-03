¿Qué es el Tecateverse y cómo puedes entrarle durante el Tecate Pa’l Norte 2022?

No cabe duda de que los festivales en México no le piden nada a otros alrededor del mundo, sobre todo porque se están modernizando, entrándole duro a las nuevas tecnologías. Tal es el caso de Tecate Pa’l Norte, y no solo nos referimos a las pantallas y el sonido de calidad que montan durante cada edición de este pachangón en el Parque Fundidora de Monterrey, también porque este 2022 nos sorprenden dándonos experiencias completamente únicas que podrán disfrutar en la vida real y de manera virtual.

El metaverso es algo que en los últimos años ha emocionado al planeta –sobre todo a aquellos entusiastas de la tecnología–. La posibilidad de conocer lugares y convivir con otras personas a través de un mundo inmersivo está cautivando a miles de personas, y es más común ver esta clase de cosas en la actualidad. Sin embargo, el festival más grande de la tierra de la carnita asada tampoco se quiere quedar atrás, y le ofrecerá a todos sus asistentes y seguidores algo que seguros que nunca olvidarán.

Tecate Pa’l Norte 2022 trae para nosotros experiencias en el mundo real y el Tecateverse

Resulta que para la edición 2022, los organizadores se rifaron como los grandes creando una colección de NFT’s en colaboración con Tecate, convirtiéndose en el primer festival de nuestro país en ofrecer algo así (POR ACÁ pueden checar cómo estuvo la cosa) y con los cuales, los ganones que tengan alguna de estas piezas podrán ganarse experiencias invaluables, como un camerino exclusivo, trato de hospitality e incluso contar con entradas de por vida para este enorme fiestón. Algo que a todos nos encantaría disfrutar.

Pero eso no es lo único que tienen para el público, ya que para esta ocasión también nos traen el Tecateverse (ACÁ pueden checarlo). Y probablemente en este momento se estén preguntando, ¿qué es eso? No se preocupen, que acá les explicamos todo el asunto. Para esta edición, contaremos con un espacio donde podrán entrar a la sede virtual del festival, con su teléfono tendrán chance de disfrutar de experiencias digitales creadas por verdaderos picudos en la materia, que los adentrarán a este mundo moderrrrno.

El Tecateverse es una realidad y será algo que les volará la cabeza

Para que se den una idea de lo que hablamos, en Tecate Pa’l Norte 2022 (hablamos dentro del Parque Fundidora, claro) encontrarán un stand en donde los recibirán los “tecatenautas”, quienes se encargarán de guiarte en esta experiencia y andarán al tiro para hacer válidas cada una de las recompensas de las personas que participen para ganar uno de los múltiples beneficios que ofrecerán. Aunque antes de todo esto, ahí mismo o previamente tienen que crear su avatar, el cual podrán personalizar a su gusto.

Y para ganar esos premios especiales, deberán conseguir “Eagle Points”, los cuales tendrán chance de canjear por mercancía oficial y chelas dentro del festival, mucho ojo con esto. Sin embargo, al adentrarse en este mundo virtual, participarán en un juego en el que deberán encontrar varios cofres del tesoro lo más rápido posible para obtener un código esperado para llevarse una buena experiencia y servirse una cerveza bien fría en el Tecateverse. Así que como verán esto será una verdadera locura.

¿Y qué onda con los que no podrán lanzarse al Parque Fundidora?

Sabemos que no todos tendrán chance de lanzarse este 1 y 2 de abril a Tecate Pa’l Norte 2022. Pero no se preocupen, que la gente detrás del festival no se olvidó de aquellos que se quedarán en sus casas. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque todos los que quieran conocer el Tecateverse, también podrán entrar desde un smartphone o PC, donde de igual manera serán parte de este mundo virtual y ganarán recompensas muy especiales que los dejarán con la boca abierta.

Así que ya lo saben, no hay pretexto para quedarse fuera de esta experiencia que estamos seguros que les volará la cabeza y que por supuesto, complementará a la perfección el lineup y todo lo que veremos en el Parque Fundidora. Es momento de prepararse e ir preparando la carnita asada (virtual o real, jejeje), porque esta edición de Pa’l Norte –donde celebraremos los 10 años de este gran festival– promete ser algo que no olvidaremos en un buen rato.