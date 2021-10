Esperen un momento… ¿Qué tiene que ver ‘La Academia’ con el Corona Capital 2021?

Después de posponerlo por un año, el Corona Capital regresará este 2021 para reunir una vez más y en un solo lugar, a grandes artistas y actos emergentes espectaculares. Y la verdad es que nos emociona saber que volverá este festival a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, porque a pesar de que comprendemos la situación mundial con el coronavirus y que suspendieran los conciertos, extrañamos y mucho la música en vivo.

Para esta edición, los organizadores decidieron incluir a varios nombres interesantes. Tenemos a “los consagrados” como Tame Impala, St. Vincent, Twenty One Pilots, Royal Blood, LP, The Whitest Boy Alive y Disclosure –solo por mencionar algunos–, y también propuestas interesantes como Dayglow, Ela Minus, Alfie Templeman, Faye Webster, Will Joseph Cook, Alaina Castillo y mucho más. Hay prácticamente para todos los gustos, ¿no creen?

El Corona Capital es un espacio lleno de coincidencias

Pero además de ver a grandes artistas sobre los distintos escenarios, el Corona Capital 2021 será un lugar repleto de coincidencias. Y no hablamos como tal de reencontrarte con tus cuates en medio de un festival o coincidir con ustedes en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, queridos lectores (que por cierto, nos alegra). No, nos referimos a pequeñas y curiosas casualidades que nos pone la vida y que de plano jamás vimos venir.

Y de eso queremos platicar en esta ocasión, porque aunque suene sumamente loco y que nos sacamos todo de la manga, el Corona tiene algo que ver con uno de los reality shows más famosos y populares que hemos visto en México, de esos lugares donde salieron algunos cantantes que la rompieron en la radio. Sí, hablamos de La Academia, que por más extraño que parezca, tiene una relación essstraña –como diría Paty Chapoy– con el festival.

Esperen un momento, ¿por qué hablan de ‘La Academia’?

Quizá en este punto estén pensando “el tío Sopitas anda delirando”, y créanos que entendemos por completo su postura, pero les explicaremos cómo está la cosa y para eso, tenemos que soltar un poco de contexto. En 2002 se estrenó en el Canal 13 de TV Azteca este concurso de canto que para ser honestos –y muchos lo nieguen– fue un verdadero fenómeno y éxito en su momento, sobre todo ante la popularidad de este tipo de programas en Estados Unidos y el mundo.

El formato era algo sencillo, los concursantes (cantantes amateur que pasaron un enorme casting previo) tendrían que entrar a una casa donde además de estar encerrados y convivir 24/7 con sus compañeros, recibían clase de canto, baile y demás para convertirlos en artistas. De este programa surgieron cantantes que son exitosos como Carlos Rivera, Yuridia y Yahir, y desde 2002 hasta 2020 hemos tenido varias generaciones de dicho programa.

Cada domingo, La Academia a todo México pegado a la televisión para ver sus presentaciones, que de repente nos regaló momentos épicos y con un poco de cringe en la televisión de nuestro país. Cómo olvidar cuando los jueces le tiraban y gacho a Jolette por su enorme talento , o la versión de “La Manzanita” de Erasmo Catarino. Sin duda fueron instantes memorables, aunque la realidad es que la mayoría veíamos el show para saber de una vez por todas quién era la persona expulsada en esa ocasión.

Y entonces, ¿qué tiene que ver el Corona Capital en todo esto?

Siempre que alguien se despedía del programa sonaba una rola que de alguna manera se convirtió en ícono, una melodía un tanto melancólica que adornaba a la perfección la hora en que los concursantes salían y dejaban en ese set de televisión sus sueños de convertirse en cantantes. Y es ahí donde entra el Corona Capital, porque resulta que esta canción que escuchamos en La Academia es de una de las bandas que participarán en la edición 2021.

Sí, así como leen. El nombre de este tema es “The Flame” y Cheap Trick lo lanzó en 1988 como el primer sencillo de su décimo álbum de estudio, Lap of Luxury. Esta canción –además de su relación con el programa de talento mexicano– también tiene una historia bastante curiosa, porque resulta que no la compusieron los miembros de la banda estadounidense y básicamente los obligaron a grabar la rola de alguien más.

La breve historia de “The Flame”

Según cuentan las malas lenguas, Epic Records –el sello discográfico del grupo– les pidió que trabajaran con compositores externos, una solicitud que no tomó nada bien el guitarrista y principal mente creativa, Rick Nielsen. Después de muchas discusiones internas, aceptaron la rola, que fue escrita por Nick Graham, antiguo miembro de la banda de rock británica Atomic Rooster, y Bob Graham. Sin embargo, las cosas no se habían calmado.

De acuerdo con lo que contó el baterista de Cheap Trick, Bun E. Carlos, a Nielsen le disgustó tanto “The Flame” que la primera vez que la escuchó la quitó del reproductor de cintas y destruyó el casete con su bota. De cualquier manera, la estrenaron como sencillo y para sorpresa de todos fue un verdadero hitazo, pues se convirtió en la única rola de su carrera que logró llegar al número 1 del Billboard Hot 100 estadounidense.

La conexión entre el programa y el festival existe

Para no hacerles el cuento más largo, el éxito de la rola sacó al grupo de un bache comercial de varios años y lo regresó a la fama en la industria musical, tanto así que es infaltable en los setlist de sus conciertos (como “I Want You To Want Me” que por cierto, ACÁ les contamos la historia de esta canción). En aquella época la crítica le echó flores a “The Flame”, considerándola como una power ballad épica junto a “Every Breath You Take” de The Police.

Así que como verán no nos sacamos nada de la manga y mucho menos inventamos algo, hay una conexión entre el Corona Capital 2021 y La Academia, un tanto bizarra pero de plano existe. Si ustedes decidieron ir al festival y tienen ganas de recordar los extraños momentos que nos regaló programa de televisión, sin duda no se pueden perder la presentación de Cheap Trick. De cualquier manera, acá les dejamos la canción para que vayan calentando la garganta: